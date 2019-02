Carismático y querido cura viene a Punta Arenas por matrimonios “express”

– “Punta Arenas fue la ciudad que me marcó y robó mi corazón”, confesó el religioso.

Por Edmundo Rosinelli

Los 25 años que sirvió en Punta Arenas dejaron una huella profunda en su feligresía, que lo lloró cuando la Fuerza Aérea lo trasladó a la capellanía de la Fuerza Aérea de Chile en Santiago.

Nos referimos al capellán Juan Carlos Fuentes, que en diciembre de 2017 abandonó con muchísima pena la zona.

Fue el rostro visible de la Capilla Nuestra Señora de Loreto, de la Fuerza Aérea de Chile. Ahora estuvo de paso en Punta Arenas, vino a celebrar un matrimonio.

Siempre recuerda que cuando lo enviaron al extremo sur pensó que lo habían botado. Al principio no quería nada con Punta Arenas, sobre todo por el clima y la distancia. Y dos décadas después quién diría que se lo lloró todo porque no se quería ir.

Las familias magallánicas lo acogieron tan bien que la partida fue muy dolorosa. Los nexos de amistad que formó lo siguen trayendo de vez en cuando.

En el último paso fugaz por Punta Arenas, El Magallanes conversó con él.

“La verdad es que nunca me he olvidado de esta ciudad y como viví tantos años acá se generaron lazos muy fuertes, de cariño y amistad”.

Dice que muchos le piden, como sucedió ahora, que venga a celebrar un matrimonio. “Lo que hago con mucho agrado, sobre todo celebrar un oficio a chicas que hicieron la primera comunión conmigo, luego su confirmación y que ahora me piden que las venga a casar. Es ahí donde uno marca a una familia, entonces con mucho cariño vengo a ser parte del significado de un paso tan fundamental y rico, como es entrar a vivir la experiencia del matrimonio y formar una familia”.

Desde que le cambiaron la destinación ha venido un par de veces a Punta Arenas, por el mismo ritual religioso, a matrimonios, gente que solicita su presencia. “Hay otros que viajan a Santiago y los caso allá”.

– ¿Se extraña Punta Arenas?

– “Evidente. Esta ciudad tiene algo que llega a la sangre, al corazón, y uno no lo puede olvidar. Estuve poco más de 25 años acá y eché raíces. Confieso que al principio me costó mucho. Ahora recién cumplí 9 meses en Santiago y estoy tratando de acostumbrarme. De todas maneras siempre estoy mirando al extremo sur, a Punta Arenas, la ciudad que me marcó y robó mi corazón”.

– ¿En Santiago cuáles son sus funciones?

– “Estoy como jefe del Servicio Religioso de la Fuerza Aérea y ayudante directo del obispo castrense. Me encargo de toda la parte religiosa espiritual católica de la Fach. Así que tengo que mirar a todos los sacerdotes y acompañarlos. A nuestras parroquias, las actividades que tenemos y desempeñarnos bien en la parte espiritual de la institución”.

– ¿La tarea no debe ser fácil, pensando en la crisis por la que atraviesa la Iglesia Católica?

– “Así es, no es fácil, porque estamos en una situación de crisis y sólo esperamos que esto nos lleve a un enriquecimiento y madurez, pero nos ha afectado bastante. Y esto ha significado que acá mismo en Punta Arenas todavía no haya quien me pueda reemplazar. Gracias a Dios tenemos al capellán del Ejército que nos ha puesto el hombro y está colaborando. La verdad es que estamos en una situación difícil de ver quién va a ocupar los puestos que tenemos sin vacantes”.

– ¿Ultimamente la Iglesia Católica se ha visto fuertemente golpeada?

– “Claro. Una crisis fuerte, dolorosa y que también nos ha tocado como obispado castrense. Nos vemos afectados con hermanos que están viviendo esa experiencia, de tener que presentarse frente al juez, fiscales y ver su situación judicial. Por eso estamos viviendo esta situación compleja y difícil. Sólo esperamos que los hermanos puedan salir airosos, aunque hay situaciones que nos dejan un signo de interrogación frente a hermanos con los que uno no esperaba tener ese tipo de sorpresas”.

– ¿Esto ha golpeado fuerte la vocación sacerdotal?

– “Sí. Hace unos años estamos teniendo problemas vocacionales en los seminarios. En mi caso, ingresamos al seminario 78 jóvenes y terminamos 12 siendo sacerdotes, de los cuales sólo quedo yo. Hoy los chicos postulan a la universidad y quién al sacerdocio. Son muy poquitos, ni el uno por ciento. Por eso los seminarios están vacíos. Esperemos que esto nos haga tener una riqueza y un cambio en la Iglesia”.