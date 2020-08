Camioneros dieron ultimátum y la sombra del desabastecimiento se deja caer en Magallanes

La Confederación del Transporte de Carga pidió a la directiva nacional una concesión especial para que los transportistas locales puedan seguir en tránsito y así no dejar desabastecida a la región. En tanto, la Confederación de Dueños de Camiones define su postura en las próximas horas.

El nuevo conflicto instalado en La Moneda, esta vez con los camioneros, podría tener un fuerte impacto en la Región de Magallanes en caso de materializarse el anunciado paro de este jueves y que tendrá como foco principal la Ruta 5 Sur que conduce a los principales centros de abastecimiento: Santiago y Puerto Montt.

Conciente de aquello es que el gremio magallánico, a través del presidente regional de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Pedro Aguilar, solicitó a la directiva nacional -que encabeza Sergio Pérez- una concesión especial “para plegarnos moralmente, pudiendo seguir con nuestro tránsito para no dejar desabastecida a la región”.

El dirigente expuso que los argumentos tienen que ver con la situación de isla que presenta Magallanes y el hecho de que cualquier problema que se registre acá se traduce al doble. “Si la demora es de cinco días a nosotros nos significan 10 días por la distancia. Allá, por ejemplo, cuando se levanta el paro en 24 horas tienen los supermercados llenos de artículos y alimentos de nuevo; nosotros acá recién después de cinco días logramos recuperar lo que se desabastece”.

Agregó que la petición encontró una buena respuesta por parte de la dirigencia nacional, que resolvió dejar en libertad de acción a los camioneros magallánicos. No obstante, Aguilar dijo que de producirse algún tipo de inconveniente en ruta “ya no depende de nosotros, porque cualquier atraso puede traducirse en un problema y en un rebote para nosotros. Y ojalá eso no suceda, por ejemplo, al momento de abordar el transporte marítimo”.

Dueños de camiones

Por su parte, el presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Punta Arenas (Asoducam), Miguel Cárdenas Salazar, mantenía ayer reuniones a nivel nacional coordinando las acciones a disponer por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, de la cual es director.

Cárdenas señaló que este martes “continuaremos analizando la situación y la postura que asumiremos esta semana”. La CNDC reúne a un total de 126 asociaciones a lo largo de Chile.

El ultimátum

Ayer, justamente, el presidente nacional de la CNTC, Sergio Pérez, dio el ultimátum al gobierno para aprobar los proyectos de ley en favor del sector y garantizar la seguridad de los camioneros en su paso por la Región de La Araucanía. El plazo máximo es para este jueves.

“Queremos ser muy enfáticos en decir que nuestra obligación permanente es mantener la cadena de abastecimiento, fundamentalmente el abastecimiento alimentario a la nación. Estamos concientes que hoy tenemos un problema muy grave que es el abastecimiento, porque estamos en pandemia, pero ello no significa que vamos a seguir aceptando que la delincuencia, en todas sus formas, siga enseñoreándose en la nación”, manifestó el dirigente nacional.

Asimismo, exigió que se “ponga urgencia a las 13 leyes que tiene el Parlamento y que no ha querido aprobar. Las leyes que están descansando hoy día en el Senado tienen que ser aprobadas con urgencia. Nuestra Confederación hace un llamado a todas las organizaciones gremiales del país a que tenemos que estar unidos para exigir que estas leyes sean aprobadas con la debida urgencia y hemos dado un plazo definitivo”.

Respecto a la movilización, Pérez advirtió que “nosotros no estamos para cortar las rutas de las carreteras de Chile, pero sí los camioneros de Chile vamos a estar como un solo hombre porque no vamos a trabajar ni abastecer a la nación si en el Parlamento no entienden claramente que tienen que sacar estas normativas urgentes para entregar las herramientas al Ejecutivo y eliminar el grave problema que tiene Chile hoy, que se llama delincuencia. Somos personas de diálogo, pero la paciencia se ha terminado”.