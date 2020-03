Campaña de Conaf y Carabineros para prevenir incendios

El sábado, frente al Retén Agua Fresca, distante 28 kilómetros al sur de Punta Arenas, funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Carabineros desplegaban una campaña para prevenir incendios, mediante la entrega de folletería a los automovilistas, que contiene una serie de medidas que es menester adoptar cada vez que una familia realiza una actividad al aire libre. En lo principal, se recomienda acampar sólo en lugares habilitados, no arrojar fósforos ni colillas de cigarros encendidas. Y si se utiliza una cocinilla o algo similar para preparar alimentos, procure que quede protegida del viento y en un lugar donde no se voltee. No la ubique bajo un árbol, por ningún motivo, o cerca de matorrales y pastizales, ni en lugares con viento. Desde el punto de vista penal, provocar un incendio forestal es un delito que tiene una pena de cárcel entre 5 años a 20 años.

