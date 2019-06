Carlos Würth, el estandarte de una familia que aún brilla en diversas disciplinas deportivas

En tres generaciones han tenido destacados exponentes Básquetbol, automovilismo, tenis, fútbol, hándbol, paddle, natación, gimnasia, han sido algunos de los deportes en que han dejado su sello

En este Día del Padre, nada mejor que recordar a esos viejos que, con su ejemplo, inculcaron el deporte en el seno familiar, prolongando un legado que va más allá de la ausencia física. Es el caso de los Würth, que desde que Carlos Würth Morales conoció a la que sería su esposa Susana Ojeda Rosas, en la tribuna del antiguo gimnasio de la Confederación Deportiva, quizás sin proponérselo, terminó estableciendo un sello que aún perdura.

Nacido el 12 de agosto de 1939 en Los Andes, Carlos Würth Morales llegó a Punta Arenas en 1961 y de inmediato, comenzó a brillar en el equipo de básquetbol de Aviación. Susana Ojeda recuerda que “Carlos egresó de la Fuerza Aérea y una de las cosas que le gustaba era jugar básquetbol. Y llegaron varios a Punta Arenas”. Ahí interviene el hijo mayor, Juan Carlos, para agregar que “estudió en la Escuela de Especialidades, Mecánica de aviación y fue seleccionado de vóleibol y básquetbol en la escuela y en Los Andes. A los 15 años ya había debutado en primera serie”.

Pero en Punta Arenas terminó inclinándose por la mayor tradición existente en básquetbol y así conoció a su esposa, con quien se casó en 1966. Posteriormente, Carlos Würth entró a Enap y se fue a trabajar a Cullen, donde enseñó voleibol a los pobladores.

El 16 de octubre de 1966 nació Juan Carlos y el 22 de diciembre de 1970 lo siguió Marcelo y completó la familia Karla, nacida en 1981. “Eso explica por qué fui la ‘mascota’ de todos los equipos de básquetbol donde jugaron”, apunta la hija mejor.

Juan Carlos comenzó jugando hándbol en el Liceo San José, y cuando ingresó a la universidad, eligió básquetbol y Hernán Cabrera lo llevó a jugar a la Umag, “cuando el básquetbol llenaba la tribuna todos los fines de semana”. Marcelo, en tanto, partió en básquetbol, entró al Liceo San José, destacando en los campeonatos de La Hermandad. “El básquetbol era su vida y cuando chico, yo estaba en la cocina y me chocaba. ‘Foul de ataque’ decía. Yo escuchaba cuando venía por Rómulo Correa dándole botes a la pelota”, comenta su madre.

Juan Carlos recuerda que, en esos años, estuvo a punto de fichar por Malta Morenita, club que brilló en Chile entre los ’70 y ’80. “Mis papás me dieron la venia de poder decidir. Y dije que no, porque no me encontraba maduro. En esos años las comunicaciones no eran como ahora. Vino Malta Morenita a Punta Arenas, jugamos contra ellos yo reforzando a un equipo que se llamaba Magallanes, el lunes fui a clases, yo iba en tercero medio, entro a mi casa y estaba el presidente y el director técnico hablando con mi mamá para que me vaya a jugar con ellos. Y no quise irme. Pero después me recomendaron a otro club y terminé jugando en San Javier, de Puerto Montt, que era un colegio de la misma línea que el San José”, recuerda Juan Carlos, que casi terminó con su hermano en el mismo club, una vez que Marcelo lo visitó, “lo llevé a entrenar y le pidieron que se quede, pero prefirió terminar la universidad”. Karla añade que lo divertido es que cuando los hermanos jugaban básquetbol, siempre defendieron camisetas distintas: Umag y Liceo.

Ya en esos años la familia ya era reconocida, tanto que la tribuna donde se conocieron Carlos y Susana, siguió siendo el punto de encuentro para ver los partidos de los hijos. “La gente entraba y era la tribuna de los Würth, debajo de las radios. Y en ese tiempo salió un reportaje que decía que era divertido ver a los Würth, porque hacia la derecha estaba la barra de la Umag y mi papá haciendo barra, muy contenido, y mi mamá, gritando por Liceo”, recordó Karla.

Tanto unió ese espacio al matrimonio, que durante 25 años se ubicaron ahí, tanto para eventos deportivos como para el Festival Folclórico en la Patagonia. Cierta vez, para una final, se quedaron sin entradas, lo que da cuenta del fenómeno que era el básquetbol en esa época, para Punta Arenas. “Se pusieron a la venta un sábado a las 10 de la mañana, fui y la fila era no sé hasta dónde y cuando llegué adelante, no quedaban. Cinco años sentada en la tribuna y no tenía. Así que hablé con el directorio para decir que siempre íbamos a todos los partidos. El dirigente saca una entradita y me la pasa”, relató Susana Ojeda.

La que rompió el esquema fue Karla, a quien trataron de inculcarle el básquetbol desde temprana edad, puesto que tal como pasó con sus hermanos, su estatura la hizo sobresalir. Pero ella tenía otros intereses. “Yo fui buena para los deportes, coordinada, de tanto, me llevaron obligada a Cordenap. Entro a la cancha y escucho que comentarios de ‘mira, la hermana de los Würth’. Agarré la pelota, la devolví y me fui”, recordó. Pero esa historia siguió de manera divertida, porque “mi acto de rebeldía era hacer gimnasia en el entremedio de los partidos. La gente de esa época se acuerda de que yo era la que daba vueltas en el gimnasio”.

Marcelo añade que “estaba la barra de la Umag, mucha gente conocida, ella se acercaba al nivel de cancha y le hacía señas a mi mamá: ‘¿cuántas?’ y toda la barra, como la conocía, gritaba ‘cinco’, ‘diez’, y esas eran las vueltas que daba y aún la gente se acuerda”.

Pero aunque Karla no se interesó por el básquetbol, sí recalca que, más allá de eso, “en general nos gusta el deporte, a todos, acá se ve todo. Desde el Super bowl, cualquier deporte”.

Para ratificar ese concepto, la esposa de Juan Carlos, Belinda Mac Leay, opina que “yo no hago deporte, pero mi suegra me dijo una gran realidad, que practico hasta hoy: tengo dos hijos hombres, si tú no te unes al deporte, estás ‘sonada’ en esta familia. Aprendí a leer deporte y ahora soy manager de mis hijos”. Tanto es así que hasta cuando se juntan para vacaciones, siempre el punto de encuentro es algún evento deportivo.

Pero además de destacar con la pelota anaranjada, Juan Carlos también es un entusiasta deportista tuerca. “Entre 1998-1999. Yo dejé de jugar básquetbol senior, como a los 35-36 años, fuimos a las carreras y le dije a Belinda que quería correr en auto. Al poco tiempo, preparé un auto, casi a escondida y de hecho, cuando debuté, nadie sabía. Después volví a estudiar, vendí el auto, quedó la plata guardada y a los años salió de nuevo la posibilidad y le dije a Marcelo ‘¿quieres y nos vamos al rally?’, porque toda la vida quería correr en auto, cuando era chico le dije a mi papá una vez en el autódromo que corramos en auto y dijo ‘tenemos que ir a Tierra del Fuego, esas son carreras de autos’. Al Gran Premio de La Hermandad, se refería. Eso entró acá (señala su cabeza) y no salió más”, narra Juan Carlos, que ya lleva 16 ediciones y “aunque no hemos tenido mucha suerte, el entorno de esa carrera tiene el desafío de correr contra el camino, contra el clima, los rivales y finalmente, hacerlo en familia, porque nosotros vamos todos a la carrera”. Tanto así que sus hijos, Karl y Thomas, que ahora viven en el extranjero, siguen la carrera a través de internet.

Y tal como sucedió con el básquetbol, ahora la familia Würth es reconocida dentro del GP de La Hermandad, más allá de los resultados puntuales. “Nuestro primer desafío es correrla, después ojalá terminarla, y tercero, tener un buen puesto”, indica Marcelo.

Cordenap

Cuando los hermanos Juan Carlos y Marcelo terminaron de jugar básquetbol en Cordenap, un club que se convirtió en un proyecto deportivo integral para formar a un gran número de deportistas, gracias al impulso y visión de Walter Nonquepán. “Fue un equipo que se formó de la nada, de mucha gente, pero no de la fusión de otros equipos. Eso fue en 1990, le ganaron en todas las series y hasta que fue campeón el 92, 93 y 94, el primer tricampeón de la historia del básquetbol de Punta Arenas. Y hoy Walter es ministro de deportes de la Provincia del Chubut”, recuerda Juan Carlos.

La tercera generación

Juan Carlos y Belinda son los padres de Karl, nacido en 1998, y de Thomas, que vino al mundo en el 2000. Los dos jugaron básquetbol, pero Karl hasta los 7-8 años, empuñó la raqueta, justo en la época del boom por el tenis que hubo en el país. A los 12 años se integró al circuito nacional, y a los 18 años llegó a ser 1 de Chile, aunque para eso, debió radicarse en Viña del Mar, después Santiago y gracias a apoyo del gobierno regional, se fue a Europa para incursionar en el profesionalismo. Allá, recibió una oferta de una universidad de Estados Unidos para que estudiara y jugara por ellos. “Pero él dice que va a terminar la universidad y va a jugar tenis profesional por Chile”, recalca la madre.

En tanto, Thomas brilló en el fútbol. Su padre describe que “siempre presentó una habilidad extrema para el fútbol, para analizarlo y jugarlo. Por el jardín infantil en adelante, goleador. Incluso empezó en el tenis, por su hermano, pero no quiso seguir. Y ahí se decidió por el fútbol y por Español. Fue titular, goleador de la liguilla. Y no quiso continuar. ‘Quiero jugar básquetbol, por Sokol’. Jugó un campeonato con equipos de afuera, entró siendo el décimo jugador, y en la final, titular. Ganaron el torneo. Pasó un par de meses y fue a un nacional de clubes croatas en Santiago. A la vuelta dijo ‘no quiero más básquetbol’”. Así, Thomas volvió al fútbol, en los torneos escolares con el Colegio Británico. En un torneo, recuerda su padre, anotó dos goles de tiro libre, uno con la pierna izquierda y el otro, con la derecha.

Actualmente, Thomas Würth está en Estados Unidos, de intercambio, a Cleveland, donde fue elegido como jugador más valioso de fútbol (MVP). Y en invierno, se puso a jugar lacrosse (una especie de chueca, pero gringa) donde también destaca. Pero además, en 2016, fue seleccionado nacional de paddle, y asistió al Mundial Juvenil de Barcelona.

En tanto, Marcelo y su esposa Jessica Díaz, son padres de los mellizos Rommy y Johann, que a pesar de su corta edad, ya demuestran las dotes deportivas de la familia.

“A Johann no le gusta el deporte, pero tiene que practicar uno, el que quiera, pero tiene que elegir uno” apunta su tía Karla, mientras que Juan Carlos refuerza aquello: “comenzó en fútbol, no le gustó; atletismo, básquetbol, tampoco, y empezó en natación, donde ya está destacando y lo están buscando de todos lados. Hoy está en el Club Cormupa”. Pero la deportista innata es Rommy: “es campeona regional de 80 metros planos, es una atleta que todos los clubes andan tras de ella. Entrena casi todos los días, puede estar nevando, lloviendo, llega congelada y va igual”.

Al final, las anécdotas y risas entre los Würth dan paso a la emoción, al recordar a Carlos, el que inició este camino y que falleció el 12 de diciembre de 2014.

“En el año 90 jugamos la final Salesianos-Umag, y mi papá estaba en la barcaza Yagana. Yo supe después que al final del partido, en que fui el máximo anotador, fuimos campeones y le dediqué el triunfo a mi papá. Sin saber que en la Yagana estaban transmitiendo el partido por altoparlantes, y mi viejo lloró”, recuerda Juan Carlos, que además rememoró una frase que su padre tenía como manifiesto y que fue mencionada en el funeral: “No hay que ser alto, para ser grande”.