Cartero tras incendio que le arrebató su vivienda: “Hay pérdidas que duelen más que lo material”

“Hay pérdidas que duelen más que lo material”, decía en medio de su reflexión Nolberto Catalán Miranda mientras recorría los restos de la construcción que fue su hogar durante cinco años y que el fuego se encargó de arrebatarle la noche del sábado último.

El hombre de 57 años, conocido cartero de Correos de Chile e hijo del ex dirigente vecinal Nolberto Catalán, recuerda parte de lo vivido durante la dramática jornada en calle Patagona 1985, a metros de Serrano, sector Río de la Mano, en Punta Arenas. “Eran como las 10,15 (horas) y se cortó la luz mientras yo estaba acostado viendo el computador. Me levanté y vi que había fuego en la esquina de la cocina por la parte del vecino (el inmueble se dividía entre él y otro arrendatario). Como era poco le tiré agua y luego fui al baño a buscar una manguera, cuando regresé el fuego estaba quemando todo. Tuve que salir”.

Agregó que se mantuvo tranquilo, más cuando a los pocos minutos su vecino también abandonaba la vivienda. “Traía quemaduras, pero alcanzamos a intercambiar algunas palabras. Luego vi que se lo llevaron al hospital. Sólo espero que esté bien, es una buena persona”, señaló Catalán.

Reconoce que inmediatamente después se mantuvo tranquilo, pero que recién reaccionó al día siguiente. “Hubo pérdidas totales y lo lamento por la persona que nos arrendaba. En lo mío, tampoco tenía muchas cosas. Hay situaciones en la vida que me han afectado más, en mi forma de hacer y de pensar, cosas que sí me han causado verdadero dolor. Lo material no importa”, asegura sin ahondar en detalles.

Nolberto Catalán reafirma que lo ocurrido no afectará su ánimo “porque tengo trabajo, buenos compañeros y mi arrendador me permitirá irme a otra casa que tiene, aquí a cerca de cuadra y media”.

Y, lo que para él tiene mayor valor, el que sus “mejores compañeros”, los canes Copito y Gringo, siguen a su lado tras salvar de entre las llamas.

Fue una pesadilla

Quien sí reconoce haber vivido una pesadilla la noche del sábado fue su hermano Julio César Catalán. “Estaba en la casa y a través de otro familiar me enteré que se le estaba quemando la casa a Nolberto. Me aprestaba a salir y recordé que había toque de queda, por lo que de inmediato llamé a la central de Carabineros, desde donde de manera amable me comunicaron con la comisaría. Ahí fue distinto”.

Agrega que tras explicarle de qué se trataba, “me respondieron que ese era un problema de mi hermano y no mío. Entiendo que estamos en toque de queda, y uno puede comprender el fondo, pero no la forma. De ahí no pude dormir toda la noche y recién a primera hora de la mañana logré comunicarme con mi hermano, quien perdió el celular en el incendio. Lo importante es que (a Nolberto) lo tengo a mi lado y bien”.