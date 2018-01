Biseremi García destaca IPC final de 2,3% en 2017 y prevé que tendencia siga este año

“Considerando el ciclo económico actual es muy probable que sigamos teniendo una inflación controlada”, resaltó la autoridad del sector.

“Los últimos indicadores dan luces de que no habrá en 2018, un comportamiento distinto al que hemos visto hasta ahora. En ese sentido es posible prever que los valores se mantendrán, lo que es beneficioso para el presupuesto familiar”.

Así vislumbró el biseremi de Hacienda y Economía, Fomento y Turismo, Christian García Castillo, el favorable escenario que tendrá al país en términos de variabilidad del Indice de Precio al Consumidor (IPC), el que cerró en 2017 con 0,1% en diciembre y un acumulado de 2,3% siendo este último el rango más bajo de los registros en los últimos 5 años.

Estas últimas, variables que terminaron por debajo de lo proyectado por los analistas, que cifraban en promedio un 2,0% y del 2% y 4% señalado por el Banco Central, puntos respecto de lo cual García puntualizó: “La expectativa en torno al IPC siempre va cambiando pero considerando el ciclo económico actual es muy probable que sigamos teniendo una inflación controlada. De hecho, el estar bajo el 3% es algo sano para la economía. Si el costo de la vida no es tan alto y los ingresos se mantienen, por ende no hay mayor costo de los bienes y servicios para las familias. Por eso cuando se hacen negociaciones de sueldos, por ejemplo, uno siempre se fija en los parámetros de inflación para el año siguiente, porque lo importante es que ante todo, las familias no vayan perdiendo poder adquisitivo”, señaló.

Principales

resultados e Ine

La canasta del IPC es conformada por doce divisiones, de las cuales durante el último mes de 2017 se destacan la baja de 0,5% en alimentos y bebidas no alcohólicas, a la vez que subieron en 0,9% bienes y servicios. En tanto, el sector de Transporte representó un alza de 1,4%, donde los buses interurbanos tuvieron una incidencia positiva de 26,1% en diciembre y 5,2% anual; la gasolina creció en 2,7% en el período de análisis y 5,9% al cabo de un año. Por su parte, los autos nuevos registraron una caída de 1,1% en sus precios para el doceavo mes del año pasado y obtuvo 4,7% en el acumulado, entre otros datos.

De acuerdo con el Ine, los resultados de estas variaciones radican en lo ralentizada de la economía -en general-, incentivando ello en consumo interno, a lo que se sumó la caída del dólar y que por cierto comenzó el año con un dólar observado de $614,75 y un promedio a la fecha de $607,52 según datos del Banco Central. “El dólar bajo tiene un impacto especial en nuestra región dado que por un lado, la economía de los hogares se ve indirectamente beneficiada por el menor costo de los productos que se adquieren, en su mayoría importados, como los que llegan a Zona Franca, mientras que la complicación es para los que exportan, como es el caso de los salmonicultores”, señaló junto con indicar que la inflación en definitiva, se perfila para mantenerse nuevamente bajo el umbral del 3%.