Bianchi: cifras de desempleo no reflejan realidad porque no consideran a quienes están con seguro de cesantía

– Parlamentario advierte que es necesario trabajar en una estrategia que aborde la empleabilidad territorial para el futuro.

El senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, lamentó que el desempleo en la Región de Magallanes llegue ya al 8,6% en el último trimestre móvil abril-junio, con casi 7 mil personas desempleadas. Sin embargo, cuestionó que el nivel de desempleo no considere a las 7.664 personas que están acogidas a la suspensión de sus contratos a través de la ley de Protección del Empleo.

Por ello, aunque advirtió que no le gusta opinar de las cuentas públicas presidenciales, lamentó que el Presidente Sebastián Piñera no haya profundizado en la crisis del empleo en el país al rendir su balance en la noche del viernes.

Respecto al índice de desempleo recalcó que “esa cifra tampoco es verdadera y eso es lo más preocupante. Porque efectivamente no está la consideración de aquellas personas que hoy están haciendo uso de su fondo de cesantía y han logrado llegar a una especie de negociación con sus empleadores”.

A su juicio, “lo peor que podemos hacer es engañarnos a nosotros mismos y lo que dice relación con el desempleo en el país y particularmente en la región es tremendamente preocupante”.

El parlamentario independiente sugirió que habría que fijarse en lo que han dicho economistas europeos, particularmente el francés Jacque Dalí, quien advierte que ante el desconocimiento del comportamiento de la pandemia los países deban prepararse para una economía de “guerra”, tal como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial.

“El habla de la resurrección económica y, particularmente en Magallanes, mi preocupación está respecto a que podría no haber resurección económica ligado al turismo, al retail a los locales comerciales”, expresó.

Bianchi precisa que Magallanes es una región que presta servicios, que tiene comercio y no tiene industrias. Por ello, piensa que debe haber una nueva economía que permita territorialmente de alguna forma soportar la baja empleabilidad.

“Si debemos toparnos lo que fue la intervención del Presidente Piñera es que efectivamente no da cuenta más allá de lo señalado de las obras públicas, uno ve que no existe una verdadera estrategia de empleabilidad para la recuperación de los empleos y eso traerá más cesantía”, recalcó.

Aboga porque en el futuro exista un mecanismo de economía territorial cuando asuman las nuevas administraciones de los gobiernos regionales en conjunto con los gobiernos comunales para enfrentar una mayor cesantía.

“No me gusta referirme a las cuentas públicas, pero, si me llevas a dar una respuesta, no esperaba nada novedoso. Si algo hemos aprendido en los últimos tiempos con Piñera es que no ha tenido la visión de anteponerse a los problemas y llegar a tiempo a ellos. Esto no tiene que ver con algo partidario, tiene que ver con la constatación de lo que hemos visto y no me sorprende que efectivamente no haya hecho una referencia específica en lo que se relaciona con la empleabilidad”, afirmó Carlos Bianchi.