Cambios en los horarios de salida desde Punta Arenas marca primer día de huelga de Sindicato de Tripulantes de Lan Express

Seis fueron las frecuencias afectadas con las modificaciones.

Un total de 6 frecuencias afectadas con cambio en las horas de salida y una de ellas cancelada -vuelo LA1192 de ruta Punta Arenas a Santiago, programado para las 3,38 horas con llegada a las 7,03 horas-, marcaron en nuestra ciudad el primer día de huelga legal a nivel nacional del Sindicato de Tripulantes de Cabina de Lan Express, filial de la aerolínea Latam Airlines que aglutina a 940 asociados en el país.

Según señaló la empresa, la primera jornada implicó transportar en Chile sólo 12 mil pasajeros que adquirieron vuelos nacionales y conexiones internacionales, cifra que representa un 50% menos que en circunstancias ‘normales’. En el detalle, la huelga ha implicado la cancelación de 623 vuelos -considerados hasta el lunes 16 de abril-, afectando a cerca de 90 mil pasajeros.

En lo concerniente a Magallanes, en el sitio web de Latam suman hasta ahora 23 las salidas inicialmente programadas desde Punta Arenas -itinerarios que figuran desde el día de ayer hasta el sábado próximo en el portal-, englobando en este período 2 cancelaciones, además de diversos cambios horarios.

Petrolero afectado

A eso del mediodía, el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo denotaba cierto ambiente de normalidad en el flujo de gente. No obstante, en uno de los mesones de Latam, se encontraba con serias complicaciones, Guillermo Adames, trabajador de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) que luego de viajar a Santiago, Rapa Nui, Puerto Montt y Puerto Natales, completaba ayer en nuestra ciudad, 19 días de visita en territorio nacional. Su viaje estaba contemplado para las 16 horas, pero algo no iba bien. “La noche del lunes me llegó un mensaje en que la aerolínea decía que nos buscaban a mí y a mi señora, porque había un problema. Luego cuando consultamos por teléfono sólo nos dijeron que el vuelo estaba completo y colgaron. Fue entonces que llegamos aquí al aeropuerto pero nadie sabía qué pasaba, hasta que pudimos hablar con la representante de la agencia que nos vendió los pasajes, pese a que nada puede hacer. Acá en el mesón el encargado nos dice que la solución está para viajar el día 13 de abril pero tengo que presentarme a trabajar el día 11 en mi trabajo. Entonces ya no sé ni qué hacer, porque como es una huelga, encima de todo tendremos que ver cómo pagar más estadía”, señaló molesto y a la vez resignado.

Las dificultades que vivió Guillermo, se suman a los que sufrieron quienes vieron afectados sus vuelos con retrasos de hasta 6 horas, como fue el caso del vuelo LA96, que estaba contemplado para las 6,16 horas con salida desde nuestra ciudad para llegar a la capital a las 9,41 horas, pero que sin embargo dejó la losa magallánica a las 12,08 horas.

Para hoy, de acuerdo con lo consignado en la página web de Latam, son tres los vuelos programados con salida desde nuestra ciudad. El primero de ellos corresponde a LA280 -Punta Arenas Santiago con escala en Puerto Montt- cuya salida estaba inicialmente contemplada para las 9,26 horas pero figura cancelada en el sitio web, en virtud de lo cual los pasajeros deberán ingresar a la página para conocer las opciones de reprogramación. A ‘tiempo’ está el vuelo LA292, alistado para las 14,53 con destino a Santiago, mientras que como ‘adelantado’ se sitúa LA284, vuelo que también se dirige hoy a Santiago, partiendo a las 19,39 horas (en lugar de las 20,05 horas inicialmente consignada).

Sernac oficia a Latam

Por su parte, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), ofició a la compañía aérea, para que en el plazo de 10 días, entregue un informe detallado de cómo impactan las medidas preventivas anunciadas en su sitio web con el propósito de minimizar los efectos de la huelga.

La autoridad resaltó que tanto el Código Aeronáutico como la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC) establecen que los pasajeros tienen derecho a que se le respete el servicio ofrecido, se reagenden sus vuelos o se devuelva su costo frente a la postergación o cancelación de un viaje.