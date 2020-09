Camioneros rechazan última propuesta del gobierno y ministro Pérez no descarta aplicar Ley de Seguridad del Estado

El presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, rechazó la última oferta del gobierno en el marco del paro de camioneros que ayer cumplía su quinto día.

Durante la jornada de este lunes, los directores de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) realizaron un balance de la protesta y se hizo un análisis de la propuesta del gobierno. Al respecto, Silvia Salazar, presidenta de FedeNorte, dijo que las bases rechazaron la propuesta del Ejecutivo.

El rechazo a esta oferta complica a La Moneda, pues tanto en el gobierno como en el gremio de camioneros había conocimiento de que el paro duraría un mínimo de cinco días -los que se cumplieron ayer- y que se extendería como máximo hasta este miércoles. Por ello, La Moneda está en horas clave para resolver el conflicto.

Por su parte, Villagrán dijo que “nos hemos reunido los presidentes desde Arica a Punta Arenas y hemos tomado la decisión de rechazar esta propuesta, pero de aquí en adelante conversamos exclusivamente con el señor ministro del Interior. Los asesores no sirven para nada. Esto que nos mandaron: migajas. Los camioneros no estamos para migajas”.

Además pidió hablar directamente con el ministro del Interior, Víctor Pérez, y no con los asesores de la cartera. “No nos ha recibido el señor ministro del Interior, solamente asesores”.

Más temprano, en entrevista con T13, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, hizo la última oferta para que el gremio de los camioneros deponga el paro que mantiene desde la semana pasada. Movilización que, vale resaltar, es rechazada por un 44,5% de la ciudadanía, según lo reveló este lunes la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research.

En medio de este incierto panorama, el ministro del Interior, Víctor Pérez, acompañado por el subsecretario Juan Francisco Galli y el ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió al rechazo por parte de los camioneros a la última propuesta del gobierno, señalando que se tomarán todas las medidas para evitar desabastecimiento y bloqueo de carreteras. En esa línea, no descartó aplicar la Ley de Seguridad del Estado.

“Referente a este rechazo que se ha hecho de una propuesta seria y contundente de parte del gobierno, le queremos decir al país que vamos a tomar todas las medidas para evitar el desabastecimiento y evitar los bloqueos de carreteras y para eso vamos a usar todos los mecanismos que nos franquea la ley para que a los chilenos y chilenas no les falten alimentos, no les falten remedios, no falten combustibles y todos los elementos que requieren y necesitan para su vida diaria y cotidiana”, recalcó Pérez en un punto de prensa desde el Palacio de La Moneda.

“Propusimos en materia de seguridad una serie de reforzamientos y un aumento sustantivo de los recursos y acciones de la policía para combatir esa violencia que ellos han sufrido”, añadió.