Canil municipal: cuando el mejor amigo del hombre se convierte en “pasajero” o “residente”

Los perros no sólo parecen tener la virtud de ser considerados el mejor amigo del hombre, también la de hacer aflorar lo mejor del ser humano. Aunque siempre exista el lado B.

Son las 11 de la mañana y en los terrenos del canil municipal, en el kilómetro 9,5 de la Ruta 9 Norte, los “pasajeros” y “residentes” (luego entenderemos el porqué) detectan de inmediato la presencia de nuestro equipo. No son muchos los ladridos, pero suficientes para que el encargado del predio nos salude e informe que por disposición de la jefatura no hay acceso. Protocolo de la pandemia, se entiende.

Un par de fotos, y tras esto la llegada del técnico encargado del canil, Claudio Parejas, y de los médicos veterinarios Pedro Escobar y Jorge Stambuk. Este último se dispone al diálogo.

“El trabajo sigue siendo el mismo durante esta emergencia. Son alimentados, cuidados, y los que han requerido de tratamiento médico lo han recibido. Lo único que ha cambiado es la atención de público, porque necesitamos algún tipo de protocolo que no sabemos hasta cuándo seguirá”.

Agrega que la labor no se detuvo ni siquiera durante la cuarentena. “Hacíamos turnos y veníamos todos los días, de lunes a domingo e incluso festivos. Además, una empresa licitó el servicio y se encarga de la alimentación y de la limpieza de los perros, mientras nosotros somos la unidad técnica que supervisamos que se haga el trabajo y también hacemos los tratamientos médicos que haya que hacer”.

Sobre la captura, dijo que “se ha seguido haciendo. La semana pasada entraron tres perras en celo y un perro herido. Esta semana una perrita negra que estaba en el centro. Una animalista voluntaria rescató una y fue retirada ayer. Ahora nos queda una en celo que anda por ahí”.

Stambuk cuenta que los perros que ingresan al canil lo hacen “por denuncia”. Explica que son animales heridos o en celo, no el perro que el vecino no puede tener o no quiere. “Este es un centro de rescate para perros que están en condición de calle o presentan alguna patología que requiere de tratamiento”.

Bien vale su aclaración, considerando que buena parte de la comunidad piensa que todo perro tiene acceso al recinto. Pero, tampoco el estar en calle o enfermo les asegura un cupo.

También hay un tema de espacio. “Estamos casi llenos, porque no hemos podido devolver perros a la vía pública. La Ley 21.020 te faculta para que tomes a la mascota, la intervengas, esterilices y luego la vuelvas a dejar donde la capturaste, pero hoy no se ha hecho por el tema de la pandemia. La idea es liberar a unos cuantos y dar a otros en adopción, eso nos permite libertar espacio”.

Entre instinto

y sentimientos

Pero también hay otro impedimento que tiene que ver con el sentimiento y el instinto. Basta ver que mientras dialogamos una veintena de perros mira, mueve la cola y se deja acariciar por quienes velan a diario por su cuidado. Jorge Stambuk sonríe e indica al grupo: “Esos son residentes permanentes. Esa que viene ahí la fuimos a liberar y volvía a subirse a la camioneta; hubo que traerla de vuelta. Hay perros que cuando los devuelves a la calle se van felices, pero otros se encariñan tanto acá que no quieren irse. Se forman lazos entre ellos y uno piensa que ya se invirtió recursos, cariño, tiempo, esfuerzo y sacrificio, entonces parece no tener sentido enviarlos de vuelta a la calle, salvo que se vayan en adopción”.

En los residentes hay de todo. Algunos sin una de sus patas, otros que por sus movimientos evidencian su prolongada edad y que, en teoría, llegaron a morir. “Ese tiene como 10 años. Llegó mal, con un tumor y se logró recuperar. Ese café se trajo por agresivo y ahora mírenlo (se deja regalonear). El que va corriendo con sólo tres patas fue abandonado en la noche con una fractura horrible y su patita destruida. Se le hizo cirugía y ahora anda de lo más bien. Y ahí, el Scooby, la Raca, la Sandra, la Martina, el Martín y Saly, son como 25 los residentes y 50 los flotantes (pasajeros)”.

El médico veterinario añade que en algún momento llegaron a tener “perros hasta en el baño, sobre 120, lo que pasaba nuestra capacidad. Ahora eso es imposible por ley. Entonces, cuando la gente reclama, debe entender que debemos generar el cupo. Un día, por ejemplo, nos dejaron amarrados a la reja 8 perros de estos ovejeros magallánicos. Eran muy lindos, y claro, hubo que hacerles lugar”.