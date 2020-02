Camionero santiaguino que estuvo en Punta Arenas falleció en accidente carretero

Trágico desenlace tuvo una familia que falleció producto de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta CH-215, en el sector Anticura, en la comuna de Puyehue.

Por circunstancias que debe aclarar la investigación encargada a la Siat de Carabineros, un camión cargado con salmones volcó en la carretera.

Rodrigo Valdivia Serrano, oriundo de Santiago, 42 años, conducía el camión, y lo acompañaban su esposa, Jessenia Esperguel y su pequeña hija, de tres años, Valentina.

El padre y la hija fallecieron en el lugar de la tragedia, mientras que la mujer dejó de existir horas después en un centro asistencial de Osorno.

El accidente fue alrededor de las 11 de la mañana. El camionero ingresó a Chile desde Argentina por el paso Samoré y volcó a la altura del kilómetro 89 de la mencionada ruta, en la comuna de Puyehue.

Trabajaba para la empresa Transportes y Obras Eléctricas Linares SPA.

“Era como un hijo”

El vecino Arturo Berger, domiciliado en Avenida Los Generales, Villa Las Nieves, conoció de cerca al malogrado camionero. Su hijo Pablo era muy amigo de Rodrigo. En tales circunstancias, cuando viajaba a Punta Arenas, los pasaba a ver. “Pero nunca se quedaba más de una o dos noches, como máximo”.

“Con Pablo se conocieron en el servicio militar, en el Regimiento Pudeto, por eso lo recuerdo como un hijo. Además a ambos los unía la pasión de los bomberos”, recordó Berger, acongojado por lo sucedido.

“A veces, pero muy esporádicamente, venía a visitarnos con la familia. Claro que cargaba y se iba enseguida, no pasaba más de una o dos noches en Punta Arenas. No tomaba, no fumaba, era muy sano. Es una pérdida muy lamentable”.