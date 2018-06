Carta de despedida a nuestro amado padre

Doctor Jorge Amarales Aspinall

Dra. Lidia Amarales Osorio

Nuestro padre fue un gran hombre, un hombre bueno, un hombre luchador, privilegiado en potencialidades -que no sólo le posibilitaron el excelente ejercicio de su adorada profesión-,sino todas sus acciones vitales: la salud pública, el deporte, la cultura, la entretención, su rol de esposo, padre, etc., entregándose a todas ellas totalmente y con absoluta consecuencia.

Su norte la justicia, la igualdad, la honestidad, la entrega diaria, desinteresada, sin miramientos de posición, riqueza o poder.

Su entrega como profesional incansable, pero siempre feliz de hacerlo, amando su carrera, entregándolo todo. Como hija recuerdo, desde niña, cuando era el único obstetra con el Dr. Navarro -que juntos nuevamente van caminando no sé a dónde, en el mas allá-, hacía turno de llamada, porque en esa época no había residentes, toda la semana, de lunes a viernes, para todas las urgencias de la maternidad. Recuerdo las noches cuando lo escuchaba levantarse, 1, 2 hasta 3 veces o mas, algunas de esas noches de invierno magallánico, a atender un parto distócico, a hacer una cesárea, por supuesto de una paciente hospitalaria, sin ningún beneficio económico ni salario extra. Y a la mañana, a las 8 de la mañana, estaba nuevamente en el hospital, con policlínico todas las tardes, y después seguir trabajando hasta la noche, sin parar. Jamás una queja, un reclamo, sólo decía que amaba su carrera, que era una profesión que sólo le traía satisfacciones. Un ejemplo que lo refleja: en mitad de una cirugía, siendo él el cirujano, la paciente tuvo una hemorragia masiva, -el banco de sangre no tenía sangre RH negativa-, y mi padre, que era RH negativo además de dador universal, se ofreció en forma inmediata para ser el dador y salvarle la vida. Como este ejemplo, miles, difícil de enumerar.

Se acordaba de cada una de sus pacientes, de los partos que le había atendido, alguna anécdota del parto, y la actividad de su marido o pareja, si lo tenía.

Y durante todos estos años, me he ido encontrando con muchas mujeres y hombres, en todo Chile, que me dicen, su padre me atendió, o su padre me recibió. Y ellos en ese corto encuentro me cuentan una nueva anécdota de su relación profesional y personal con ellos, de sus palabras, consejo, porque tenía una relación genuinamente de entrega, cercanía, compromiso, y transparencia que sus problemas los hacía suyos, para dar la respuesta asertiva y cercana.

Por lo tanto no es casualidad que 4 de sus hijos y 3 de sus nietos seamos médicos: no ha estado en nuestro ADN, si no en como vimos a un padre y abuelo que realmente hacía de su profesión un apostolado.

No solamente nos marcó y nos guió en lo profesional, si no también en los social y en lo político. Nos enseñó no sólo en las palabras, sino también en su actuar del día a día, en su ejemplo cotidiano, que nuestro norte siempre tenía que ser la justicia social y la igualdad, la causa de los pobres y el luchar por un mundo en que todos somos iguales y lo que vale es el trabajo, el conocimiento, no el poder por el poder ni por el dinero. Nuestro abrazo a la izquierda fue temprano, militante, de entrega diaria y consecuencia, lo que significó que con la dictadura fuéramos víctimas, al igual que él, de las atrocidades más grandes que han pasado en este país. Pero ahí estaba, apoyador, solidario y defensor de los derechos básicos de nosotros, sus hijos, y de todos.

Era militante consecuente de la igualdad de género, probablemente por tener el ejemplo de una madre poderosa, mi abuelita Cleme, de una suegra poderosa, mi abuelita Magdalena y de una mujer poderosa, nuestra querida Cuquita. Y esa consecuencia nos la transmitió a sus 4 hijas mujeres en el día a día, ya que Jorge llegó cuando prácticamente nos íbamos a la universidad, empoderándonos, y haciendo de nosotras luchadoras en todos nuestros propósitos, donde el género femenino no era una desventaja, sólo una fortaleza.

Como padre, el mejor. Los almuerzos y las comidas eran sagradas en familia, donde era el momento de contar nuestras anécdotas escolares, nuestros éxitos o frustraciones. Y él siempre diciéndonos que todo en la vida se podía, que había que ser los mejores con el mayor esfuerzo y responsabilidad que nos inculcaba en el día a día, también con su ejemplo. Tan sagradas eran esos momentos, que ya en los tiempos de adolescencia y no tan adolescencia, cuando llegaba a la casa a las 8,30 de la noche y nosotros felices con nuestros pololos en el living de nuestra casa, tratando de alargar ese momento, el entraba y decía “a evacuar, a evacuar” ; en ese momento nos queríamos morir de vergüenza, pero era implacable, era la hora de estar juntos y compartir en familia.

También eran sagrados los fines de semana en familia, compartiendo, jugando a las cartas y con los hombres y también a veces con nosotras, sus hijas mujeres, la sagrada pichanga de fútbol. O sagradas las vacaciones en Palomares, el Paine, o cuando la economía familiar estaba mejor, vacaciones fuera de Punta Arenas. Ahí era papá 24 horas, entretenido, siempre alegre, siempre con anécdotas o historias que nos hacían embobarnos y querer conocerlas cada nuevo día.

Pero además siempre estaba la caricia, “la manito” como decía él, para besarnos, querernos, decirnos “no sabes cuanto te quiero”.

Ese es nuestro padre, ese fue nuestro padre. Y creo papito querido que te vas en paz, porque como tu decías y querías que dijéramos en tu despedida final “misión cumplida”.