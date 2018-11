Candidata a la presidencia de la juventud de RN conoció inquietudes de militantes de Magallanes

En su rol de candidata a la presidencia de la Juventud de Renovación Nacional, Carla Caiceo, visitó Magallanes, ocasión en la que aprovechó para reunirse con los militantes de la región y conocer sus inquietudes las que tienen básicamente que ver con la falta de formación política, en la oportunidad también pudo darle a conocer sus propuestas las que tienen básicamente que ver con la descentralización, volver a los voluntariados, que el padrón electoral crezca y tener la mayor cantidad de candidatos el 2020 sub 35. Cabe señalar que las elecciones se llevarán a cabo el próximo 17 de noviembre.

Caiceo indicó que en el país cuentan con un padrón de casi 6 mil militantes pero son pocos los activos y pocos votan. “El padrón en la Región de Magallanes es de alrededor de 120 personas concentrándose mayoritariamente en Punta Arenas y Natales, pero activos serán unos 20 los que están trabajando, es decir entre un 15 y un 20% en el mejor de los casos y acá tienen la ventaja de que tienen un gobernador joven, que hay autoridades jóvenes con las que pueden ir trabajando de la mano. La idea es motivarlos y que hagan más trabajo social, más trabajo en la calle y más formación política”, señaló.

Dentro de sus propuestas destaca lo referente a descentralización ya que su lista está compuesta por nueve personas, gente de regiones que vive en éstas y no en Santiago. “Por ejemplo el representante de Aysén vive ahí todo el año, lo mismo ocurre en La Araucanía, Biobío, Ñuble, Copiapó, Arica, de Magallanes no tenemos a nadie en la lista, pero estamos trabajando con la mesa de los chicos en regiones y eso es plus, entender que no es necesario estar en Santiago para hacer un trabajo nacional, que las regiones se pueden empoderar y tener autonomía. De ahí en lo referente a formación hacer alianzas con centros de pensamiento como Libertad y Desarrollo, ser los gestores para que puedan ir a las regiones a formar. Queremos volver a los voluntariados que un día se hicieron, que nuestro padrón crezca en militantes activos. Nosotros el 2020 esperamos tener la mayor cantidad de candidatos sub-35”, puntualizó.