Carolina Pérez: “Pasarle a un niño un tablet o celular antes de los 12 años, es simplemente para que no conecten las neuronas”

El fuerte impacto que causan las pantallas en los más niños fue el tema que abordó la educadora de Párvulos de la Universidad Católica y master en educación de la Universidad de Harvard, Carolina Pérez Stephens.

Por eso los niños de cuatro años no pueden estar dos horas sentados frente a una pantalla, por ser algo anti natural, más aún cuando Chile es el número uno en el llamado “consumo de pantallas”, planteó.

El seminario estaba dirigido a los profesionales que trabajan con niñas y niños y a la comunidad en general.

Esta es una iniciativa denominada “Niños secuestrados por las pantallas”, organizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio de Punta Arenas.

En la ocasión, la experta habló del fuerte impacto que causan las pantallas en los más pequeños, datos que también fueron entregados en agosto, en una charla realizada junto a la coach, Jennifer Warner.

Es clara en señalar que “si una persona no tiene la capacidad de decir voy a ir al baño un ratito, espérenme cinco minutos, cuando juega videojuegos, es porque ya es una enfermedad mental”.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) decretó la adicción a los videojuegos y la adicción a internet como una enfermedad mental. Inmediatamente salió Microsoft diciendo que la evidencia no era concluyente. “A quién le creemos, a la ciencia o a la empresa número uno del planeta que diseña y gana por los juegos de video”, precisó la académica.

Dijo estar agradecida de esta segunda invitación por parte de la Municipalidad de Punta Arenas, lo que demuestra la preocupación del organismo, con un auditorio repleto y cuyos asistentes se mostraron muy participativos y formularon numerosas preguntas.

El mensaje final es a criar niños sanos, felices e inteligentes, “pero para eso hay que estar”.

Entiende que no es fácil, porque los padres trabajan, “pero uno tiene que estar y no externalizar los roles de ser papá y mamá con la pantalla. Un niño necesita de padres que les lean un cuento, que los abracen, que los acurruquen cuando se quedan dormidos. Salir a pasear con ellos, y no estoy diciendo grandes viajes. Eso es lo que se está perdiendo hoy porque el papá también está pegado con el teléfono”.

“Mi mensaje es a dejar el celular guardado, en la casa, cargando, y volver a abrazar a sus hijos, y van a ver que sus hijos los necesitan mucho y los niños solamente aprenden si interactúan con semillas, insectos, tierra y plantas. Y que la tecnología llegue cuando los niños sean capaces de crear tecnología. Pasarle un tablet o teléfono antes de los 12 años, es simplemente para que no conecten las neuronas. Y uno quiere niños inteligentes”

Recordó que el Mineduc hizo una encuesta y el 89% dijo No a los celulares en los colegios y después la cartera planteó el uso pedagógico.

Entiende que no será fácil la aprobación de la ley que aborda este tema, porque seguramente la industria tecnológica haga lobby, “porque les friegan el negocio”, dijo la especialista.