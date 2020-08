Carabineros llama a no comprar juguetes falsificados

A 24 horas de celebrarse en el país el Día del Niño, Carabineros, a través del teniente Jonathan Venegas Fierro, del Laboratorio de Criminalística, entregó recomendaciones a los padres para evitar eventuales intoxicaciones o problemas a la hora de comprar un juguete para los regalones de la casa.

Lo primero es privilegiar las compras por internet, para evitar congestión y aglomeración de público en tiendas y centros comerciales.

En caso de hacer la compra presencial el oficial sugirió hacerlo en tiendas establecidas, por representar ello la primera garantía frente a un producto que pueden devolver en caso de presentarse un problema, “y si esto no se satisface nuestra demanda se puede recurrir al Sernac”.

Cuando el comercio no es del tipo formal, advirtió que se pueden adquirir juguetes falsificados ¿Cómo detectarlo? Por ejemplo las recomendaciones no vienen con leyenda en español, donde se dice el juguete no es apto para cierta edad.

“Además pueden tener piezas desprendibles que podrían ser tragadas por nuestros hijos”, comentó el teniente. Incluso está la eventual intoxicación “porque no sabemos qué tipo de pintura se pudo utilizar, puede ser tóxica, y con esto nuestros hijos podrían adquirir metales y enfermedades futuras, a largo plazo, por ejemplo a los riñones”.

Para la secretaría regional ministerial de Salud lo importante es el cumplimiento de la normativa de etiquetado de los productos, el que debe ser claramente visible, en español, indicando país de origen y la edad recomendada. Y poner atención en las advertencias.

Aconsejan elegir para los niños juguetes sólidos y bien hechos, que al ser mordidos, estirados o succionados, no se destrocen. Y que tampoco tengan vértices puntiagudos o superficies rugosas que puedan dañar al menor.