Cementerio Municipal: aumenta demanda por cremaciones y alternativas para más espacios

Terrenos del estadio y factibilidad para un nuevo camposanto, son parte de los temas que el municipio mantiene en carpeta.

Si bien las obras que se priorizan y la alternativa que entrega la cremación han evitado un colapso, la falta de espacio en el Cementerio Municipal Sara Braun de Punta Arenas sigue siendo un problema.

Esta semana los concejales aprobaron recursos para la ampliación del pabellón 29 de nichos (cerca de $50 millones), además de escucharse propuestas acerca del futuro del recinto de Avenida Bulnes o de la factibilidad de que se construya un nuevo camposanto.

De esto último, el alcalde Claudio Radonich planteó que es una opción en la que debe trabajarse y que significa como primer paso ver la factibilidad de terrenos de acuerdo con el Plan Regulador Comunal. “Hablamos de un lugar que debe tener medidas sanitarias especiales. Hoy tenemos bastantes lugares pero no todos son aptos, porque no es llegar y decir ahí tenemos una pampa para construir. Hay un tema sanitario, de accesos y de todo lo que hay alrededor”.

Agregó que por ello se han venido priorizando proyectos de rápida ejecución, como el caso de la construcción de nichos que permiten tener una solución en seis meses.

Cremaciones

No obstante, Radonich dice que claramente el problema de espacio está afectando al Cementerio Municipal, pese a que la demanda de terreno se ha logrado sobrellevar con columbarios (para urnas cinerarias). “Hoy la mitad de quienes están llegando son cremados, por lo tanto la ocupación de espacios no es la misma que teníamos hace 20 años. Pero, por otro lado, todos quieren dejar a sus difuntos en uno de los cementerios más lindos del mundo, como es el nuestro, por lo que nosotros tenemos que buscar la manera de permitirles a todos acceder al camposanto y no sólo a las familias que tienen más ingresos o ya disponen de terrenos”, enfatizó el jefe comunal.

Terrenos junto

al estadio

Otro de los temas pendientes, y que ya se arrastra durante varios años, es la situación con la Confederación Deportiva de Magallanes, un acuerdo que no se ha concretado y que ha impedido el crecimiento tanto para el camposanto como para infraestructura deportiva del estadio Ramón Cañas.

Sobre el tema, el concejal José Aguilante indicó que esta materia será retomada en los próximos días al interior de comisiones del Concejo Municipal. En tanto, el edil Alejandro Soler, planteó que con una modificación ad portas del Plan Regulador, se hace necesario considerar el cambio de uso de suelo de los terrenos que unen a ambos recintos.

El mismo concejal, por otra parte, sostuvo que si bien hoy es importante atender las necesidad inmediatas en cuanto a ampliar y mejorar el Cementerio Municipal “no podemos olvidar que estamos hablando de soluciones parche, que no dan continuidad. Además, tenemos pendiente el tema con el deporte, con una entidad que no puede ampliarse ni realizar inversiones”.

Agregó que Punta Arenas necesita atender un proyecto de nuevo cementerio, “considerando el área donde actualmente se encuentra el corral municipal, aledaño al parque comunal del Barrio Industrial (salida norte). Por eso, pido que la modificación de uso de suelo de ese sector también sea considerada en el Plan Regulador Comunal”.