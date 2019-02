Carabineros dio portazo a proyecto de Radonich de construir un cuartel en el barrio Chilote

– Pendiente estaba por conocer cuál sería el rumbo que tendría una serie de iniciativas de la institución uniformada durante la gestión del nuevo jefe de Zona en Magallanes. Al respecto el general Roberto Machuca Rojas aclaró que estadísticamente no se justifica edificar un cuartel en el terreno de Avenida Ancud con calle Dalcahue.

Roberto Martínez Arriaza

rmartinez@laprensaaustral.cl

“Tenemos que sí o sí mejorar la percepción de seguridad, la confianza y la cercanía con la gente”. Esa fue la premisa con la cual asumió el viernes 11 de enero el nuevo jefe de la Duodécima Zona de Carabineros, el general Roberto Machuca Rojas, quien en dicha instancia aseguró conocer la realidad de la región en el ámbito policial, sosteniendo que entre sus metas estaba mantener o mejorar las buenas cifras obtenidas por la institución durante el año 2018 en el territorio más austral del país.

No obstante, desde mediados del año pasado, el otrora jefe de Zona, general Gonzalo del Alcázar, dio a conocer públicamente una serie de proyectos que han sido priorizados desde nivel central, tanto desde los mismos requerimientos que tiene la comunidad local, como también en las necesidades que han surgido al interior de la institución en sí, entre los que figuran la construcción de un gran complejo policial donde hoy se emplazan las unidades especializadas de Carabineros, en calle Ignacio Carrera Pinto; la reposición de la Tenencia Kon Aiken; la adquisición de cinco vehículos para reforzar el patrullaje; o las gestiones en conjunto con la Municipalidad de Punta Arenas para la edificación y habilitación de un cuartel policial en el barrio Archipiélago de Chiloé, entre otras.

Uno de los asuntos pendientes del actual general era saber cuál sería el rumbo que tendrían estas iniciativas durante su gestión. A casi dos meses de su llegada al cargo, el jefe policial abordó con El Magallanes estas inquietudes, definiendo los lineamientos respecto a lo que está en mente, lo que se está ejecutando y lo que actualmente no tiene cabida durante su administración.

Tenencia

Kon Aiken para 2022

– Para la fiscalización de delitos tales como el contrabando o el abigeato, diversos actores que van desde el mundo ganadero hasta el mismo fiscal regional han solicitado la reposición de la Tenencia Kon Aiken. ¿Tendrá viabilidad este proyecto durante su gestión y qué es lo que se requiere para su habilitación?

– “Las instalaciones en Kon Aiken están en deficientes condiciones de infraestructura y de mantención, son muy antiguas, no cuentan con agua potable, no tienen servicios higiénicos, raya para la suma: no está en condiciones de considerarse ni retén, ni tenencia, ni nada. Ahí no voy a disponer algo que no se haya hecho, y lo que yo quiero hacer es potenciar un poco más la presencia de Carabineros en cuanto a los controles que se van a seguir haciendo en ese sector”.

– ¿Qué pasará entonces con las dependencias que actualmente se encuentran en ese lugar (32 kilómetros al norte de Punta Arenas)?

– “Insisto en que no vamos a ocupar ese cuartel como tal, no va a ser un cuartel policial ni tendremos una guardia permanente ni de día ni de noche. Sino que en días y en horarios definidos y acotados va a haber personal efectuando controles frecuentes. El lugar en sí es altamente estratégico, y no es necesario ser carabinero para darse cuenta que se necesita el control que alguna vez hubo allí. Hoy lo que hay no es una solución a corto plazo. Si bien se ha estimado procedente y viable la creación de un destacamento de carretera para que desarrolle los servicios de tránsito, es determinante que previamente se lleve a cabo un proyecto de construcción de un nuevo cuartel policial, el cual albergue y entregue hospitalidad a los funcionarios que desempeñen labores en esa futura tenencia, suprimiendo el actual punto de control, o sea, echándolo abajo”.

– ¿Y para cuándo estima que aquello pueda concretarse?

– “Conforme a información mantenida por la misma Prefectura Técnica, el proyecto de construcción no se encuentra inmerso en el convenio de cooperación y colaboración entre el Mop y Carabineros, por lo que se debe establecer la forma de financiamiento para su construcción. Esta iniciativa fue incorporada por la Dirección de Logística de Carabineros a la cartera de proyectos sectoriales para ser formulada durante el año 2022. Esto se lo acabo de informar al intendente, pero existe la palabra excepción y yo voy a luchar por si puedo lograr eventualmente anticiparme a este 2022. No me cabe duda que el intendente está súper alineado conmigo y seguramente con la ayuda de él podríamos adelantar ese plazo”.

Traslado de la

Primera Comisaría

– ¿En qué consiste la futura construcción del complejo de Carabineros de Punta Arenas?

– “Esto abarca a la Primera Comisaría y a las unidades especializadas, lo cual se efectuará en las dependencias de Carrera Pinto y contempla la reposición con relocalización, lo que significa hacerla de nuevo y cambiarla de lugar. El cuartel de la población 18 de Septiembre es antiguo, yo lo encuentro estrecho, no es muy funcional, hay que salir de ahí y el proyecto está. La iniciativa no logró obtener los recursos para su ejecución, pero en 2018 el gobierno regional solicitó a Carabineros considerar como primera etapa sólo la reposición de la Primera Comisaría para el proceso presupuestario de ese año, encontrándose a la fecha nuestro Departamento de Cuarteles realizando los ajustes para enviar un nuevo expediente que permita una nueva postulación para conseguir los fondos. Esa es la primera etapa, y respecto a la construcción de las unidades especializadas y del auditorio quedaron relegadas a otras etapas”.

– ¿Existe actualmente un lugar físico para que las unidades especializadas lleven a cabo sus funciones mientras se efectúan las obras de construcción?

– “Todo lo que está ahí tendrá que desaparecer, lo que es Gope, Siat, Labocar y de hecho hay unos container que los están utilizando como oficinas. Todo eso desaparece. El proyecto contempla el complejo completo, o sea lo que es la comisaría y las unidades especializadas. Si yo a la Siat, por ejemplo, la tengo que sacar porque hay que ocupar el terreno, yo la meto adentro del gimnasio y van a funcionar cuatro o cinco meses ahí por mientras que se construye el espacio físico. Así se hace en todo Chile”.

– Por lo tanto, ¿existe alguna fecha estimativa para comenzar con las obras de ejecución?

– “El informe técnico lo voy a apurar para que salga ojalá de aquí a marzo, porque la pelota en este momento la tenemos nosotros y no el gobierno regional”.

– Cuando se efectúe el traslado de la Primera Comisaría ¿qué ocurrirá con el inmueble actual emplazado en el barrio 18 de Septiembre?

– “A lo mejor podríamos tener las unidades especializadas mientras se construye lo que viene posteriormente. Yo utilicé el ejemplo del gimnasio, pero perfectamente podríamos utilizar esas dependencias mientras se lleva a cabo la construcción de sus propios nuevos cuarteles”.

Cuartel en el barrio Chilote

– ¿Usted está al tanto de las gestiones que ha realizado el municipio con la Subsecretaría de Prevención del Delito y con el Serviu para ver la habilitación de un terreno para un futuro cuartel policial en la población Archipiélago de Chiloé? ¿Le parece viable esa iniciativa?

– “Hubo un requerimiento formal efectivamente por parte del municipio y de la Dirección de Planificación y Desarrollo de Carabineros del nivel central levantó la información, porque no es llegar y construir producto de que haya clamor, requerimientos verbales o escritos, sino que todo eso tiene que estar fundamentado con un estudio técnico. Los antecedentes que yo tengo en estos momentos es que en ese lugar lamentablemente no estaríamos en condiciones de presentar ningún proyecto porque no amerita por el momento su construcción”.

– Pero aquello se pretendía financiar con recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito…

– “No podemos hablar de financiamiento, lo primero es ver si se justifica o no la necesidad de construir un cuartel, y hoy día, la incidencia de denuncias de ese sector, o en palabras sencillas, la demanda que tenemos es tan baja que no amerita la construcción de un cuartel. Hoy lo más importante es suplir la necesidad del recurso humano y completar las dotaciones óptimas que deberíamos tener, que es un tema país, más que construir cuarteles. Me explico. Si yo logro aumentar mi dotación, mi personal perfectamente me puede cubrir servicios en el sector surponiente, y eso es más beneficioso que si yo tuviera que construir una unidad. Eso a mí me significa tener gente sí o sí cumpliendo funciones intracuartel y administrativas, o sea, estoy perdiendo gente”

“¿Quienes son los beneficiados? Los cuatro o cinco vecinos que estarán al lado de la comisaría, y mi lucha no es para beneficiar a unos pocos, sino yo tengo que ver lo macro, lo general, el cuadrante, la población completa. Entonces, qué es mejor, ¿enviar más carabineros al sector o construir un cuartel?”.

Nueva subcomisaría en el sector norte

En relación con el cuartel policial que se pretendía habilitar en el barrio Chilote, el subprefecto administrativo, mayor Oscar Sandoval, refrendó lo expresado por el general Machuca, asegurando que pese a que no existirá una dependencia física, sí habrá una mayor frecuencia de patrullaje donde estén focalizados los principales delitos. No obstante, adelantó que se formuló un estudio técnico realizado por Carabineros en base a las estadísticas policiales de los cuadrantes y a la demanda actual en la ciudad, el cual valida la creación de una nueva subcomisaría en el sector norte de Punta Arenas.

“Hay un proyecto de construir más adelante una subcomisaría en el sector norte, y eso se justificaría aún más que un cuartel de tipo subcomisaría en el sector sur. Existe un estudio de acuerdo a la cantidad de casos policiales y la incidencia de ese sector es muy baja, entonces no se justifica tener un cuartel policial allí. Lo que está viendo la institución es tratar de aumentar en forma progresiva la dotación de la Primera Comisaría y de esa forma mantener más recursos direccionados y focalizados en ese sector en específico, pero obviamente que la asignación de recursos es ir de acuerdo a la demanda”, reveló.

Pese a que no se ha hablado de un lugar en específico propiamente tal y que la iniciativa estaría “en pañales”, el mayor detalló que la asignación de recursos y la frecuencia en el patrullaje se basa en dicho informe como también en el área donde exista una mayor actividad comercial en la ciudad.

Agua Fresca, Río Seco y Monte Aymond tendrán nuevas camionetas

Un anhelo que expresó el general Machuca a inicios de febrero fue que los cinco nuevos vehículos policiales, que se financiaron gracias al Consejo Regional por un costo de 172 millones provenientes del FNDR, puedan ser presentados a la comunidad el próximo 27 de abril, para el aniversario de la institución.

En este sentido, el retén móvil y una de las cuatro camionetas estarán destinadas para la Primera Comisaría, mientras que los otros tres vehículos serán distribuidos entre el Retén de Agua Fresca, la Subcomisaría de Río Seco y la Tenencia de Monte Aymond. Pero para que esto se materialice lo único que se requiere es la firma del nuevo intendente José Fernández Dübrock.

“Se envió un convenio de mandato el cual se mantiene a la espera de la firma del intendente regional y su posterior remisión a la Dirección de Compras Públicas de Carabineros de Chile, eso es lo que yo estoy esperando en estos momentos. A mí, en estos momentos, no me queda nada por hacer desde el punto de vista administrativo. Pero si eso genera después una continuidad de la tramitación, por cierto que lo vamos a agilizar, pero hoy yo estoy esperando la firma del intendente, quien recién asumió el cargo y se entiende que esto se puede extender un poquito más”, aclaró.

Posterior a la rúbrica del jefe regional, los documentos serán remitidos a la Dirección de Logística de la institución policial, en Santiago, para de esta forma proceder con la compra de los vehículos.