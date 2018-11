Boric conoció sólo el ‘esqueleto’ del Plan Magallanes

Tras abordar con la intendenta el plan de desarrollo regional, dijo que aprecia improvisación. Además, anunció que espera llegar a acuerdo con Sandra Amar y Karim Bianchi para actuar conjuntamente al momento de tener que aprobar o rechazar el escaso incremento que tienen los recursos regionales en el proyecto de Ley de Presupuesto 2019.

“Más allá de las buenas intenciones que manifiesta la intendenta María Teresa Castañón, la verdad es que yo sigo viendo por parte del gobierno central una improvisación respecto a lo que concierne a la Región de Magallanes”. Estas fueron las primeras declaraciones del diputado Gabriel Boric luego de la reunión sostenida con la primera autoridad regional, quien le dio a conocer al parlamentario algunos detalles del Plan Magallanes.

Boric indicó, asimismo, que todavía no existía claridad respecto de las inversiones y del desarrollo que se requería para la región, por lo que era primordial que todas las autoridades se mantuvieran firmes fiscalizando no sólo al gobierno regional, sino apretando también al nacional. “Esto, primero para que los presupuestos no disminuyan y, además, para que exista un plan de desarrollo que sea coherente con la región”, precisó.

El diputado expresó que le habían entregado una copia del Plan Magallanes y la jefa del gobierno regional le había manifestado con mucho énfasis que éste sólo era el esqueleto. “Invité a la intendenta a exponer a la Comisión de Zonas Extremas este plan, para que podamos analizar en detalles qué cosas hay de continuidad con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze) y qué cosas hay de nuevo que propone el gobierno de Sebastián Piñera y poder ver así como las diferentes autoridades empujamos por el desarrollo de la Región de Magallanes”, apuntó.

Consultado sobre la propuesta de algunos parlamentarios de rechazar las partidas regionales del presupuesto nacional especialmente por el bajo incremento de éstas, en el caso de Magallanes un 2,3%, Boric declaró que estaba disponible para toda medida de presión que implique una preocupación especial por la Región de Magallanes. “Espero poder llegar a acuerdo con Sandra (Amar) y Karim (Bianchi) para actuar conjuntamente en este tema, ahora hay que considerar que la mayoría de las partidas regionales aumentan en montos que son relativamente parecidos, el 2,3% de Magallanes no es tan diferente al de otras regiones, pero, sin embargo, es poco para una región que requiere un tratamiento especial”.

Sobre la explicación que recurrentemente ha dado la intendenta respecto a la gran cantidad de proyectos de arrastre y en ejecución y que esto al inicio de todo gobierno sucede, el diputado dijo que, a su juicio, éste ya era un comienzo demasiado largo. “Ya llevamos ocho meses de gobierno y ya basta de hablar de comienzos, ya estamos en tierra derecha y me parece que no hay excusas para seguir postergando el desarrollo de la región. El gobierno y, en particular, el Presidente Sebastián Piñera no puede venir a Magallanes a pasear y hacer actos más bien de carácter performáticos (sic), sino a entregar proyectos que vayan en beneficio del desarrollo de la región”, sentenció.

El congresista señaló que además le plantearon su preocupación respecto de la Mesa del Sector Público y el bono anual para los trabajadores del sector. “Esperamos que se pueda subir la línea de tope para que se pueda llegar a más trabajadores y que esto además siente un precedente para los trabajadores del sector privado”, subrayó.

De igual manera pudieron conversar respecto de las contratas. “Estas terminan a fin de año y esperamos que se tomen decisiones coherentes y justificadas y que no hayan despidos masivos al nivel del gobierno regional”, señaló.

Otro tema del cual conversaron era de la situación de Puerto Edén, localidad a la que le faltaba mucha inversión, ya que todavía no tenían luz las 24 horas del día, habían pasarelas por las que no se podía caminar. “Esperamos que Puerto Edén también sea una prioridad para la intendenta”, precisó.

La intendenta María Teresa Castañón se refirió a la reunión que sostuvo con el diputado Boric y dijo que habían estado conversando acerca de la estrategia de desarrollo de Magallanes y que concordaban en parte en que primero estaban las personas. “Que podíamos hacer muchas obras de infraestructura, pero si no solucionábamos primero los problemas, por ejemplo, de vivienda que tiene la gente era muy difícil que podamos avanzar”, apuntó.