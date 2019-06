Carga académica, presión y malos tratos son los temas que tienen movilizados a estudiantes de la Umag

“De las cinco carreras de la Facultad sólo dos se encuentran en paro. Las otras sólo están adscritas a la movilización del consejo de estudiantes”, informó la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Magallanes (Umag), Mariela Alarcón. Todos los alumnos siguen asistiendo a sus pasantías formativas y prácticas profesionales, remarcó.

Además, tanto estudiantes como directivos trabajan en las soluciones a sus demandas. Entre ellas, la aglutinación de evaluaciones finalizando el semestre, con la alta demanda y exigencia que conlleva, según informó el presidente de la Federación de Estudiantes de la Umag (Feum), Nikos Ortega.

En el caso de Enfermería, agregan al petitorio un reclamo por los malos tratos de los que habrían sido objeto tanto en aulas como también en el campus clínico. “Considérese como malos tratos comentarios burlescos, tanto en clases teóricas como frente al curso y otros compañeros, así como en pasantías frente a los mismos pacientes; respuestas prepotentes o menoscabo a los estudiantes”, especifican en el punto 7 del escrito.

No fueron informados

Son varios quienes coinciden en que los estudiantes no utilizaron el conducto regular para denunciar situaciones de menoscabo por parte de los docentes. “Nosotros siempre tenemos las vías de comunicación abiertas para recibir los requerimientos de nuestros estudiantes. Lamentablemente frente a las denuncias de malos tratos no teníamos mayores antecedentes”, reconoció la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Umag.

Añadió que la universidad cuenta con un dispositivo para que puedan canalizar de manera formal hechos que consideren malos tratos y tampoco se usó esta instancia. Destacó Alarcón que el buen trato está dentro de sus premisas como facultad y que esta actitud se extrapola a todos los componentes del equipo formativo y estudiantes.

Manifiesta la decana que solicitaron formalidad en las denuncias y evidencias que demuestren en qué momento y contextos se dieron los hechos, ya que puede tratarse de malos entendidos. “Pero nos preocupa y no queremos que quede en moratoria algo tan importante como esto”, puntualizó.

Por su parte, respecto al paro de actividades, el presidente de la Feum manifestó que no le parece que se informe que las carreras no están en paro, aunque dice entender que siempre hay docentes y directivos que no desean los paros y prefieren bajar el perfil de la movilización. Sin embargo, subrayó que la movilización fue una decisión tomada por la asamblea de estudiantes de acuerdo a los estatutos y como tal hay que respetarla.