Benito Marsan, el ex refugiado que brilló en el básquetbol magallánico

Dueño de una de las ferreterías más antiguas de Punta Arenas Nacido el 1 de marzo de 1935 en Zadar, Croacia, en 1954 huyó del régimen de Tito en la antigua Yugoslavia y recaló en Santiago. Su talento como basquetbolista -donde hizo del lanzamiento de ‘gancho’ su marca registrada- lo llevó a jugar por algunos clubes nortinos hasta que fue tentado para venir a Punta Arenas a defender a Sokol. Aquí se estableció y una vez retirado, consolidó la céntrica Ferretería Marsan

Como tantos magallánicos adoptivos, Benito Marsan Perovic llegó desde Croacia. Pero su caso es diferente al de muchos que cruzaron el Atlántico para establecerse en estas heladas tierras. En 1954, con sólo 19 años, escapó del naciente régimen de Josip Broz Tito, llegó a Santiago y por el básquetbol, se estableció en Punta Arenas. Además de jugar, levantó su negocio que mantiene por más de 40 años, la ferretería Marsan, en calle Magallanes.

Benito Marsan Perovic nació un 9 de marzo de 1935 en Zadar, Croacia. Hijo de Mateo Marsan y María Perovic, tuvo dos hermanos: Isidor y Elda. “Llegué como prófugo político, no nos gustaba el régimen de Tito” parte reconociendo Marsan, que en esos años de juventud ya se vislumbraba como el gran jugador de básquetbol que terminaría siendo: “Nosotros fuimos campeones de Croacia, fuimos a jugar a Viena al campeonato de clubes campeones, donde salimos segundos; le ganamos a Austria, Polonia y perdimos contra Italia y Francia. Pero de ahí fue cuando me fugué y me instalé en Italia. Dejamos el equipo en Viena y tuvimos que arrancar por los Alpes para pasar a Italia. Fueron tres días y tres noches, que tuvimos que subir como 3 mil metros de altura. La policía austríaca y rusa nos estaban buscando, y me arranqué yo, mi hermano y Antonio Gergia, mi amigo. Estuvimos presos en Italia durante dos días, porque en esa época había conflicto entre Trieste y Yugoslavia con Italia, entonces nos tomaron como espías. Después nos instalamos cerca de Roma, Frosinone, en un campamento de inmigración, donde estuvimos un año y medio, con otras 2 mil personas”.

Marsan explica el por qué de esa decisión tan drástica de dejar a su familia y su país: “Nosotros salimos del comunismo, que era como una dictadura. Yo me arranqué y mi mamá estuvo presa, pero yo nunca les dije que me iba a arrancar. Ellos se quedaron en Croacia. En el año 1969 me dejaron pasar un mes, para ir a ver a mis padres”.

A dormir en el Estadio Nacional

Estuvo ese tiempo de casi dos años en el campo de refugiados y se abrió la posibilidad de salir. “En ese tiempo, viajamos desde Nápoles con un transatlántico con el que demoramos cuarenta días en llegar a Chile, pasamos por el canal de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y llegamos a Chile. Eramos 20 inmigrantes y quedamos en un convento de monjas, y al final fuimos al Estadio Nacional, donde estuvimos tres meses durmiendo debajo de las tribunas”, parte recordando sobre su llegada.

De esos primeros meses, destaca que le tocó ver la final del Sudamericano de fútbol de 1955 entre Chile y Argentina, que terminó con triunfo de la albiceleste por la cuenta mínima. “Estaba Angel Labruna por Argentina, y por Chile el ‘Sapo’ Livingstone y Manuel ‘Colo Colo’ Muñoz, el ‘Expreso de Tocopilla’”.

El ‘gancho’ que lo hizo famoso

Pero en esos primeros meses nació su vínculo con el básquetbol chileno, que le permitió insertarse en una sociedad desconocida. “Cuando pasamos por Mapocho, vi una cancha de básquetbol donde entrenaba Iberia. En ese tiempo yo hablaba italiano y me presenté, dije que jugaba y jugué con pies descalzos. Me vieron jugar y altiro me sacaron del Estadio Nacional, me dieron una pieza, me buscaron un trabajo. Comencé a entrenar en Iberia, que estaba en Primera División. Jugábamos en la cancha de Famae, contra Palestino, Colo Colo, Sirio, Audax Italiano, Unión Española. Salí scorer (máximo anotador) con 200 y tantos puntos en tres partidos. A Colo Colo le gané con un tiro de ‘gancho’ en último minuto”, apunta.

Después jugó por Audax Italiano y Unión Española, donde también fue figura y comenzaron a circular por el país las noticias del yugoslavo que jugaba básquetbol, aunque a poco andar renunció a su nacionalidad de origen y se convirtió en chileno cuando sólo llevaba un año y medio en el país, donde se sintió muy cómodo “con la calidad de vida que tenía, ni comparado a lo que es ahora”, comenta crítico.

Claro que también tuvo episodios singulares en el básquetbol. En uno de sus primeros partidos, como aún no dominaba bien el castellano, “por talla, me dijeron ‘¡llámalo, llámalo! éste se llama conchasumadre’ y yo grité tal cual a la persona que me indicaron, quien era el árbitro del cotejo… Obvio que me echó de una, pero es que yo no sabía que eso era un garabato”.

Pero eso no opacó su nivel, ya que su promedio de puntos no bajaba de los treinta tantos, y su juego, “era muy rápido, tenía un tiro de ‘gancho’ que era imparable, saltaba casi 70 centímetros”.

El gran refuerzo de Sokol

Los comentarios sobre su gran rendimiento deportivo llegaron a Punta Arenas, llamando la atención de los dirigentes de Sokol. “El gran colaborador de Sokol, Jure Martinic, el ‘Chuleta’, me trajo de Santiago, pero por intermedio de Antonio Zec, y el presidente de Sokol, Pedro Bradasic. Me fueron a buscar a Bahía Catalina donde llegué en un avión DC 3, que demoró como 9 horas en llegar a Punta Arenas. De Cerrillos fuimos a Temuco, de ahí a Puerto Montt, Coyhaique, un tremendo viaje”.

Así fue como se calzó la camiseta de Sokol, junto a Ivo Radic, Raúl Slavic, Marco Kusanovic, Blazina, y su amigo Antonio Gergia, su compañero de escape de la ex Yugoslavia. Tanta fue su identificación con el club de colonia, donde revalidó su ya famoso lanzamiento de ‘gancho’ con el que no paraba de anotar, que jugó hasta los 78 años, en los senior. Destaca la calidad de clubes que había en sus años de esplendor: “Español, Audax Italiano, Liceo, Comercial, Progreso, Naval, Ute y Pudeto”.

Calcula que con Sokol obtuvo, por lo menos, unos ocho títulos. Eso lo llevó igual a ser seleccionado de Punta Arenas, jugando un Nacional en Temuco, donde enfrentaron al equipo anfitrión, Osorno, Puerto Montt, Valdivia, “y fui scorer con 58 puntos en tres partidos”, destaca Marsan.

De instalador eléctrico a ferretero

Pero no todo podía ser básquetbol, así que de a poco fue forjando su futuro como comerciante. “En Sokol me ubicaron en pensión y me dieron trabajo, comencé en Mademsa y después, como era el boom del gas, hice un curso de instalador de gas y trabajé como tal durante 20 años. En 1974 puse la ferretería, que en ese tiempo estaba en Ignacio Carrera Pinto, donde hasta hace poco funcionaba la lavandería Josseau y de ahí me instalé en esta esquina (en Magallanes con el pasaje Angela Vallese, a un costado del río de las Minas)”, cuenta Marsan sobre su negocio, que ya mantiene por cuarenta años en este sector.

Cuando tenía 23 años se casó con Aracelli García, con quien estuvo casado unos 9 años, para después contraer matrimonio con Rita Lagunas. Tiene dos hijos, Benito Nicolás, constructor civil y Ninoska, ingeniera comercial.

Con su negocio ha tenido muchas satisfacciones, pero ya el cansancio le está pasando la cuenta. “Me formé de un capital de propiedades, que ahora estoy liquidando, porque no quiero trabajar más, ya llegó la hora, tengo 85 años y ya está bueno. Lo que más me duele es que haya llegado esta enfermedad del coronavirus, que me arruinó, como a todos. Me estoy cuidando para que no me dé, pero por la parte económica, el negocio se fue abajo, estamos trabajando con las puertas cerradas”, lamentó Marsan, que casi vio perder todo su negocio a fines del año pasado, en el incendio que consumió la oficina de AFP Habitat, en una de las jornadas más álgidas del estallido social.

Hubiese sido una gran pérdida, porque su ferretería es de esas que ya casi no hay, con muchos artículos para la cocina, el baño y la construcción, que no se encuentran con facilidad en otros negocios, y con una fabricación que los hace ser más duradera que los productos chinos, que tanta demanda tienen. “Esto que tengo es todo importación antigua, donde la industria era buena. Tenemos harto accesorios de gas, de agua potable, herramientas buenas. Unos 25 mil artículos más o menos, herramientas de hace 30-40 años, que ya no llegan más. Yo traía mercadería buena, más o menos cara, pero los chinos no los quise traer, fue un error, pude haber traído chino y bueno. Trabajamos bien, pero llegó la competencia, las cadenas”, reflexionó finalmente Benito Marsan.