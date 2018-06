Carlos Muñoz Jercic, uno de los beneficiados de la Ruta Médica: “Lo importante es que estamos vivos”

“Lo principal es que estamos vivos y eso es lo importante”. Así lo destacó Carlos Muñoz Jercic, 68 años, uno de los beneficiados de la Ruta Médica, un dispositivo inédito que se enmarca en el Plan de Invierno. Por su parte, Cristián Colil Colil, de 32 años, fue otro de los usuarios evaluado por el equipo médico durante esta ronda realizada ayer tarde y que buscó acercar la atención de salud a quienes están en situación de calle.

Desde el Centro de Referencia para Personas en Situación de Calle, Cristián Colil, comenta que se evaluó por curiosidad, pues acostumbra ir al médico en el consultorio Thomas Fenton, donde está inscrito.

Esta persona tuvo un problema severo con el alcohol que se arrastró por 12 años, pero hoy está en rehabilitación. “Yo comencé a beber a los 17 años. Lo hacía todos los días, me levantaba y acostaba con la botella. Hubo muchas veces en que se me borraba la película”, recuerda.

Un psicólogo le dijo que si quería ir a Psiquiatría para recuperarse, lo que aceptó, comenzando ahí su proceso para dejar el alcohol. Los primeros dos días fueron los más complejos, pero no se rindió, al tercer día lo inyectaron y de ahí empezó un proceso para dejar el alcohol. De a poco se fue recuperando, ganando espacios y libertades, hoy está en rehabilitación.

Fue una de las personas visitadas ayer por el intendente Christian Matheson, junto al gobernador Nicolás Cogler, la seremi de Desarrollo Social, María Teresa Castañón, la seremi de Salud, Mariela Rojas y la directora (s) del Servicio de Salud, María Isabel Iduya, en un recorrido que abarcó el ex Hogar de Carabineros en calle El Ovejero, una caseta en calle 18 de Septiembre y una vivienda en calle Almirante Villarroel.

La siguiente parada de la Ruta Médica, no se pudo concretar debido a que sus ocupantes se encontraban bajo los efectos del alcohol y durmiendo. En razón de ello, el recorrido prosiguió hasta el ex Hogar de Carabineros, donde su único ocupante conversó con el intendente Matheson. Su situación es dramática, tiene trabajo pero lo que gana no le alcanza, ni para lo más básico, pide ayuda social, pero no quiere recibir a la comitiva. Sin la intervención del equipo de Desarrollo Social no habría aceptado la atención médica.

El siguiente alto fue en una casa de calle Almirante Villarroel, población Gobernador Viel, donde Carlos Muñoz Jercic, de 68 años, recibe feliz a las autoridades. En el inmueble hay mucho frío, no tiene aislamiento, afuera llueve y a ratos cae agua nieve. “Yo soy magallánico y el frío no me hace nada”, admite, mientras invita a conocer su hogar.

Está feliz con la atención médica y dice que es una ayuda para superarse. “Vivo acá hace más de 20 años. Yo fui uno de los organizadores de la población Gobernador Viel, comenzamos haciendo casitas de Zenteno para arriba y ahora estamos acá”, agrega Carlos. En su rutina diaria vende diarios y con eso se las arregla para sobrevivir. El tiene familia, una esposa y tres hijos, pero asegura que no lo visitan.