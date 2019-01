Casi $225 millones de indemnización exige ex director de la Fiscalía regional

A 224 millones 837 mil 104 pesos se eleva el monto de la indemnización que está exigiendo el abogado Alfredo Fonseca Mihovilovic, por el despido del cargo de director ejecutivo de la fiscalía regional.

Ayer, en la edición de El Magallanes, se publicó parte de los términos de la demanda laboral que interpuso en contra del fiscal regional Eugenio Campos Lucero, “por vulneración de garantías fundamentales con ocasión del despido y cobro de prestaciones laborales, en contra de mi ex empleador”.

Un extenso relato entrega Fonseca del vínculo laboral, que data del 1 de abril de 2002, y después que Eugenio Campos lo confirmara en el cargo, acusándolo de hostigamiento y prepotencia permanente.

“Días después de ser nombrado como fiscal regional, el señor Campos comenzó a mostrar actitudes prepotentes hacia mi persona y el personal de la fiscalía”.

Denuncia que “paulatinamente el señor Campos comenzó a quitarme competencias y funciones, además de disminuir mi capacidad de entregar instrucciones a los demás funcionarios”.

Y lo acusa de desarrollar reuniones con los funcionarios jefes de las unidades de su dependencia, sin informarle nada.

Acusa al fiscal regional de no incluirlo en reuniones de trabajo.

Argumenta que fue despedido ilegalmente por el empleador, con desapego absoluto a la ley, “no permitiéndome presentar mi renuncia al cargo. Respecto a este punto, es interesante recalcar la expresión utilizada por el Sr. Campos, a saber, he decidido cesar en el cargo, lo que evidencia que se me destituyó de mi función, sin que yo haya ejercido mi renuncia en el plazo legal que establece la ley. En ese momento, sentí como se mermaba mi integridad psíquica y mi honra, dado la forma en que el fiscal regional ponía término a la relación laboral que me había unido con la fiscalía durante prósperos 16 años”.

Indemnización

Fonseca solicita a la justicia que declare “injustificado, indebido e improcedente el despido del cual he sido objeto”.

Y que condene a la fiscalía al pago de una indemnización por años de servicio, por 144.235.123. Más un recargo legal del 50% ascendente a $72.117.562. Además de una indemnización por falta de aviso previo, contemplada en el artículo 162 inciso 4º del Código del Trabajo, ascendente a la suma de $ 8.484.419.