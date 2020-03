Carolina Goic, senadora por la Democracia Cristina:“No comparto la forma de hacer política desde el desprestigio como lo hace el senador Carlos Bianchi”

La parlamentaria conversó con El Margallanes sobre la acusación que realizó su par en su contra, y criticó el desempeño del gobierno tanto a nivel regional como nacional.

La senadora Carolina Goic salió a defenderse después de que el parlamentario Carlos Bianchi la acusara a ella y al diputado Gabriel Boric de adelantar la votación de la ley que limita la reelección, con el fin de sacarlo de la disputa en los próximos comicios, ya que no podría postularse nuevamente.

“ Esta ley fue presentada hace casi 9 años en el parlamento, no viene de ahora. Esta busca lograr una renovación en la política y abrir los espacios para que puedan ingresar nuevos actores”, acotó Goic.

– Pero lo que plantea el senador Bianchi es que usted se está beneficiando con esta ley para así tener menos competencia para la siguiente elección y que este debate debería plantearse en el marco de una posible nueva Constitución.

– “Primero, quiero decir que no comparto la forma de hacer política desde el desprestigio hacia el otro, como la hace el senador. Y tampoco quiero dejar que utilice la Constitución como una excusa para evitar la aprobación de esta ley. Lo que él busca es quedarse en el parlamento. El incluyó un artículo para que los independientes, como es su caso, no se vean afectados por esta nueva ley. Yo pediría que habláramos con franqueza y que no existan más letras chicas”.

– También el gobierno ha propuesto varias leyes de urgencia para este mes, pero han tenido el reparo de la oposición, como fue el caso de ley de pensiones..

– “Lo que yo dije fue que, para aprobar esta ley, se necesita un estudio de más de seis días. Estamos viendo el tema de la jubilación de la gente y no podemos tomarlo a la ligera. Para hacer una modificación, tenemos que revisarlo con tiempo y le pedimos al gobierno que esté abierto a los cambios y escuche nuestras propuestas”.

– El Presidente Piñera señaló que tenía conocimiento de los incendios a las estaciones de metro, sin embargo tuvo que salir a aclarar sus dichos. ¿ Cuál es su opinión del manejo que ha tenido el gobierno después del estadillo social?

– “Es muy compleja la actuación que ha tenido el gobierno durante este tiempo. Hay que preguntarse por qué no se actuó distinto si se tenía esta información. Hay que recordar que el Presidente se fue a comer pizza durante el día que se inició todo. Eso demuestra que no ha estado a la altura de lo que está pasando. Esperemos que haya un cambio de actitud por parte del Presidente para enfrentar la situación que vive el país”.

– ¿Y qué le ha parecido la actuación del gobierno regional?

– “Es evidente de que esta administración ha dejado botado a Magallanes. Yo me pregunto cuál es el proyecto emblemático en la región. Se perdió el sentido de buscar un desarrollo a largo plazo. Por ejemplo, hay que ver qué pasó con el Centro Antártico Internacional. No se ha hecho nada por mejorar la vida de nuestros habitantes”.

Vía elevada

– Muchos han criticado el proyecto de vía elevada del Mop. ¿Qué cree que se debió haber hecho ahí?

– “Creo que eso es una expresión máxima de centralismo. Si el Core mostró su rechazo al igual que el Concejo Municipal, ¿cómo es posible que no se haya considerado su opinión ni la de la ciudadanía? Había una idea de hacer una rotonda que hubiera sido mucho mejor y habría revitalizado la zona norte. Hay que hacer una planificación responsable de cómo se administran los recursos en la región. Aquí se usaron 23 mil millones que podíamos haber utilizado para financiar la gratuidad para todos los alumnos de la Umag. Hay que evitar que el centralismo nos impida utilizar los recursos de forma responsable”.

Primarias DC

– Este domingo se desarrollarán las primarias municipales internas de la DC. ¿Cómo ve el desarrollo de este proceso y cuál es su candidato?

– “Yo quiero hacer un llamado a participar a toda la gente independiente en esta elección ya que podrán votar todas las personas que no estén inscritas en otro partido político. Me alegro que se haya abierto este proceso a toda la ciudadanía. Y, por supuesto, aunque no puedo inclinarme por alguno de los candidatos, estaremos apoyando al ganador el día lunes con toda la fuerza que tenemos”.