Buscan garantizar acceso igualitario a estimulación temprana para niños con síndrome de Down

Por unanimidad la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución de la diputada Sandra Amar Mancilla, que busca promover alianzas estratégicas entre organismos estatales y universidades o fundaciones que permitan la ejecución del “Programa de Intervención en el Desarrollo de las Personas con síndrome de Down”, con el fin de garantizar su acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo individual y social pleno.

La iniciativa, destacó la parlamentaria gremialista, se enmarca en la alta tasa de nacimientos de niños y niñas con síndrome de Down, quienes lamentablemente viven procesos de inclusión educativa y social comparativamente más lento que en otras partes del mundo, “donde se ha instalado una mirada más inclusiva en la materia, logrando el desarrollo de individuos plenos y autónomos gracias a un medio que así lo ha promovido”.

Por esta razón, dijo Amar, “según evidencias entregadas por la neurociencia, con la adecuada y oportuna intervención en el desarrollo de las personas con síndrome de Down se logran altísimos niveles de autonomía e independencia en su vida adulta, convirtiéndose en ciudadanos de pleno desarrollo”.

En esa línea, aclaró la legisladora, “tenemos la obligación de garantizar a los niños con síndrome de Down, la oportunidad de acceder adecuadamente en tiempo y periodicidad a la atención que supone un Plan de Atención Temprana”.

Argumentó la diputada, “resulta evidente la necesidad de avanzar en políticas públicas que promuevan verdaderos cambios culturales para el máximo desarrollo de todos los integrantes del país, desplegando así los recursos y estrategias que garanticen el acceso igualitario a las oportunidades”.

Finalmente, la diputada Sandra Amar, indicó que la iniciativa será promovida por medio del Ministerio de Desarrollo Social, en un principio en las regiones de Magallanes, Metropolitana y de Arica y Parinacota.

Crece población con síndrome

Cuando Luz Lemus de la Fundación Amadown trajo al mundo a su hijo Fernando pensó que era uno de los pocos niños que presentaba el síndrome. Cuando entró al circuito de apoyo en salud y educación, se dio cuenta que no era así, que en Punta Arenas hay muchos niños y jóvenes con Down.

Al ser consultada respecto al proyecto que busca generar estas alianzas de apoyo a la inclusión y desarrollo de los niños Down, Luz dijo que lo encontraba “genial”. “Mi hijo tiene 16 años y nos sentimos tan solos, porque cuando los chicos terminan una etapa en el colegio, tú ya no tienes dónde ingresarlos, se te cierran las puertas”, señala.

Agrega que el Centro de Rehabilitación no da abasto, ingresan dos o tres niños, en el Centro laboral otros tres y se termina la oferta en la región. “El hecho de que hoy día una diputada se está preocupando del tema es muy bueno. Y no debiera ser sólo una autoridad, debiera ser una prioridad como región, porque cada día nacen más niños Down en Punta Arenas y nos sentimos abandonados por parte del gobierno y de las autoridades”, manifiesta.

Dice Luz que los niños con síndrome de Down se parecen mucho en los rasgos de la cara son todos distintos, en el carácter y forma de ser. “Cuando crecen, sentimos que se nos acaba el mundo porque no cuentan con muchas oportunidades para seguir desarrollándose”.