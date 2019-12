Caen las ventas en el Mercado Municipal desde que comenzó el estallido social

– Los vendedores del lugar aseguran que desde mediados de octubre que ha habido una merma considerable en la demanda de pescados y mariscos frescos y congelados. “Simplemente el turista nacional ya no llega”, advierten.

El estallido social ha producido una merma en el comercio de Punta Arenas. Y esta vez fue el turno del Mercado Municipal en acusar una caída libre de sus ventas.

Así lo asegura Francisca Guerra, una de las locatarias del mercado, que acusa que desde que comenzó el conflicto social ha bajado la visita del turista extranjero y nacional: “Se ha notado mucho la baja de clientes desde que comenzó esto del estallido social. El Mercado es un lugar que atrae a mucho turista y desde que comenzó esto ha bajado la visita de la gente, ha bajado mucho nuestras ventas, es como si tuvieran miedo de venir”.

Francisca agregó que “comparo la misma fecha del año pasado y es innegable que desde octubre que las ventas cayeron increíblemente”.

Algo parecido es lo que denuncia Javiera Zúñiga, otra de las locatarias del lugar: “Desde mediados de octubre a la fecha han bajado las ventas en todo sentido. Los productos frescos y congelados han tenido mermas considerables, porque la gente no llega”.

Incluso, Zúñiga advirtió que “el turista nacional se llevaba los productos congelados y ahora ya no llegan. En noviembre yo vendía 30 unidades congeladas, en relación al año pasado, y ahora sólo vendí la mitad, incluso menos”.

Juan Guerra, locatario de una de las pescaderías dijo que “hay gente que viene, pero no compra, pero la gran mayoría simplemente ya no se interesa en venir a la pescadería”.

Juan reconoció que “han venido turistas extranjeros, pero no compran, pasan directo a las cocinerías. En cuanto al turista nacional, simplemente ya no llegan, son muy pocos los que nos visitan. Ojalá que esto repunte”. Incluso, Guerra reconoció con angustia que “comparando con el año pasado, hay una baja del 60% o hasta el 70% de ventas. Por ejemplo, los días lunes, martes y miércoles no llega absolutamente nadie”