Natales: camión volcó en Ruta 9 por corte de frenos

Un camión tolva se volcó ayer en la intersección de la Ruta Nueve Norte con el camino Uno de los Huertos Familiares, a la salida de Puerto Natales, al no poder frenar debido a una falla mecánica. El conductor de la máquina, identificado como Jesús Zúñiga, al ver que no podía detener el camión al llegar a la Ruta Nueve y con la finalidad de evitar un accidente se fue hacia un costado del camino, produciéndose el volcamiento del camión. En el accidente, que causó expectación y un lento tránsito por el lugar, afortunadmente no hubo lesionados.

