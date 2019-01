Carabineros de la campaña del Beagle del 78’ expresaron su molestia tras ser omitidos en homenaje de Piñera

Dos ex cabo primero relataron sus vivencias en el momento más peliagudo de sus vidas, cuando debieron estar en la “primera línea de defensa” ante un eventual conflicto armado entre Chile y Argentina. Piden que desde el gobierno se dé una explicación respecto a su ausencia en la condecoración.

A bordo del buque de la Armada “OPV Piloto Pardo”, que zarpó desde Puerto Williams y navegó por el canal Beagle hacia las islas chilenas Picton, Nueva y Lennox, el Presidente Sebastián Piñera condecoró el pasado martes 8 de enero a 30 veteranos de las Fuerzas Armadas por sus desempeños militares al cumplirse 40 años del conflicto que vivieron Chile y Argentina por diferencias territoriales en el sur del país en diciembre de 1978.

Sin embargo, el Mandatario incurrió en una gran omisión al no considerar a los carabineros que fueron parte de aquel complicado momento para la historia nacional que pudo desencadenar en una guerra entre ambos países.

A raíz de lo anterior, algunos veteranos de la institución de Orden manifestaron su malestar con la primera autoridad tras haber sido olvidados del homenaje, teniendo en cuenta que fueron “la primera línea de fuego” si el conflicto hubiese escalado.

Raúl Pérez Cárcamo fue cabo primero de Carabineros desempeñándose en la Regional de Telecomunicaciones de Punta Arenas en aquella época. Con la memoria intacta, relató que, por orden del jefe de Zona, general José Rodríguez Bascur, fue trasladado en un avión de Lan Chile junto con otros 35 efectivos regionales a la zona del Beagle, específicamente a la base naval de Puerto Williams (10 de Natales, 10 de Porvenir, 10 de la Primera Comisaría de Punta Arenas y 6 de la regional de Telecomunicaciones).

“Nosotros nos quedamos esperando el fallo de la reina Isabel. Si Argentina lo aceptaba, nosotros inmediatamente nos íbamos a tomar posesión de las islas Picton, Lennox y Nueva para formar un retén en cada una de ellas. En la parte de comunicaciones yo iba a hacer las instalaciones y había un radio operador que controlaba los equipos. Pero, como Argentina no aceptó el fallo, quedó el conflicto estacionado ahí, yo estuve casi un mes y medio ahí y salíamos a patrullar en las cuatro torpederas de la Armada”, indicó.

Bajo este contexto, Pérez no se explica cuál fue la razón por la cual Piñera resolvió omitirlos de la solemne ceremonia, imaginándose que quizás el motivo principal habría sido la crisis que vive la institución actualmente.

“Yo encuentro que estuvo realmente malo, pero creo que el Presidente o el ministro de Defensa no nos consideró porque la institución venía con los problemas del fraude más lo que está pasando en la Araucanía, pienso que pudo haberse tratado de eso. A Magallanes llegaron más de 3.500 carabineros desde la zona central, se mandaron a las distintas fronteras, a las trincheras, se formaban batallones y compañías de infantería y nosotros nos preparamos para la guerra. Es un error totalmente grave del gobierno, porque nosotros obviamente que íbamos a defender la Patria arriesgando nuestra vida. Yo, realmente, no sé cuál habrá sido la causa por la cual no nombraron a Carabineros, no sé si han dado alguna explicación, pero es obvio que nos sentimos pasados a llevar. Deberían dar alguna explicación y decir por qué quedamos fuera de ese homenaje”, precisó.

A doce kilómetros

de San Sebastián

Otro efectivo que estuvo presente en las gélidas tierras australes fue Rolando Norambuena Pavez, quien en aquella época se desempeñó como cabo primero siendo uno de los 120 efectivos del Sexto Escuadrón de Combate de la Escuela de Suboficiales.

“Me tocó estar a doce kilómetros de San Sebastián, a orillas del camino que viene de Porvenir, entre el cruce Las Flores y el cruce San Sebastián. Ahí yo pasé la Navidad, un año nuevo, quedó frustrado el abrazo a mi hijo, los regalos y los brindis por estar en esa trinchera, en ese hoyo. Yo no estuve en los galpones de esquila ni en las estancias, yo estuve en la posición de combate en primera línea. Estuvimos a la mano de Dios para defender la Patria. Ninguno de los carabineros dimos un paso atrás en espera de lo que se llamó el ‘Día D’. Ahí estuvimos”, afirmó.

Y con la misma hipótesis que detalló su camarada, expresó: “Creo que no nos quiso mencionar por el hecho de la situación que ha pasado, de los dineros que se están investigando o lo ocurrido en la Araucanía. Pero una cosa no puede ponerse sobre la otra. Este recuerdo es imborrable y yo no sé por qué la máxima autoridad del país lo desconoce, lo olvida y lo omite, cuando nosotros fuimos parte de esto”, acotó.

Finalmente, Javier Pérez Olate, presidente del Círculo de Carabineros en Retiro de Punta Arenas, aseguró: “Quedé sorprendido cuando vi la noticia en los medios, de que hacían mención solamente a las tres ramas de las Fuerzas Armadas y a Carabineros no los tomaron en cuenta en ningún momento. Creo que el problema del gobierno actual es que, por hacer mejor las cosas en las visitas a las regiones, están tomando decisiones muy apresuradas. Independiente de la intención que puedan tener, son fallas de los mandos medios, de los asesores del Presidente, de los ministerios de Defensa y del Interior. Los carabineros estaban en la primera línea de fuego y, si empezaba una guerra, los primeros que iban a morir eran ellos. Acá nuevamente se equivocó el gobierno, como en muchas otras cosas. Ojalá que puedan dar una explicación, pero creo que el señor Piñera no acostumbra mucho a hacer eso. Es una muy mala señal para la institución”.