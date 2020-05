Buena acogida han tenido los llamados de más personal clínico para el hospital

No ha dejado de llamar la atención la cantidad de avisos en diferentes plataformas, solicitando diversos profesionales para el Hospital Clínico de Magallanes, como enfermeras, kinesiólogos, técnicos paramédicos y médicos. Preferentemente para cubrir turnos en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El director del Servicio de Salud Magallanes, Nelson Reyes Silva, dijo a La Prensa Austral que se llegó a esto (demanda de más personal) porque aumentaron de 6 a 30 las camas críticas. El equipamiento técnico está -dice Reyes- pero este esfuerzo tiene que ir acompañado de más personal.

“Por eso hemos estado llamando en las diferentes páginas web y a distintas instituciones para tener ese personal y dejar todas las camas operativas”.

El proceso de reclutamiento ha ido bien, con profesionales de Puerto Montt y Santiago que postularon.

Evitar traslados

Lo importante de tener operativa una treintena de camas críticas es que evita el traslado de pacientes a Santiago, con la complejidad que procesos de esta envergadura conllevan, como gestionar los traslados, el transporte y ubicación de los pacientes, y después, una vez dados de alta, regresarlos a Punta Arenas, explicó Reyes.

El contratar más personal también responde a los requerimientos que surgen a raíz del personal que se va enfermando, “porque nuestra gente se nos está contagiando igual, como todos, y tenemos que darle continuidad al sistema, y para eso tenemos que tener personal de resguardo”.

Además hay muchas personas que están en casa, debido a que no pueden dejar solos a los hijos. Menos aún cuando no está definido el retorno a clases, “y no los podemos hacer retornar porque de alguna forma tiene que velar por cumplir la función de padre y madre”.

“Hemos tenido una buena acogida, sobre todo de enfermeros, técnicos paramédicos, y médicos intensivistas”, afirmó Reyes sobre las postulaciones.

Llegada de personal

El Servicio de Salud Magallanes informó del arribo de 14 profesionales del sector salud provenientes de Santiago, para reforzar las atenciones y apoyar el trabajo del Hospital Clínico Magallanes, centro de referencia regional Covid-19.

Reyes recordó que esta pandemia es transversal y por tanto los funcionarios del sector no están ajenos de sufrir contagio, como sucedió en el Hospital de Puerto Williams, donde un 90% de la gente tuvo que realizar cuarentena. Pero ahora se encuentran todos operativos.

La demanda dará paso a la incorporación de más gente, “sabiendo que hoy tenemos la atención ambulatoria postergada, pero es porque le hemos ido dando la prioridad a nuestros pacientes hospitalizados”, indicó el jefe del servicio.