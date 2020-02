Bianchi votó a favor y Goic se abstuvo en acusación constitucional en contra de intendente Guevara

La decisión de la senadora y la de su par DC Jorge Pizarro de no pronunciarse ni a favor ni en contra fue determinante para que el acusado fuera liberado de las imputaciones.

Senadores de oposición que no asistieron a la sala y la abstención de los parlamentarios DC Carolina Goic y Jorge Pizarro fueron determinantes para que no prosperára ayer la acusación constitucional en contra del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara Stephens.

Así, el libelo acusatorio que había sido presentado y aprobado en la Cámara Baja no encontró eco en el Senado, porque no se pudo alcanzar los 22 votos a favor que se necesitaban.

El resultado fue 18 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. Tras esto y de acuerdo al artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y artículo 197 del reglamento se enviaron los oficios al intendente Guevara, quien se encontraba suspendido de sus funciones, para notificarlo del resultado que le permitirá reasumirlas (ver nota en la página 30).

Bianchi: “Guevara ha vulnerado la legislación sobre derechos civiles y políticos y los DD.HH”

“Guevara ha atentado en contra de los ideales de una verdadera democracia y vulnerando grave, personal, sustantiva y directamente la legislación vigente en términos de los derechos civiles y políticos y el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que debe enfrentar su responsabilidad política”.

Así justificó ayer su voto a favor el senador Carlos Bianchi, haciendo ver que apoyaba el libelo acusatorio, en cuanto su aprobación podría implicar que se comenzar a poner “fin al círculo vicioso de la impunidad en materia de derechos humanos y, ojalá, ayudemos con esto a salvar vidas”.

Al momento de justificar su posición y anteponiéndose a lo que iba a ser la polémica del día, dijo que estaba presente en la sala porque no se había amparado en permisos ni pareos, “que, como bien se sabe –apuntó- sólo abonan al rechazo (de la acusación)”.

Un primer punto que dejó en claro es que la conducta del intendente está regida por un conjunto de normas de carácter constitucional, legal y reglamentario, que exige que todo funcionario público debe velar por el respeto efectivo de los derechos fundamentales.

Dijo que, en ese contexto, no era un hecho controvertido que Guevara sostuvo reuniones con Carabineros, las que sirvieron para definir e implementar el plan de copamiento total del sector de la Plaza Italia, por el cual se intentaba destituir al intendente metropolitano. Idem respecto de la coordinación de dicha medida y de las instrucciones que pudiera haber dado en cuanto a que el fin era recuperar la paz. En este punto, hizo ver algunas contradicciones en las declaraciones de la defensa y entre estas versiones y las entregadas por Carabineros.

“En otro momento, la defensa dijo que lo que el acusado hizo fue dar su conformidad, en cuanto intendente, a la actuación de Carabineros”, apuntó Bianchi y planteó: “En cualquier caso, resulta claro a partir de las distintas versiones dadas por su defensa y a las versiones de Carabineros que el acusado aportó, a lo menos, con su conducta para concretar el referido copamiento”.

Para Bianchi, lo cierto es que Guevara era la única autoridad presente en dichas reuniones sobre el cual se podría hacer efectiva su responsabilidad política a través de una acusación constitucional, ya que ningún mando de Carabineros puede ser sometido a juicio político según el ordenamiento vigente.

“Corresponde evaluar la actuación del acusado de acuerdo al parámetro de conducta al cual estaba obligado”, dijo e hizo ver que debía tener presente que todos los informes de DD.HH. emitidos al momento daban cuenta de los abusos graves de parte de personal policial en contra de los manifestantes.

“Fue, en este contexto, que Guevara aprobó el copamiento, lo cual no sólo contravino el derecho a reunión y a manifestarse pacíficamente de la gente, sino que, en la práctica, se vio restringido indiscriminadamente el libre tránsito por esa zona”, cuestionó.

Para Bianchi, “este absurdo” se debe a que se consideró el orden público como un fin en sí mismo, cuando en un Estado de Derecho debe ser concebido como un simple medio para resguardar y permitir el pleno derecho de todos los ciudadanos.

“En este contexto, el acusado aportó con su conducta a generar un riesgo ilícito tanto para la población civil como para los agentes del Estado, ya que era previsible que con el copamiento preventivo y a partir de las dinámicas de las movilizaciones se podía generar un enfrentamiento frontal entre las miles de personas y Carabineros”, acusó.

El senador observó que ese riesgo, aumentado por una medida innecesaria, degeneró en hechos graves, incluido el aplastamiento de una persona durante la jornada del viernes 20 de diciembre y que, a la semana siguiente y ya conociendo estas consecuencias, volvió a aportar con su conducta al copamiento, que derivó en el incendio del Centro Cultural Alameda y la muerte de Mauricio Fredes.

Goic: “Somos responsables todos de cuidar una democracia que tiene que ser distinta”

“Si uno evalúa la actuación del intendente Guevara, claramente, que está al debe. Bajo este argumento de contexto, no lo ha hecho bien y, claramente, yo no estoy en condiciones de rechazar esta acusación. Pero, la misma crítica que le hago al intendente Guevara de garantizar el orden público de la Región Metropolitana se la puedo hacer al intendente de Magallanes, porque la gente se pregunta por qué cada viernes tiene que vivir el temor de que le saqueen su negocio, de que termine, en una ciudad en que estábamos acostumbrados a vivir tranquilos, con el temor de perderlo todo, con imágenes dantescas”.

Esta fue parte de la argumentación que usó la senadora Carolina Goic para, entre otras consideraciones, señalar que, siendo fiel a su conciencia, debía abstenerse.

Entre otros argumentos, dijo que, al buscar responsabilidades, también había que considerar la actuación de Carabineros y del propio gobierno de Sebastián Piñera.

“Uno ahí hace una crítica política y pregunta dónde está Carabineros para defender a la gente, para -frente a algo que no es movilización pacífica, que es delincuencia- defender a las personas. Ahí hago una crítica política a la actuación de este gobierno y lo hago, además, después de haber respaldado varias iniciativas que parecen impopulares, pero que espero que sean herramientas para poder garantizar el orden público”, espetó.

Al momento de iniciar su fundamentación, Goic dijo que el debate había girado en torno a dos elementos que son válidos: el contexto de la mayor crisis social, política y, probablemente, institucional después de recuperar la democracia que vivido nuestro país y una acusación constitucional con nombre y apellido, que es una herramienta drástica, pero legítima.

“Nos toca jugar un rol y pronunciarnos al respecto”, dijo y partió observando que no cabía ninguna duda de la gravedad de esta crisis ni de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en tal contexto. “No cabe, sino, validar todos los informes de derechos humanos”, apuntó.

Luego, indicó que se debían considerar los elementos de contexto, lamentando: “Seguimos perdiendo tiempo entrampados en una agenda respecto de la violencia y en la capacidad de enfrentarla y dejando de lado la magia del reencuentro de los chilenos y que estoy convencida es el camino para reconstruir bases democráticas más modernas”.

“A mí –prosiguió- no me gusta un Chile donde salimos a la calle con temor a ser funados, donde a veces flaqueamos en nuestra convicción para temor a lo que van a decir las redes sociales”.

“Cuando hablamos de nuestra democracia y de reconstruir la fórmula de la democracia, esto tiene que ser sobre la base la tolerancia y el respeto”, sostuvo y, usando palabras de Angela Merkel, remarcó que la libertad de expresión tiene sus límites y que éstos comienzan cuando se propaga el odio y que, por ende, el llamado es a oponerse a los discursos extremistas.

“Cada uno tiene que hacer su trabajo y todos somos responsables de cuidar nuestra democracia que tiene que ser distinta, que el dolor, que la muerte y todo lo que hemos pasado no sea en vano. Eso nos pide la gente…”, señaló.

Al momento de justificar su abstención, planteó: “No estoy en condiciones de rechazar, tampoco estoy en condiciones de aprobarla. Nuestro debate tiene que ver con la argumentación jurídica, las pruebas y se acusa el intendente respecto de su actuación en dos días específicos y respecto de violar la Constitución en el derecho a reunir y creo que ha sido evidente la debilidad de las pruebas dadas”.

Luego, enfatizó: “Estoy aquí presente para decir que no puedo, por el mandato que tengo, actuar en contra a lo que es mi convicción de mi conciencia, para hacerme cargo de los elementos de contexto y también de los elementos de este texto (acusación constitucional) sobre el cual debemos pronunciarnos”.

Al finalizar, dijo que no quería dejar pasar la oportunidad de preguntar: “¿Qué hacemos nosotros? Le pido al gobierno que se haga cargo, no soluciones parche”, instó, planteando que se tiene que promover el diálogo y que esta administración debe hacerse cargo respecto de un nuevo Chile, que se despierta, no para quedar aletargado o amenazado en la violencia o la intolerancia.