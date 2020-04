“Cada acción suma”, una familia unida en torno al cuidado del medio ambiente

Una de las enseñanzas que ha dejado el avance del coronavirus en la sociedad es que, el mundo necesitaba un respiro. Los niveles de contaminación han bajado drásticamente en el planeta, por más que el foco esté más puesto en la economía. Y son las pequeñas acciones las que, sumadas, pueden contribuir a cuidar más del medio ambiente y además, fortalecer el trabajo familiar.

Es lo que realiza una familia que creó “Cada acción suma”, una iniciativa que se difunde principalmente por redes sociales y cuyo fin es compartir experiencias, enseñar y aprender a través del reciclaje y el compostaje de desechos orgánicos.

Milton Gómez lidera esta idea desde hace dos años con la creación de la cuenta en la red social Instagram. “Más que un proyecto, queremos hacer cambios sustentables en las familias y con eso poder graficar, a través de las redes sociales, las cosas que vamos haciendo. Un tiempo estuve aislando las paredes con tetrapak, y me llevaban; otra vez hice vasos con botellas y me enviaban, entonces hay gente interesada y que quiere contribuir. A veces no doy abasto, porque esto es un proceso familiar y que cada uno en su casa puede ayudar, por eso la idea es motivar a la gente y en eso hacemos este camino de transición como familia, de hacer cambios sustentables.

La familia está compuesta por cinco integrantes, más un perro y un gato. Además de Milton Gómez están Mariela Jiménez, Felipe Gómez Montes de 18 años; Emilio de 9 años y Monserrat, de 7 años.

Una de las bases de este emprendimiento es cambiar hábitos en las familias. “Como estamos acostumbrados a lo desechable, todo lo que ocupamos lo tiramos a la basura, entonces, acá los chicos se comen una manzana y el cuesco no va a la basura, sino a otro dispositivo donde juntamos el alimento que va a la vermicompostera. Pagamos un servicio que nos retiran basura que separamos, como cartón, lata, vidrios y los niños, si comen un paquete de galletas, preguntan dónde va, en este caso, al receptáculo de los plásticos, entonces van haciendo un hábito de esto”, explicó.

La vermicompostera está dentro de la cocina, está hecho de manera artesanal, con dos cajas de plumavit y es un sistema que contiene lombrices y el proceso, “lo único que uno puede reciclar en la casa es lo orgánico, porque reciclar es transformar. Si llevas tu cartón y latas a otro lado, no estás reciclando. O si un tarro lo transformas en un macetero, es reutilizar. Por eso, lo único que se recicla es lo orgánico, como frutas, verduras, cáscaras, por ejemplo”. Se usan lombrices californianas para que procesen la materia orgánica en un pequeño espacio interno en la casa, para mantener cuidadas a las lombrices, aprendiendo sus ciclos de vida y lo que pueden o no comer. Esta materia se transforma en humus, que es un abono que funciona para mejorar sustratos, suelos, huertos, siembras, y que pueden servir como fertilizante.

Gómez además, forma parte del Comité Ambiental de Punta Arenas, con el que impartía talleres para hacer vermicomposteras en las casas, lo que quedó suspendido después del estallido social, también está en la ONG “Sociedad Civil por el Cambio Climático” y una mini Pyme sustentable. En esta línea, lo que ocurre en el mundo va en sintonía con esta iniciativa: “El cambio climático no es algo que vaya a pasar, está la emergencia climática, pero los cambios deben venir desde los niños. Nosotros tenemos niños educados en todo lo ambiental y eso los hará adultos conscientes. Lo importante ahora es formar el hábito”. Por eso, Milton Gómez apunta que lo fundamental en esta tarea es tener voluntad y disposición, porque es un trabajo de día a día que se sostiene en el tiempo. “Necesitamos un cambio de mentalidad, que la gente que tiene hijos lo vinculen a este proceso, y ellos son los que van a tomar las riendas del planeta, entonces, ¿qué queremos, más gente que piense en lo desechable o más gente que piense en lo sustentable?”.