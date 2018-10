Caso Harex: ministra Pinto habló de “involucramiento de personas que ejercen poder y que actúan protegidas por su posición”

Obispo Bastres solicitó declarar ante el ministro subrogante, sobre un punto específico y ha facilitado el acceso del tribunal a inmuebles bajo su resguardo.

Siete largos y agotadores años lleva la ministra Marta Jimena Pinto tratando de aclarar la enigmática desaparición del alumno del Liceo San José, Ricardo Alexis Harex González.

Ella sabe que los padres, Sergio y Margot, tienen todas las esperanzas cifradas en su trabajo.

Ella es la luz de esperanza del matrimonio. La madre del estudiante desaparecido un 19 de octubre de 2001, así lo ratificó en la entrevista que ayer publicó La Prensa Austral: “Yo le tengo mucha confianza a la ministra”.

Hicimos las gestiones para entrevistar a Marta Jimena Pinto, a lo cual accedió, pero a través de un cuestionario por escrito, el cual a continuación damos a conocer.

– ¿En estos siete años que lleva investigando como ministra en visita la desaparición de Ricardo Harex, ha logrado desentrañar o tener mayor claridad de este verdadero enigma policial?

– “La investigación la dirijo, en calidad de ministra en visita, designada por la Corte de Apelaciones de esta ciudad, por disposición de la Corte Suprema, desde mayo de 2011 y he logrado tener suficiente claridad para encausarla en líneas concretas, en las cuales están enfocadas las resoluciones que dicto, así como las diligencias que practico y que instruyo a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, local, para darle curso progresivo con el fin de establecer los hechos y la participación en ellos de personas determinadas. Los antecedentes recopilados y procesados, también me han permitido agotar otras aristas que formaron parte de las indagaciones”.

– Recuerdo que mucho antes de que el abogado querellante Marcelo Vargas diera a conocer públicamente la vinculación que le atribuía al fallecido sacerdote Rimsky Rojas con la desaparición de Harex, usted ya había logrado establecer patrones de conducta que suponían esta vinculación. ¿Con el avance de la investigación pudo confirmar aquello o establecer otras conexiones?

– “Efectivamente, había avances en ese sentido, con anterioridad a la publicidad de lo que parece la opinión de don Marcelo Vargas. Los resultados de las averiguaciones realizadas en el proceso, justifican continuar esa línea de investigación y colocar en ella los mayores recursos disponibles, entre otras razones, por su conexión con otra arista sólida”.

– ¿Se dice que la conexión entre la desaparición de Ricardo Harex y la Iglesia Católica vendría por declaraciones de Juan Esteban Cárdenas a la PDI, quien habría señalado que Rimsky Rojas le ordenó enterrar el cuerpo del adolescente. Usted, ministra, recibió la misma información?

– “Al respecto me interesa esclarecer que no haré un comentario ni un juicio de opinión respecto a la Iglesia Católica. La investigación que dirijo, se relaciona con personas naturales, en esta etapa, que es de sumario cuyos objetivos referí en la primera respuesta”.

“Efectivamente, las declaraciones de Juan Esteban Cárdenas, a la PDI, apuntan al sacerdote señor Rimsky Rojas. Recibí la información con anticipación, proporcionada por una persona, testigo de sus dichos y ordené las averiguaciones del caso. Tomé conocimiento de la versión que entregó, en el mismo momento que la proporcionaba a los policías encargados de la indagación, testimonio que constituye un antecedente más agregado a otros que ya había recopilado en la causa”.

Obispo Bastres

-¿El obispo Bernardo Bastres reconoció que la imagen de Rimsky cambió para él, y que de comprobarse alguna participación en lo ocurrido a Harex, sería lo más aberrante que podría hacer un sacerdote. ¿Estas declaraciones le dicen algo, viniendo de la primera autoridad de la Iglesia Católica local?

-“Reitero la prevención que ya efectué, en relación con referencias a la Iglesia Católica, aun en cuanto local”.

“En lo que se plantea respecto al Sr. Obispo, él ha manifestado esa opinión en el ámbito de la investigación de la Comisión de la Cámara de Diputados, solicitada por un parlamentario de la zona. Ese es un plano distinto al de una investigación judicial que es de orden penal, abierta y en curso”.

“El Sr. Obispo no ha prestado declaración ante esta ministra. Si, hace pocos días, en mi ausencia, solicitó declarar ante el ministro subrogante, sobre un punto específico. A la vez, ha facilitado el acceso del tribunal a inmuebles bajo su resguardo, para practicar diligencias de investigación que han requerido comunicación, intermediada, entre su persona y esta ministra. Por lo tanto, no dispongo de respaldo en la causa, a la que me debo atener, para emitir opinión sobre sus palabras”.

– ¿Considera usted que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados logre arribar a algo más concreto en el marco de las entrevistas que vienen realizando, incluida una sesión en Punta Arenas?

– “La investidura y prerrogativas parlamentarias vienen previstas en Derecho, como ya manifesté, en un plano distinto al de un tribunal del Poder Judicial, del orden penal. La iniciativa de utilizarlas para ejercer sus facultades fiscalizadoras, respecto a un hecho que conmueve a la opinión pública y la sensibilidad de todos los habitantes de esta región, es loable y merece tener éxito, tanto por generar otra instancia de autoridad que contribuya a hacer saber a los progenitores de Ricardo Harex González hasta qué niveles estamos dispuestos a llegar, muchas personas, para apoyarlos, cuanto en sensibilizar al resto del país, en la urgencia que existe en recibir información de calidad sobre el destino de este joven. Por lo tanto, si se llegare a producir resultados más concretos, por medio de las entrevistas que realiza, la difusión de sus actuaciones u otros mecanismos a su disposición, sería de innegable utilidad para la investigación que dirijo e indudablemente, deberían judicializarse de inmediato para que impacten en el orden procesal penal”.

– Lo último en materia judicial es la querella que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos por la desaparición del estudiante Ricardo Harex, en contra de quienes resulten responsables en calidad de autores, coautores, cómplices o encubridores. Han transcurrido 17 años de este hecho y aún no existen personas procesadas. ¿Cree ministra que esta querella pueda ayudar a que eso ocurra?

– “El Instituto Nacional de Derechos Humanos se ha hecho parte en este juicio, en uso de sus prerrogativas y obligaciones legales. Así, sus personeros tomaron conocimiento de todos los antecedentes, hecho lo cual decidieron presentar querella, esto es, asumir un rol activo y de colaboración en el impulso de la investigación, por considerarlo un procedimiento de su área de acción, debido a que el hecho de la presunta desgracia de Ricardo Harex González reúne los elementos de vulneración de derechos humanos. Uno de ellos, es la complejidad y dificultades que presenta su esclarecimiento, por el involucramiento de personas que ejercen poder y que actúan protegidas por su posición, lo cual contribuye a explicar la trayectoria en el tiempo de este caso penal. Su importancia inmediata ha sido calificarlo como delito de secuestro de menor de edad, una figura penal concreta. Su reconocimiento como delito contra los derechos humanos torna la figura en imprescriptible. Por lo demás, el estándar con que he investigado ha sido el que utilizo en las otras causas en que actúo investida como ministra en visita extraordinaria, por hechos ocurridos hace aproximadamente 45 años. En consecuencia la querella es una ayuda de alta importancia”.

– ¿Finalmente ministra, se ha impuesto algún plazo para cerrar la investigación o seguirá abierta a la espera de que surja algún nuevo antecedente?

-“La investigación debe estar abierta hasta su total esclarecimiento o que se tenga certeza de la imposibilidad de avanzar en ella por haberse agotado las diligencias factibles de realizar. Estamos en plena actividad, tras el objetivo señalado, conscientes que hay personas que tienen importante información de los hechos y no se han decidido a entregarla a esta ministra, así como de los peligros de datos o antecedentes destinados sólo a vincularse con el proceso para obtener ventajas o soluciones a situaciones personales, o que atemorizan y silencian, con lo cual hemos perdido tiempo y recursos valiosos”.