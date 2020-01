Boric participa en presentación de firmas para constituir legalmente al Partido Convergencia Social

Hasta las oficinas del Servicio Electoral en Santiago llegaron ayer en la mañana representantes de Convergencia Social para entregar las firmas y ser reconocidos como un partido legal.

La Presidenta de Convergencia Social y diputada, Gael Yeomans, junto a los diputados Gabriel Boric, Gonzalo Winter y Diego Ibáñez, presentaron las 3.833 firmas recolectadas en 200 días correspondiente a las regiones contiguas de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

Ante este hito, el diputado por Magallanes, Gabriel Boric, se mostró esperanzado por la formación de este nuevo partido del Frente Amplio, comentando que el objetivo de legalizar Convergencia Social es que “sea un instrumento, una herramienta para las transformaciones sociales que el pueblo de Chile está exigiendo”. Agregó, además, que “ponemos nuestro partido desde ya a disposición para todas las luchas -en particular en el proceso constituyente y de los contenidos del mismo- y que este partido pueda ser expresión de las disputas que se están dando en el territorio, no un partido sólo anclado en el Congreso, y no sólo en declaraciones, sino trabajando codo a codo con el pueblo movilizado”.

Por su parte, Luz Bermúdez, vocera de Convergencia Social en Magallanes, se mostró optimista por el futuro regional del partido, que tiene el desafío de reunir las firmas necesarias para constituirse legalmente como partido en la región más austral del país. Sobre el hito a nivel nacional comentó que “eso nos indica que somos una alternativa para la gente, que la gente nos ve como una posibilidad de cambio en la institucionalidad y por lo cual lo asumimos con mucha responsabilidad para quienes han firmado y han apostado por nuestro proyecto político”.

Sobre el futuro del partido en Magallanes añadió que “esto nos motiva aún más en nuestra región para poder seguir legalizándonos, ya que el solo ejercicio de juntar firmas nos permite hoy conversar y acercarnos a la ciudadanía, hablar de política, que eso nos enriquece como partido y también poder sentir y tener el instrumento que nos permita en nuestra región presentar nuestras propias candidaturas”.