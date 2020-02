Canchas de básquetbol de la Costanera se han transformado en un peligro por profundo socavón

Frente a este riesgo, desde la administración municipal se aclaró que esta construcción ya no puede ser reparada y requiere de una mayor inversión para una solución definitiva para el sector.

El plan municipal y gubernamental es que la ciudadanía haga deporte y lleve un estilo de vida saludable. Para eso, las canchas municipales son el aliado perfecto para que esta premisa se lleve a cabo. Pero que la cancha se transforme en un peligro para sus usuarios, sobre todo para los niños, es un tema que, como magallánicos, no podemos dejar pasar.

Precisamente esto es lo que ocurre en las canchas de básquetbol ubicadas en Avenida Costanera del Estrecho, cerca de la desembocadura del río de las Minas, ya que, según acusaron usuarios, éstas no se pueden utilizar de la mejor forma, porque están desniveladas. Pero el problema va más allá que un desnivel, ya que esto se debe porque la cancha tiene un profundo socavón en su estructura, debilitándose día tras día, convirtiéndose en un riesgo latente para deportistas, niños y turistas que transiten por el sector.

Ante esta situación, el administrador de la Municipalidad de Punta Arenas, Luis González, dijo, en primera instancia, que “esto lo ve la Dirección de Obras, porque ellos preparan los proyectos que se deben presentar para llevarse a cabo”.

– Pero esta obra se entregó hace más de 10 años…

– “Lo que pasa es que todo lo que sea inversión pública se hace en base a proyectos, como reparación, construcción, reposición, todo eso se postula mediante proyectos. Hay que seguir los lineamientos que dicta la inversión pública”.

– ¿Esa inversión a la que se refiere sería como para restaurar las canchas a futuro?

– “Claro, porque ahí tiene que haber una inversión grande, ya que si hacemos una mantención, un relleno, el agua se lo va a llevar. Hay que hacer una defensa costera como corresponde, porque creo que ahí falló eso. Cuando tú trabajas en la orilla del mar, hay que hacer una excavación profunda, para que el oleaje no bote la defensa o construcción”.

– ¿La administración municipal es la encargada de la mantención de las distintas obras de la ciudad?

– “Es la municipalidad la encargada de hacer eso, pero ante tal deterioro no hay forma de hacer un mantenimiento. Acá hay que hacer algo más profundo”.

– Se puede decir que el mantenimiento no se hizo oportunamente entonces, porque este socavón no se formó en un par de semanas…

– “Es que contra el oleaje no se puede hacer mucho. En las canchas hay que poner los bloques de cemento tal como se hizo cerca de Zona Franca por el borde costero. Acá no se hizo eso, la escalera termina y se afirmó en la misma playa. Este será un tema que se tendrá que trabajar con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el nivel de deterioro de la obra, no es un trabajo menor”.