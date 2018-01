Carabineros considera como “un mito urbano” que argentinos ocasionen mayor cantidad de accidentes

El teniente Raúl Carrasco, de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat), sostuvo que en muchas ocasiones estas personas no conocen bien el sector donde se están desplazando y puede haber un exceso de confianza, principalmente en las zonas rurales.

En el último mes se han registrado numerosos accidentes de tránsito en la Región de Magallanes, los cuales han variado en su intensidad, desde colisiones, atropellos y volcamientos, hasta impactantes tragedias que acontecieron en rutas internacionales y en sectores rurales, que dejaron un doloroso saldo de fallecidos y lesionados de gravedad.

Pese a que son muchos los factores que inciden en la comisión de estos hechos, el clamor popular de los magallánicos atribuye generalmente la responsabilidad en estos casos a la imprudencia de los turistas preferentemente de nacionalidad argentina, que en esta fecha estival cruzan la frontera para recorrer esta zona o hacer compras en los distintos centros comerciales.

Sin embargo, esta afirmación fue desestimada por el teniente Raúl Carrasco, de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) de Carabineros, quien calificó aquel alegato como “un mito urbano” y que no reflejaría la realidad de los hechos.

“Son solamente hipótesis y se pueden denominar como un mito urbano. Este año el lamentable hecho donde falleció una familia en un accidente de tránsito y que aún está en proceso de investigación, fue un hecho de mayor connotación. A diario ocurren muchos tipos de accidentes de menor envergadura con daños estructurales, pero no con lesiones”, expresó.

Consultado ante las aseveraciones de la comunidad local, el funcionario policial precisó que “estos sucesos recalcan por su nacionalidad pero no es que inciden en la mayor cantidad de accidentes, sino que es un mito urbano. Lo que incide muchas veces es que las personas no conocen bien el sector donde se están desplazando y puede haber un exceso de confianza en algunos sectores rurales, donde no se conoce el diseño de la vía que también puede involucrar algún tipo de accidente”.

Celular al volante

Por otra parte, lo que consideró como un factor relevante a la hora de que se produzcan emergencias viales es el uso de los dispositivos móviles, mayoritariamente los celulares, los cuales han incidido en el último tiempo en que se produzcan estos sucesos.

“Muchas veces el distractor del teléfono celular e incluso los aparatos GPS están incidiendo bastante en las consecuencias de los accidentes. En los sectores rurales son al menos de tres a cuatro segundos en los que una persona desvía su mirada. Si va a 120 kilómetros por hora, y si eso se multiplica por la distancia son cerca de 133 metros sin ver el campo visual que pueda ocurrir, lo cual origina en muchas ocasiones las colisiones, atropellos o volcamientos, donde se pierde absolutamente el control del vehículo”, puntualizó el teniente Carrasco.