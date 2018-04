Biskupovic, una vida en las pistas deportivas

Ex atleta destacado de los ’80 Javier Biskupovic pudo ser basquetbolista o automovilista, como sus padres. Pero se decantó por las pistas de atletismo, donde conoció a su esposa. Sus tres hijos siguieron sus pasos, inclinándose más por el deporte de la pelota naranja

Desde su trabajo en la oficina de deportes de la municipalidad de Punta Arenas, Javier Biskupovic Barrientos, conocido con su apelativo de ‘Pollo’, impulsa la actividad deportiva con ese entusiasmo que marcó su trayectoria desde que era niño. Su padre Alejandro Biskupovic Tafra destacó durante veinte años en el automovilismo, mientras que su madre, Margarita Barrientos Cárcamo, sobresalió en el básquetbol porvenireño.

Es por ello que tanto Javier como su hermano Andy, se iniciaron en el deporte practicando con la pelota anaranjada. “Partimos en el Sokol con 6-7 años, vivíamos en Avenida España con Errázuriz y un entrenador de esa época Walter Douglas partimos jugando hasta como los 10-11 años, para pasar de ahí al fútbol por influencia de unos primos que jugaban en Independencia. Y con 11 años, partí en el atletismo y tuve la suerte de ser campeón nacional en el primer campeonato que viajé, con 14 años. Eso fue una motivación para dedicarme al atletismo, que me ayudó un montón porque conocía mucho, viajé harto, llegué a ser vicecampeón sudamericano. Gracias al deporte conocí a mi esposa, que también practicaba atletismo en ese entonces, nos conocimos en la pista. Nos casamos en 1992”, recordó Biskupovic.

El ex atleta reconoce que se decidió por las pistas porque “los triunfos motivaron en el fondo, la dedicación al deporte, porque seguí practicando básquetbol en paralelo hasta como los 15 años, y de ahí el entrenador me hizo decidir, porque a esa edad se ve la capacidad para el futuro, y tuve la suerte de viajar hartas veces por Chile a campeonatos, entonces había que dedicarse mucho”.

En ese sentido, destaca que esa decisión de vida influyó positivamente en sus hijas. “Les inculcamos a los tres el gusto por el deporte. A mi esposa le pasó al revés que a mí, porque dejó el atletismo, conoció el voleibol y ha estado jugando hasta ahora. De mis hijos, el más chico, Angel que nació en 1992 comenzó en el fútbol y después siguió al básquetbol, porque mi suegra estaba vinculada al básquetbol de la Umag, por lo que todos mis hijos pasaron por ahí, incluido Javiera (1994), que se inició en la gimnasia, luego, el atletismo y finalmente llegó al básquetbol donde sigue hasta estos días. Y Bárbara, que nació en 1995, empezó en el básquetbol y de ahí siguió al atletismo, hasta los 20-21 años, cuando se dedicó a estudiar”.

Angel se tituló de ingeniero civil y sigue en las canchas, ahora en el básquetbol laboral y Javiera, psicóloga, se mantiene representando la camiseta de Umag en el deporte de la pelota anaranjada. Bárbara, en tanto, estudia Ciencias Políticas. “El deporte les ayudó tanto en el colegio como en la universidad”, valoró su padre.

Exito en las pistas

En cuanto a la trayectoria deportiva de Javier Biskupovic, “a los 14 años gané mi primer campeonato nacional. En la etapa juvenil logré hartos títulos y lo mejor, fue salir vicecampeón sudamericano, y a nivel adulto competí hasta 1996 con 28 años, siempre estando entre los tres primeros a nivel nacional”, rescató el ‘Pollo’.

A diferencia de otros atletas, Javier Biskupovic no se fue de la región y cada vez que debía competir, viajaba. “Nunca me quise ir. Igual me perjudicó un poco, porque de mis compañeros con los que entrenaba Angel Aguilar se fue hasta Europa, Rudimir a Santiago, pero yo más apegado a mi familia, nunca me quise ir. A lo mejor hubiese tenido otra proyección, más internacional, en cuanto al atletismo”, reconoció.

No hay signo de arrepentimiento, sin embargo, en Javier Biskupovic, pues su concepción del deporte va mucho más allá de marcas y números. “La relación del deporte con la vida es fundamental, yo no tomo, no fumo, toda una vida basada en la disciplina. El atletismo tiene esa fortaleza, como todo depende del esfuerzo de uno, si tú lo traspasas a la vida, es similar”, subrayó.

Desde 2014 está a cargo de la oficina municipal de deportes del municipio. “Pasé todas las etapas, deportista, entrenador de atletismo, fui presidente de la asociación y ahora soy una suerte de autoridad, pero siempre el deporte fue una pasión”, destacó.

En cuanto a la situación actual del deporte, particularmente del atletismo, Biskupovic lamenta que una vez que los jóvenes llegan hasta que ingresan a la universidad. “Se desarrolla bien en las series menores, pero hasta los 17-18 años”. Igual reconoce que con las corridas que se realizan actualmente y que él ayuda impulsar, uno busca retribuir lo que uno vivió, que lo viva otra gente. Si bien es cierto nací en el tiempo en que se hacía la carrera de La Prensa Austral, que era muy potente y famosa; cuando murió, se perdió mucho. Esa competencia fue, durante 15 a 20 años, la corrida más importante de esta parte de Sudamérica”, recalcó, finalmente, Javier “Pollo” Biskupovic.