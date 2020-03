Cementerio se queda sin administrador

Claudio Carrera Doolan no sólo reconoce cansancio en su gestión y deseos de buscar nuevos horizontes laborales, también la existencia de deficiencias al interior del Cementerio Municipal Sara Braun de Punta Arenas.

Casualidad o no, el administrador del camposanto presentó ayer su renuncia al municipio justo después que el alcalde Claudio Radonich diera a conocer que una “visita sin aviso” al recinto de Avenida Bulnes le permitió conocer “deficiencias de diversa gravedad que no me dejaron una buena imagen”.

Carrera dijo que su decisión es un cúmulo de situaciones, más que nada personales, que no va a negar que el cementerio presenta algunas falencias y que las asume, pero que no se va molesto ni preocupado “porque fueron cinco años de gestión como administrador del recinto, tres en Dideco y dos en seguridad”.

– ¿Cuánto tiene que ver su decisión con lo señalado por el alcalde tras la visita al Cementerio?

– “Mi decisión no es de un día para otro. Veníamos con un tema personal, de salud, y una carga laboral fuerte. También pasa porque quería retomar temas profesionales, volver a lo mío que es la psicología y entender que a veces es bueno que nueva gente asuma lo demandante que es la tarea municipal”.

– El alcalde habló de deficiencias de distinta gravedad, ¿lo comparte?

– “Las asumo. Hay deficiencias pero que tienen que ver con el estado del recinto o con la cámara de frío que necesitaba mantención. Por eso uno debe reconocer que a lo mejor no está haciendo las cosas bien ni entregando todo lo necesario. Entonces es bueno un cambio”.

La “visita sin aviso” del alcalde

Previo a la renuncia, el alcalde Radonich había dado cuenta de una serie de observaciones de “diversa gravedad” tras un recorrido por el Cementerio Municipal.

El jefe comunal explicaba que la visita respondía a inquietudes planteadas por vecinos y que decían relación al estado en que se encuentran los diferentes servicios que entrega el camposanto de Avenida Bulnes. “Fuimos muy acuciosos, en un recorrido de casi dos horas, porque queríamos ver el funcionamiento, ver la pintura, la limpieza, lo interior, cómo están los trabajadores y también lo sanitario. Fue una visita sin aviso y se levantaron varias observaciones que fueron respondidas, de distinta gravedad. Me quedé con una imagen que no fue la mejor”, enfatizó.

Radonich prefirió no ahondar en detalles sobre lo observado, argumentando que espera poner todos los antecedentes en manos del Concejo Municipal. De hecho -explicó- en su visita estuvo acompañado de diversos jefes de servicio, a quienes solicitó elaborar un informe para poder determinar las falencias, buscar soluciones y determinar sanciones administrativas en caso que correspondan.

Adelantó que hay cosas fáciles de resolver como también situaciones más complejas. Sin embargo, no se tenía conocimiento por no haber sido consignadas. Como ejemplo mencionó el mal estado de los nichos, “tenemos (construcciones) de los años 50 y del 60, y como están necesitan más de una manito de gato en la parte estructural. También a la entrada hay una camioneta roja que lleva años ahí, ¿acaso es tan difícil sacarla?”.

No obstante, lo que más preocupa es la situación sanitaria. Para Radonich no se pueden repetir situaciones como lo vivido el año pasado cuando un horno (para cremaciones) permaneció dos meses fuera de servicio debido a la falta de mantención.