“Carolina puso a disposición un tremendo liderazgo en un momento muy difícil y eso tiene un tremendo mérito”

El próximo 11 de marzo Sebastián Piñera asumirá como el nuevo Presidente de la República y tendrá que además de elegir a su gabinete de ministros, deberá decidir a qué personas colocará en los puestos de confianza de gobierno en cada una de las regiones del país. Bajo este contexto y a 62 días que entregue su cargo, la gobernadora provincial de Magallanes, Paola Fernández Gálvez conversó con El Magallanes, donde realizó un balance de su gestión en estos casi cuatro años desde que asumió el cargo de confianza de la Presidenta Bachelet. Sumado a esto, hizo énfasis en los avances de este periodo en lo que tiene que ver con el tema migrante y también se refirió a la actualidad política de su partido -Democracia Cristiana- que está pasando por una de las crisis institucionales más grandes de la historia.

– Se cumplirán ya cuatro años a cargo de la gobernación de Magallanes, ¿cuál es su balance?

– “Me siento muy agradecida de la oportunidad de formar parte de un gobierno transformador, del gobierno de la Nueva Mayoría; del haber contado con la confianza de la Presidenta de estar hoy en el cargo. Además me he incorporado a un equipo de gobierno regional, donde hemos tenido un fuerte sentido del trabajo colectivo, sumado a la función de la gobernación provincial, me ha tocado muchas veces subrogar a la primera autoridad y eso habla de una relación de confianza política con el intendente. En conjunto con el gabinete, hemos generado un trabajo territorial importante y además con los funcionarios de la gobernación, que ha crecido exponencialmente desde 2014 a la fecha, porque hemos incorporado la ejecución de programas, cosa que antes no se hacía. También a mi partido (DC) por haber confiado en mi nombre para representar en el gobierno a la DC; en eso a la senadora Goic que también me ha apoyado desde el primer momento en esta visión del trabajo social y territorial. Es un trabajo intenso, en el cual me siento muy complacida y orgullosa de lo que hemos logrado como gobierno, porque sin duda ha sido un gobierno que ha marcado una diferencia en Magallanes; una Presidenta que ha venido más de 10 veces a la región, eso habla de un alto compromiso y no sólo por las visitas, sino que por el alto compromiso que se ha reflejado en un presupuesto que ha acompañado una estrategia de desarrollo; que cambiará la vida de los magallánicos y que hemos visto el impacto que ha tenido en las políticas públicas impulsadas desde el año 2014.

“Es un cargo que hay que tomar decisiones y esas decisiones sobre todo en la implementación de acciones, significan romper con cosas que se vienen haciendo de determinada manera. Entonces ha sido un proceso que ha tenido que caminar muy rápido, nosotros tuvimos un programa muy ambicioso y en Magallanes -con muchas de las medidas que además se adicionaron en los primeros 100 días- se implementaron aquí como piloto y eso significa ponernos a un ritmo muy acelerado al cumplimiento de éstas, para que al 11 de marzo podamos decir que cumplimos con todo lo prometido en la Región de Magallanes”.

– En los últimos años tanto a nivel nacional como regional, el tema migrante se ha puesto en la palestra pública. ¿Ha sido el tema más importante que le ha tocado dirigir en estos 4 años?

– “Ha habido varios temas. Si se puede sintetizar diría que esto que la Presidenta nos invita a los chilenos a vencer que es la desigualdad tiene distintas expresiones. La desigualdad territorial, que es lo que nos ocurre a nosotros por nuestra condición como región, la desigualdad también que se expresa en la diversidad, en aquello que es además por una concepción porque las personas son medias reticentes y en eso está la diversidad también cultural. Siendo nosotros una región que se forma por las migraciones, es paradójico que muchas veces se exacerban aspectos negativos del proceso migratorio y creo que eso ha sido lo más difícil de vencer: la concepción negativa de la migración. Derribar los prejuicios de las personas que buscan nuevos proyectos de vida cuando las personas llegan a nuestro territorio.

“Nosotros hicimos un estudio en 2015 en conjunto con la Universidad Central, en las cuales lamentablemente uno de los resultados daba cuenta que había una doble discriminación en las mujeres y en las migrantes de piel morena. El 90% de ellas había sido discriminada y nosotros esperamos poner en la agenda pública el aporte que hacen los migrantes en cada uno de los territorios; ver la migración como un derecho humano; ir derribando prejuicios y que aporten a una visión positiva de este proceso. Es cosa de verlo en el mundo, muchas veces en nuestra condición territorial nos vemos nosotros mismos y no nos damos cuenta que hay más de un millón de chilenos que viven en el exterior y que son migrantes. Incluso en los países de la Ocde, nos encontramos muy por debajo de la cantidad de migrantes, por eso el Estado tiene que ponerse al día y el Plan Migrante tiene esa búsqueda. De un Estado que acompaña, que acoge y sin duda que cumple con la norma y espera que todo ciudadano que inicie un proyecto de vida aquí, lo haga en las mejores condiciones”.

– En base a eso mismo, ¿se ha logrado vencer la barrera del término “migrante” versus “extranjero”?

– “Ahí hay un desafío como sociedad, del respeto a la diversidad, de vivir y practicar para ser parte de una sociedad más integradora. Eso en todos los aspectos, porque hablamos de la migración, pero también nos pasa con quien tiene una opción sexual distinta por ejemplo. En general, en la diversidad se expresa estas conductas que uno podría decir que fundamentan aquella xenofobia. Desde 2014 hacia la fecha sin duda que hay un avance, hoy día cuando se regularizan los niños en el sistema escolar, cuando ninguna persona extranjera se queda sin atención en el sistema público o en el sistema educacional, sin duda que hemos avanzando. Queda un trecho, tenemos una legislación muy antigua, que ve una amenaza la migración y no una oportunidad”.

Carolina Goic

– En su momento la senadora Carolina Goic era la presidenta de la DC y abanderada presidencial del partido. Pero todo se derrumbó luego de la primera vuelta presidencial, ¿le dieron la espalda a Carolina Goic?

– “Considero que Carolina puso a disposición un tremendo liderazgo en un momento muy difícil que lo fue en la conducción del partido y eso tiene un tremendo mérito. Ella es un ejemplo para muchas mujeres, ha dado el ejemplo para que otras mujeres estén en camino de la política y dar muestras de que sí se puede; que cuando uno se atreve, se puede.

“Con respecto a lo que pasó después de la primera vuelta. Eso es motivo de análisis de un partido y es por eso que la DC tiene una junta nacional a fines de enero, donde se pondrán en discusión estos temas y lo que pasó. Lo que sí todo el país fue testigo de cómo Carolina Goic supo tomar las riendas de una situación muy compleja que vivió la DC que no estuvo exenta como otros partidos de la corrupción y de otras cosas que nadie se siente orgulloso. Fue nuestra senadora que estuvo disponible para asumir esa conducción y el liderazgo en un momento muy difícil. Estamos muy encima, ha pasado muy poco tiempo para hacer un análisis y yo creo que el análisis no se hace desde lo público; primero se hace en casa y eso es al interior y en las instancias que corresponden. No comparto lo que muchas veces se hace, de enviar mensajes para tensionar una discusión y sin duda ser una senadora de región fue un tremendo desafío. Un desafío para valientes y que en una elección uno no se juega la vida, este es un paso más y que sin duda van a venir cientos otros y como Carolina Goic lo ha hecho en su historia política, yo creo que los magallánicos debemos sentirnos orgullosos de lo que ha enfrentado, tanto de lo personal como de los resultados. Hay temas que se han puesto en el debate público y que fue lo que hizo no fue poner un nombre a disposición, puso un programa y una idea, donde además la posibilidad de que un partido no pierda una identidad”.

– ¿Fue una mala decisión de la Democracia Cristiana el hecho de haber ido a primera vuelta solos?

– “Esa es una decisión colectiva que fue respaldada por la junta nacional. Es una decisión que tomaron aquellos que están mandatados para ese propósito; yo no soy parte de la junta nacional y eso se analizará en ese espacio. Dado que fueron ellos que respaldaron unánimemente la candidatura de Carolina Goic para la presidencia, fue poner a la mejor de las nuestras para ese proyecto y además no competir en primarias”:

– La DC vive una crisis relevante a nivel nacional y en Magallanes esto también está sucediendo. ¿Cómo sale la falange de la fuerte crisis con la que vive hoy en día en la región?

– “Eso ocurre cuando se tensiona una situación y no se conversa en los espacios que corresponde. Frente a resultados adversos y nadie podría decir que el resultado no fue adverso para la DC en Magallanes, uno como parte de la centro izquierda ve con preocupación el haber perdido un escaño, el perder liderazgos como consejeros regionales a uno no le puede dar lo mismo, pero se tiene que madurar la información, los escenarios que se dieron y hacer los análisis que corresponden. Yo no lo tildaría crisis, pero sí este resultado adverso nos tiene que llamar a la reflexión y enmendar un camino diferente, porque cuando los ciudadanos siguen respaldando con sus votos, porque si uno analiza los resultados electorales, la DC sigue teniendo en Magallanes un 12% y más en estas últimas elecciones. Por lo tanto, es un partido con presencia; tenemos alcalde, consejeros regionales, concejales y eso nos tiene que hacer enmendar un rumbo”.

– Carolina Goic dio un paso al costado a la presidencia de la DC cuando perdió en primera vuelta. ¿Eugenia Mancilla debe hacer lo mismo a sabiendas que la DC perdió un cupo de consejero regional y otro diputacional?

– “Soy respetuosa de la institucionalidad de mi partido, no me atrevería a decirle a la presidenta de mi partido por los medios de comunicación, porque espero que haga o no haga eso, se conversará en una instancia especial. Eugenia Mancilla puso su nombre a disposición para ser candidata a diputada, hay un escenario más de fondo de todo esto que tiene que ver con la situación electoral. Hay muchos partidos que no estuvieron en sintonía con un nuevo sistema electoral. Nosotros estábamos acostumbrados a dos grandes bloques y en la mirada del binominal. Creo que ahí hay otros que entendieron bien esa dinámica como el Frente Amplio que tiene una gran representación parlamentaria.

“Hay un análisis que se tiene que hacer con más tranquilidad, porque son de fondo y hay algunos que lo han llamado como segunda transición, pero los enclaves autoritarios que siguen estando en nuestra Constitución, hoy día se están diluyendo. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para modernizarnos; entonces hay otros que sacaron ventaja que son más dinámicos, mientras que las estructuras que son más antiguas, centralizadas, no permiten que cada región tome sus decisiones con respecto a qué candidatos llevará”.