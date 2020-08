Catedral también “retrocedió” y solamente abrirá para visitas cortas con un máximo de 5 personas

La Catedral de Punta Arenas reabrió hace tres semanas sus puertas para recibir a los fieles, con la idea de entregar un espacio de reflexión espiritual, ante la pandemia por el Covid-19. Pero justo cuando se estaban preparando para tener misas y abrir para unas 30 personas, el retroceso a la Fase 2 que experimentó Punta Arenas, afectó las intenciones del obispado.

Pese a ello, la Catedral puede igualmente visitarse, aunque con algunas restricciones, que están incluidas en un decálogo que se entrega a los fieles. Los lunes, miércoles y viernes, de 11,30 a 12,45 horas se puede acudir, mientras que las misas de los lunes a sábado a las 19 horas, son transmitidas por las redes sociales del obispado, mientras que la del domingo a las 12, además de transmisión online, se podrá ver por ITV Patagonia.

El coordinador parroquial, Eric Morales, explicó cómo se desarrollará esta apertura de la Catedral durante la Fase 2 de la cuarentena, la que se mantendrá con este formato mientras la autoridad sanitaria no establezca alguna nueva medida para la región, como un regreso a la cuarentena total, dado el aumento de casos de Covid-19 en los anteriores días.

De partida, solamente podrá haber cinco personas al interior de la Catedral. Quienes entren ya no tendrán agua bendita para persignarse. De ahí tienen que ponerse alcohol gel y se le tomará la temperatura. Posteriormente deberán desplazarse por el pasillo hacia la derecha, y salir por la izquierda, pudiendo permanecer un máximo de 15 minutos al interior del templo. A su vez las bancas del medio están cercadas, por lo que solamente las personas podrán sentarse en los asientos laterales (dos fieles por cada banca) y las imágenes religiosas no podrán ser tocadas, las que al mismo tiempo, están acordonadas. Del mismo modo, las capillas seguirán cerradas y no habrá confesiones. Solamente se permitirá la presencia de cinco personas en el interior de la catedral.

Una vez cerrada la atención de público, se realiza una sanitización con solución de hipoclorito.

Siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, en el obispado esperan que el Santuario María Auxiliadora sea el próximo recinto religioso que pueda recibir a la comunidad, y posteriormente, habilitar parroquias vecinales, pero ya en una fase 3 del plan dispuesto por el gobierno. En esa línea, esperan volver a celebrar misas con presencia de fieles, donde la disposición más importante es que la comunión se recibirá directamente en las manos y no en la boca. Allí, se espera poder tener como máximo a 30 personas al interior, si Dios quiere.