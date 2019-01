Boric apoya iniciativa que declara imprescriptibilidad de abuso sexual contra niñas, niños y jóvenes

“Sin duda, apoyamos la iniciativa porque el abuso contra niños y niñas genera efectos permanentes en el tiempo y requiere reparación más allá de la barrera de la prescripción. Como país estamos en deuda con los niños, niñas y adolescentes y ellos y ellas no pueden seguir esperando. Quienes estamos en política tenemos el deber de ponernos de acuerdo. No hay espacio para más excusas”.

De esta forma se expresó ayer el diputado Gabriel Boric luego de recibir, junto a su par Giorgio Jackson y asesoras y asesores del Frente Amplio, a la psicóloga especialista en temas de cuidado y abuso sexual infantil Vinka Jackson y el médico James Hamilton en el Congreso Nacional para revisar el proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra personas menores de 18 años.

El proyecto de ley conocido como “Derecho al tiempo” busca incidir en el desfase entre los tiempos que establece la ley actual respecto a estos delitos y los que una víctima de abuso necesita para poder denunciar. De acuerdo a lo señalado en el proyecto, existen múltiples evidencias que dan cuenta de las secuelas provocadas por el estrés traumático derivado de la agresión sexual infantil. “Estas secuelas, según se explica, gatillan procesos físicos y mentales que, en definitiva, inhiben la elaboración de un relato acerca de la agresión experimentada, impidiendo que la víctima pueda acceder al sistema de justicia dentro de los márgenes temporales hoy vigentes para el ejercicio de la acción penal”.

En la oportunidad los invitados expusieron sobre las actuales normas de prescripción de este delito que no considera la evidencia científica que corresponde sobre el daño que provoca en niñas, niños y adolescentes el abuso. La activista por la infancia, Vinka Jackson, agradeció la oportunidad de poder abordar el tema antes de la votación en particular en el Senado y señaló que “existen organismos internacionales que han señalado lo importante de derribar las barreras que impone la prescripción y permitir operativizar el derecho de acceso a la justicia de los niños y niñas”. Además enfatizó en la necesidad y urgencia del acceso a terapias de salud mental para las víctimas: “Hoy las víctimas no tienen un acceso adecuado, deben recurrir a vías adversas para ser tratadas por depresión, lo que no se corresponde con el trauma respectivo que provoca el delito en la víctima” apuntó.

Por su parte, James Hamilton abordó las consecuencias neurobiológicas del abuso sexual infantil y cómo estos constituyen vulneraciones a la dignidad humana. “Hoy en día está demostrado que la infancia es la clave de todo. Tiene base en cuanto a neurobiología, expectativa de vida, lo que significa gasto en salud, delincuencia y bienestar. La imprescriptibilidad es el primer paso de uno de los principales daños que hoy sufre la infancia y adolescencia que es el abuso sexual. Esto requiere intervención y una comunidad que permita reparar el abuso o que lo prevenga y en eso estamos: intentar la reparación y a futuro la prevención para cambiar” señaló Hamilton.

Al finalizar la exposición de los activistas por la infancia, el diputado Gabriel Boric agradeció la visita, la entrega de antecedentes y manifestó su respaldo al proyecto: