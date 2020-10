Carolina Goic: “Creo que Gonzalo Sáez tiene la estatura moral y ética para ser candidato parlamentario y representar bien a Magallanes”

– La parlamentaria remeció el ambiente político al comunicar su determinación de retirarse de la carrera al Congreso, a poco más de un año de las elecciones de noviembre de 2021.

“A esa pequeñez, no voy a responder”, señaló al hacer frente a comentarios que afirmaban que su decisión de no volver a postularse al Senado se relaciona con una encuesta que no le daba opción a reelegirse.

“No comparto la forma de hacer política del senador Bianchi”, declaró al cuestionar que su colega en la Cámara Alta esté tratando de hacer un enroque, postulándose en las elecciones de noviembre del próximo año como diputado y promoviendo a su hijo Karim como senador.

“Mi reelección era segura”, afirmó al comentar el impacto que causó en su partido y sus adherentes la decisión de no repostularse al Senado.

“Consideré que 16 años en el Congreso es un tiempo más que suficiente”, dijo al justificar la resolución.

Estas son algunas de las frases que emitió Carolina Goic ayer, jornada que estuvo marcada por la notificación formal de que se retira de la carrera parlamentaria, a poco más de un año de las elecciones de noviembre de 2021.

El que para algunos fue un verdadero batacazo –y para otros, un alivio, hablando en términos electorales- no fue un paso irreflexivo, sino que meditado y madurado con su familia y entorno más cercano.

Como mujer clave de la política regional en los últimos 15 años, Carolina Goic no podía salirse del ruedo eleccionario sin, al menos, tratar de dejar nominado a un eventual sucesor: “El primer nombre que me surge es el de Gonzalo Sáez, el presidente del Colegio Médico. Creo que él tiene la estatura moral y ética para ser candidato parlamentario por Magallanes”.

¿Miedo a una encuesta?

“Es hija de Pedro Goic y seguirá en la política y ligada al partido de su padre”, comentó uno de los colaboradores más estrechos de Carolina Goic cuando trascendió su decisión de dejar el parlamento.

Tras el comunicado oficial, no faltó quien comentó en redes sociales que este retiro se debía a un mal posicionamiento en las encuestas. Para ser justos, cabe recordar que siempre los mentados sondeos fueron esgrimidos para vaticinar sus eventuales fracasos electorales, pero la ciudadanía magallánica dijo lo contrario, pues siempre Goic obtuvo la primera mayoría en las tres elecciones parlamentarias en las que se presentó, pasando a la historia por ello y por ser la primera mujer en representar a Magallanes como diputada y, luego, como senadora en el Congreso.

“La renovación en política es fundamental”

– Senadora, ¿qué la llevó a tomar esta decisión?

– “Es una decisión que he venido madurando con mi familia, con mis cercanos desde hace bastante tiempo. Voy a cumplir 16 años en el parlamento, creo que es un tiempo suficiente y he hecho un aporte del cual la región se puede sentir orgullosa en términos legislativos. Es un espacio que agradezco y respecto del cual he buscado honrar la confianza de Magallanes en mis actuaciones. Pero, siempre he defendido el que la política tiene que dar espacios a otras personas. Creo que la renovación en política es fundamental y me parece que es la actuación coherente, en cuanto que, habiendo cumplido un ciclo, generar nuevos liderazgos”.

– No surgen inmediatamente nombres para pensar en esos “otros liderazgos”. ¿Usted ya tiene algunos nombres en la carpeta?

– “En esto, lo primero es que no fue fácil para mi tomar esta decisión porque, además en lo partidario era visto como una reelección segura para la DC, pero lo he hablado con tiempo para que, justamente, otras personas puedan florecer. Creo que hay gente muy capacitada, que sé que tienen interés político y la idea es que esto permita que salgan al ruedo. Si me preguntas un nombre, el primero que se me viene a la cabeza y que, además, ha estado muy ligado al combate de la pandemia y que creo que tiene la estatura moral y ética para representar muy bien a la región es el presidente del Colegio Médico, Gonzalo Sáez. Me encantaría. Creo que sería un candidato de lujo y, como él, creo que pueden haber otros y otras que se atrevan y se pongan al frente”.

– ¿Usted ya ha hablado con Gonzalo Sáez?

– “Sí, mira, en eso las decisiones de candidato son personales y creo que le corresponde a quien quiera ser candidato plantearlo.

“Probablemente, para muchos es una sorpresa mi decisión, sobre todo cuando uno tenía un camino que parecía relativamente seguro para la reelección y cuando no son los gestos habituales en política en cuanto a estar dispuesto, con generosidad y con altura de miras, renunciar a espacios de control, de poder”.

– Sin embargo, se está planteando que su decisión fue motiva porque habría encuestas que vaticinan que tiene escasa adhesión popular a estas alturas de su carrera política.

– “A esa pequeñez, no voy a responder. Yo me quedo con lo que he recibido desde el día de ayer (viernes), que son mensajes de cariño. Tuvimos una reunión con muchos dirigentes, lamentablemente a través de Zoom, y donde me planteaban, sobre todo, el reconocimiento y la gratitud por el trabajo legislativo que uno ha hecho… Hay una producción legislativa que avala el trabajo serio, responsable… Cuando se piensa en la región, hoy día hay 2.600 millones de pesos que entran en forma extraordinaria gracias a la pelea que dimos con los recursos de Zona Franca y podría nombrarte una larga lista.

”Magallanes me ha honrado tres veces con la primera mayoría. Sé hacer mi trabajo y la verdad es que lamento el cómo en algunos sectores se ha ido rebajando la actividad política, cuando es una actividad tan noble y un espacio que puede significar generar cambios sustantivos para la gente”.

– ¿Su retiro del escenario electoral favorece a la derecha?

– “Mira, a mi me parece bueno que se abra la cancha en Magallanes y supongo que no va a ir (Carlos) Bianchi, quien ha hecho todos los esfuerzos por seguir siendo candidato. Creo que es vergonzoso lo que vimos al tratar de levantar las inhabilidades con el proyecto de ley con nombre y apellido o lo que escuchábamos esta semana en cuanto a estar dispuesto a jugar a la sillita musical con su hijo. Creo que esa es la peor cara de la política, es lo que la gente no espera en cuanto a aferrarse con dientes y con uñas para no soltar el poder. Eso es la peor expresión de la política pequeña, cuando lo que la gente nos pide es ser coherentes. Nadie en política es irremplazable y espero que esta decisión contribuya a rebarajar el naipe político en Magallanes. Creo que hay gente muy valiosa que, por supuesto, frente al desprestigio de la actividad política, no está dispuesta a ponerse al frente por los costos. Pero yo les digo a todos ellos que Magallanes los necesita y que la política también se cambia desde adentro y que es posible hacerlo sin renunciar a los principios. Por eso, hoy día dejo el espacio confiando que hay gente que está a la altura ética y moral para representar bien a Magallanes”.

– Tras su decisión, ¿qué le diría a Carlos Bianchi, quien la acusó a usted y al diputado Boric de tratar de sacarlo de la arena electoral por secretaría para tener ustedes mayores oportunidades electorales?

– “Yo no comparto la forma de hacer política que tiene el senador Carlos Bianchi. Lo único que sabe hacer es jugar al desprestigio y enlodar a los otros. Esa no es la política que necesita Magallanes. Yo no necesito una ley para actuar en consecuencia. El, lo único que ha hecho, es tratar de burlar la voluntad del legislador cuando puso límite a la reelección”.

– ¿Qué le parecería un enroque de los Bianchi, con Carlos a diputado y Karim a senador? ¿Acaso no tienen derecho a hacer o cree que eso no se condice con el espíritu de la ley que ustedes aprobaron?

– “En estos tiempos, no escuchar a la ciudadanía que nos pide efectivamente oxigenar la política y dar espacios a otros, actuar en forma consecuente y no aferrarse al poder, no aferrarse al cargo, es vergonzoso. Pero, a mí no me sorprende porque la pequeñez en política ha sido su constante. Debo recordar cuando fue capaz de cuestionar mi enfermedad (cáncer) y usarla políticamente. Esas cosas le hacen mucho daño a la política. Espero y en esto mi compromiso va a ser seguir apoyando y formando nuevos liderazgos que hoy día son más necesarios que nunca, para recuperar la confianza en una actividad noble y que puede significar cambios importantes para la gente”.

Carolina Goic se declara “bien matea” y lo que resta de su periodo senatorial se dedicará por entero a legislar en forma seria y sacar adelante acuerdos importantes, como en el pleno de la reforma previsional y de la salud.

La pandemia en Magallanes también le preocupa y espera también aportar para que, juntos, se controle esta enfermedad y comience a reactivarse la economía regional.

Más allá del 2022

– ¿Cómo se proyecta más allá de marzo de 2022?

– “¿Marzo de 2022? Quiero volver a trabajar en forma más directa con la ciudadanía. Al parlamento le hace falta eso, el reconectarse. Puede ser desde un espacio como una fundación, que me permita seguir innovando en la construcción de políticas públicas participativas, que es lo que me gusta, que me permita apoyar y trabajar por nuevos liderazgos, sobre todo de mujeres. Eso, por lo pronto. Ahora, queda tiempo y el paso que hoy día comunico no significa que me voy de la política, pues la política me apasiona, la llevo en la sangre y la voy a seguir ejerciendo. No necesito un cargo para eso”.

– Hace un tiempo descartó la posibilidad de una nueva carrera presidencial. ¿Eso lo ratifica hoy día?

“Uno no puede anticipar qué va a pasar. Lo que uno puede decir con claridad es que no es mi objetivo ser candidata presidencial. Eso lo descarté hace ya algún tiempo y me alegro que haya otros liderazgos en la DC que estén dispuestos para ello”.