Camiones han dejado el camino intransitable: niños no pueden ir al colegio

Llega el invierno y con la fría estación la lluvia, el barro, la nieve y escarcha. Un grupo de vecinas del sector rural de Loteo Varillas, al norte de la ciudad, denunció ayer que el camino que va hacia la Virgen de Covadonga se encuentra en pésimas condiciones, intransitable prácticamente para vehículos menores, y que sus hijos no podían ir a clases a la Escuela Elba Ojeda de Río Seco, puesto que el bus escolar no podía acceder al lugar.

Fabiola Arteaga, una de las vecinas del lugar, manifestó que las ambulancias no estaban llegando al sector, añadiendo que la locomoción colectiva y el único bus de recorrido que los movilizaba también pasaba de vez en cuando debido a las malas condiciones del camino. “El bus escolar ni se asoma por acá y nosotros tenemos hijos que estudian en el colegio de Río Seco. Las calles tienen verdaderos cráteres producto de los pesados camiones de la constructora Vilicic que pasan por acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nos tomen en serio?… Nosotros necesitamos que nuestros hijos vayan a la escuela, porque es su derecho”, señaló.

Por su parte, Francisca Ortega, ingeniera en construcción, indicó que los problemas con los caminos rurales se veían en todas partes . “Acá el problema es el respeto por las personas. Estudiar es un derecho, sin embargo los niños no pueden ir al colegios”.

Asimismo, agregó que la gente que vive en ese lugar no cuenta con suministro de gas y que compraban leña, la cual se encarga de traerla un camión pequeño del tipo Porter, que muchas veces no llegaba porque sus propietarios no querían romper sus vehículos. “Hay gente que es diabética, hipertensa, que tiene controles, mujeres embarazadas y niños pequeños que no pueden optar ni siquiera a un taxi, porque nadie va a querer echar a perder sus móviles, las ambulancias tampoco suben. Tuvimos una ambulancia del IST porque es privada y tiene cadenas, pero si llamamos al Hospital Clínico la repuesta es que por normativa no podían acceder”, subrayó.