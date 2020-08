Carolina Goic: “El gobierno regional sigue cumpliendo las instrucciones del centro más que asumir el liderazgo de Magallanes”

– La aprobación de la Ley del Cáncer, las medidas económicas, el actuar del gobierno regional, el Plebiscito Nacional y el caso Ambar son parte del diálogo con la parlamentaria.

Ayer en Valparaíso, hoy en Santiago, pero con la mirada atenta a lo que ocurre en Magallanes, advierte la senadora Carolina Goic Boroevic al inicio de la conversación.

La parlamentaria reconoce que han sido días agitados para todos, pero muy en especial para quienes tienen la tarea de legislar y sumergirse en un escenario siempre complejo y marcado por discusiones, desacuerdos y conflictos.

En medio de la vorágine propia que se vive en el país producto de la pandemia sanitaria y de quiebres informativos que hacen desviar las miradas a otros sectores, la aprobación de la Ley del Cáncer fue la noticia positiva de la semana. “Para mí esto ha sido cerrar un ciclo no sólo respecto de la tramitación de la ley, sino también en lo personal”, señala la parlamentaria como punto de partida a la entrevista, donde temas como el 10% previsional, las acciones del gobierno en apoyo de las personas, y el actuar del gobierno regional durante el estado de emergencia sanitaria, entre otros, no pueden quedar fuera.

– Senadora, en medio de un panorama desolador y de un futuro incierto, la gran pregunta hoy parece ser ¿cómo se sale de esto?

– “También me lo he planteado y luego de conversar con representantes de diversos sectores, en su mayoría que no han tenido alternativas de apoyo, creo que los esfuerzos deben apuntar a la construcción de un plan regional de reactivación, trabajando desde la región y no esperando que nos digan cómo hacerlo desde Santiago. Porque los programas de apoyo que nos envían están diseñados a las necesidades que tienen allá y lo que efectivamente se requiere es que los magallánicos podamos decidir en base a nuestras demandas y necesidades, que sabemos y conocemos. Por ejemplo el caso del turismo, que es una actividad relevante y donde no podemos pensar en apoyo sólo por un par de meses, sino en ver cómo enfrentamos una temporada que no se va a dar como lo pensábamos y con empresas que van a requerir apoyo por un periodo mucho más largo”.

– Pero las posibilidades se limitan, pensando en lo que pasó con Mina Invierno, los problemas de Nova Austral y ahora lo que parece el golpe de gracia con el Covid-19.

– “De los primeros, hay procesos judiciales que corren por su carril. Más allá de eso, a mí me preocupa cómo generamos actividades productivas de futuro. Tenemos muchísimas posibilidades desde el punto de vista científico, con el tema antártico, con el cambio climático, lo que no podemos dejar de mirar como oportunidad de negocios. Y aquí uno dice dónde y cómo está la infraestructura portuaria, por ejemplo. Entonces, la pregunta es cómo somos capaces de repensar el desarrollo de Magallanes. Es ahí donde necesitamos una visión de Estado, en decisiones estratégicas que hoy yo no veo. Magallanes tiene mucho potencial, pero necesitamos una mirada compartida y decisión por parte del Estado para invertir en aquellos proyectos que de alguna manera impulsen el desarrollo”.

– ¿Qué opinión tiene del gobierno regional, más allá de la pandemia?

– “Aprovecho de destacar a los equipos de Salud, que han tenido la capacidad de hacer un buen trabajo. En cuanto a las autoridades regionales, ha faltado la capacidad de convocar a todos los actores, de sentarlos a la mesa para abordar esta crisis. Magallanes debería ponerse el desafío de ser una región con contagio cero, porque somos una isla y tenemos control de quienes entran o salen, pero seguimos teniendo debilidades y no le exigimos a las empresas que contraten gente de Magallanes, que hay disponible. Me gustaría mayor capacidad de, efectivamente, conducir a la región, porque en Magallanes tenemos la fuerza de trabajar juntos con la camiseta bien puesta. En cambio, vemos que se siguen cumpliendo las instrucciones del centro, más que asumir el liderazgo regional”.

El 10% y los beneficios de gobierno

Al hablar de los beneficios aprobados como “salvavidas” para las familias chilenas que sufren los rigores de la pandemia, la senadora Goic habla del cara y sello, de lo dulce y agraz, de lo bueno y lo malo. Porque, por un lado, está la capacidad de lograrse acuerdos, mientras que, por otro, la incapacidad del gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

“Aquí ha habido algo muy simbólico, que ha sido cómo el Parlamento y la política han tomado lo que la gente ha estado planteando, la forma de recoger las demandas ciudadanas, transformarlas en ley y trabajarlas en conjunto. Pasó con el 10%, pero también pasó por la incapacidad del gobierno; es cosa de mirar el bono de los 500 mil pesos, que es una vergüenza, cuando los recursos estaban”.

– Pero hubo muchos parlamentarios que en algún momento estuvieron en desacuerdo con el retiro del 10%.

– “Es que no era lo ideal el que la gente tuviera que recurrir a su dinero, más cuando la realidad es en muchos casos dramática. Pero ante la incapacidad del gobierno de generar alternativas reales, para todos, hubo que atender las demandas de las personas. Aquí se necesitaba, justamente, un instrumento parejo, sin instrumentos de localización ni poniendo exigencias por sobre las necesidades”.

– El retiro de los fondos previsionales es visto por muchos sólo como un primer round para lo que se viene en materia de AFP, ¿cuál es su visión?

– “Lo que esperamos ahora es que generemos un acuerdo en materia previsional, porque no es justo que nuestros viejos sigan esperando. El aumento de las pensiones hoy día es una urgencia, y resta que el gobierno acoja la propuesta que hicimos como oposición, que es una propuesta sustentable, que incorpora solidaridad, pero lo más importante es que permite la mejora de pensiones. Eso es una urgencia y esperamos que el gobierno aprenda de los errores que ha cometido y, en este caso, efectivamente se abra al diálogo”.