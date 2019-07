Catalina Ovando Inostroza, “Iorana Rapanui”

Docente magallánica enseña en Isla de Pascua Nieta del recordado regidor Aniceto Ovando Giner, autor del libro “Las calles de mi ciudad”, lleva la vocación de enseñar en la sangre

Son muchos los jóvenes magallánicos que, por razones de perfeccionamiento, viajan por el mundo adquiriendo conocimientos y experiencias para desarrollar sus actividades futuras.

Premunidos de su bandera regional, agregando a su bagaje el mate y una truquera baraja española, parten hacia la aventura, no sin antes despedirse de la familia, de los choripanes del Kiosco Roca y de la pata del indio de la plaza, para que la fortuna le sonría.

Así sucedió con Catalina Ovando Inostroza, nieta del recordado regidor, maestro y escritor del libro “Las calles de mi ciudad”, Aniceto Ovando Giner, y de Militza Jeria, ambos profesores de Castellano.

La joven, en su calidad de descendiente de un exonerado político, su abuelo Aniceto, en el año 2008, obtiene una beca de intercambio político-cultural a la ciudad de Hamburgo en Alemania; durante un mes aprendió de la historia y sociedad tanto de Hamburgo como Berlín y compartiendo y conviviendo con alemanes hijos de exonerados políticos chilenos.

Catalina nació en Punta Arenas el 9 de marzo de 1989 y es hija única de los docentes magallánicos Jorge Ovando y Patricia Inostroza.

Su infancia la vivió toda en la capital regional. Sus estudios los inició en los jardines infantiles Monito de Nieve, Juan Pablo II y Gabriela Mistral. Su enseñanza básica y media la realizó en el Liceo Nobelius y, en tercero medio, se cambia al Insuco, desde donde egresa.

“A los 17 años me trasladé a Santiago a fin de iniciar mis estudios universitarios. Allí ingresé a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación -ex Pedagógico-, donde cursé dos años de Licenciatura y Pedagogía en alemán”.

“Por motivos económicos debí regresar a Punta Arenas, pero seguí perfeccionándome en la Universidad de Magallanes en la carrera de Pedagogía en Inglés para enseñanza básica y media y Licenciatura en Educación, obteniendo este último título al egresar de esta alta casa de estudios superiores, congelando la primera especialización”.

“Me dediqué a reunir algo de dinero y, en el año 2009, inicié un nuevo episodio en mi existencia: viajar a Alemania para trabajar Au Pair (significa que se emplea en una casa para prestar algunos servicios domésticos, como cuidar de los niños o darles clases de idiomas, a cambio de la alimentación y el hospedaje)”.

“A pesar de mis expectativas, esta no fue una tan grata experiencia. Al principio trabajé para una familia que vivía en el norte de Alemania, en el campo, donde se dedicaban a los caballos y la vida parecía linda y tranquila, pero después de tres meses decidí cambiar de lugar porque uno de los objetivos de trabajar en ese país era mejorar el idioma y rodeada de caballos no lo estaba logrando”.

“Por este motivo me fui a un pueblito cerca de Hamburgo donde presté servicios para una familia mitad latina, mitad alemana”.

“Esta fue una experiencia terrible a mis cortos 19 años ya que trabajaba de lunes a sábado de 6 de la mañana hasta las 21 horas, terminando exhausta cada día y sin tener tiempo ni energía para hacer mi vida”.

“Durante el tercer mes con esta familia, mi abuela con la que vivía en Santiago, sufrió un accidente cerebro vascular por lo que sin pensarlo dos veces, viajé de un día para otro a Chile para poder despedirme de ella”.

Su tierra de nacimiento la llama y de nuevo regresa a su natal Punta Arenas, para reiniciar, en el año 2010, su carrera de Pedagogía en Inglés en la Universidad de Magallanes.

Pero, su afán de conocer otras latitudes la lleva a viajar a la Ciudad Luz.

“El año 2012 durante mi tercer año de universidad, decido congelar un semestre para ir a París, Francia a aprender el idioma”.

“Durante este semestre recorrí varios países de Europa y volví a Alemania; esta vez a Friburgo donde asistí a un colegio (Gesamtschule) por dos semanas para presenciar y ayudar en las clases de Inglés en distintos cursos, compartiendo estrategias y metodologías aprendidas. A fines de ese año retorné a Punta Arenas para continuar con mis estudios”.

“El año 2015 gané la beca Semestre en el extranjero de Becas Chile; en febrero de ese año viajé a las Islas Fiji para cursar ramos de educación e historia en University of the South Pacific (Universidad del Pacífico Sur)”.

“Sin duda esta ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida no sólo en el ámbito académico, también cultural y personal; fui parte de una cultura tan diferente a lo que había conocido hasta ese momento, conviví con gente de países de los que nunca había escuchado como Tonga, Islas Solomón, Niue, Tokelau, Vanuatu, etc., conocí gente maravillosa, y también sufrí complicaciones médicas importantes que casi me costaron algunos ramos, pero logré salir exitosamente de todos los obstáculos”.

“En ese lugar se produce mi embarazo, pero mi hija Almendra nace en Punta Arenas en el mes de febrero del año 2016, de tal manera que es mitad fijiana y mitad magallánica”.

Su viaje a Rapa Nui

Cuando las aventuras se presentan a la puerta de la casa, hay que tomarlas, especialmente cuando se tiene un alma de trotamundo.

“Un día leí un aviso en la página Profesores de Inglés que buscaban un maestro anglo-parlante y experto en Montessori; sin ninguna fe y algo molesta porque últimamente muchas instituciones están prefiriendo anglo parlantes que no son profesores sin darnos la oportunidad a los verdaderos maestros, envié mis papeles explicando que no era ni anglo-parlante ni experta en Montessori, pero que era perfectamente capaz y buena en lo que hacía”.

“Un día me llamaron y comencé a pasar las diversas entrevistas que, además, se llevaron a cabo mientras viajaba con mi hija por el norte de Africa, lo que hizo la conexión y los tiempos de entrevista mucho más complicados y a la vez emocionantes”.

“Así un día de marzo me citaron en Santiago para una entrevista presencial y a fines del mes de abril me dieron las buenas noticias. A pesar de ser chilena, madre soltera y con una hija de 3 años, le gané a 50 postulantes de todo el mundo y quedé aceptada para el puesto de maestra en el Ombligo del Mundo: Isla de Pascua”.

“Mi adaptación al medio Rapa Nui ha sido más difícil de lo que imaginé, principalmente por mi hija; los niños resienten los cambios y a pesar de estar acostumbrada a viajar y ver realidades totalmente distintas, ahora está lejos de sus abuelos, además de vivir una edad complicada donde se comienza a formar su carácter; ella va a un jardín Junji en la isla en donde convive con niños rapa nui y continentales y ha tenido que aprender a defenderse y a sacar carácter, cosa que antes no había sido necesario”.

“Lamentablemente, por mis horarios de clases, no nos vemos tanto como quisiéramos, lo que ha hecho nuestra vida aún más difícil”. “Afortunadamente conocimos gente maravillosa que nos ha salvado la vida y la quieren a mi pequeña como a una hija más”.

“Sin duda ha sido una experiencia distinta de adaptación a lo que había vivido antes”.

“Mi trabajo en la isla se desarrolla en una academia de inglés con un enfoque Montessori,

(El método Montessori es un modelo educativo ideado por la educadora y médica italiana María Montessori a finales del siglo XIX y principios del XX. Inicialmente, María Montessori trabajó con niños pobres de un barrio de Roma y con niños discapacitados en un hospital. Se interesó en niños marginados por la sociedad y vio el progreso que iban logrando gracias a su pedagogía, por lo que la educadora comprendió que este método podía aplicarse igual para todos los niños, ya que les ayudaba en el desarrollo personal de la independencia, la libertad con límites, el respeto en la psicología natural y el desarrollo físico y social del niño).

“Enseño a niños a partir de los 2 años en adelante, adolescentes y también adultos. Se imparten clases tanto académicas, conversacionales, de cocina, arte y yoga, preparación de exámenes internacionales como también inmersión a través del juego y todo 100% en inglés”.

“Somos cuatro profesores; tres estadounidenses y yo”.

“Sin duda esta experiencia me ha servido para crecer profesionalmente”.

“Mi vida ha sido de viajar por el mundo, pero en nuestro corazón está la tierra magallánica. Donde estemos existe la nostalgia: una, en el caso mío, extrañando a mil a mi familia y mis amistades y mi pequeña echando de menos a sus abuelos y la Zona Franca, donde le encanta pasear, más que visitar los moai, esas monolíticas estatuas de la isla de Pascua”.