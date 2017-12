Censo 2017 reveló incongruencias con los padrones electorales de las comunas rurales de Magallanes

– Timaukel, Primavera, San Gregorio, Río Verde, Torres del Payne y Laguna Blanca son las localidades donde el padrón electoral actual supera ampliamente a la población. La votación se dispara preferentemente cada vez que hay una elección municipal.

El Censo 2017 reveló los resultados de la medición “abreviada” realizada el presente año. Cabe mencionar, que este empadronamiento tuvo su ejecución a raíz del fracaso de la encuesta desplegada en 2012 bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística publicó también los resultados por comuna. Lo anterior permitió a El Magallanes comparar los datos del Censo 2017 con el padrón electoral de este año; además de los resultados electorales en las elecciones Municipales de 2016 y la segunda vuelta de 2017, los que generan evidentes inconsistencias.

En primer lugar, en la comuna de Río Verde, a 86 kilómetros al norte de Punta Arenas, hay una población de 617 habitantes (niños y adultos). Sin embargo, el padrón electoral del presente año asegura que hay 825 personas aptas para emitir su sufragio. En esta misma localidad y para las votaciones municipales del año pasado, votaron 510 personas, pero en la reciente segunda vuelta electoral, sufragaron apenas 294.

Algo similar ocurrió en San Gregorio (donde actualmente hay un proceso legal frente a una denuncia por “acarreo” y donde medio centenar de votantes está siendo investigado), el Censo reveló que la comuna tiene 799 habitantes, pero el padrón electoral vigente es de 1.072 personas. Asimismo, para las Municipales de 2016 votaron 552 personas, pero en el balotaje pasado entre Alejandro Guillier y Sebastián Piñera, sufragaron sólo 278.

Por su parte, en la localidad de Primavera, en Tierra del Fuego, con una población de 1.158 habitantes, su padrón electoral asciende a 1.416 personas. El año pasado cuando se desarrollaron las municipales, votaron 535 personas y en la segunda vuelta lo hicieron sólo 279.

Los casos más llamativos

En cuanto a los casos más llamativos, es menester situarse en la provincia de Tierra del Fuego, específicamente en la comuna de Timaukel. Este lugar tiene una población -según el Censo 2017- de 405 personas, pero llamativamente el padrón electoral asciende a 974. Más del doble. Cabe mencionar y no deja de llamar la atención, es que en las Municipales 2016, sufragaron 592 (más que la población establecida), mientras que en la segunda vuelta presidencial de hace una semana votaron 144.

Otra de las comunas que generan fuertes diferencias en sus números es Torres del Payne. De acuerdo con la medición publicada el viernes, se estableció una población de 1.209 habitantes, aunque en el padrón electoral figuran 1.747 personas. De acuerdo a la votación para las municipales, se contabilizaron 1.275 sufragios válidamente emitidos y en las presidenciales pasadas, sólo concurrieron a las urnas 555 personas.

Laguna Blanca

El caso más enigmático ocurre en la comuna de Laguna Blanca (donde además el fiscal Oliver Rammsy anunció que se va a investigar a este lugar por posible caso de “acarreos” durante el 2016). En este lugar -que es la zona del país que tiene menos habitantes en Chile- constataron 274 personas viviendo durante el Censo, pero el padrón electoral registra 944 votantes. Para las Elecciones Municipales de 2016 votaron 555 personas, mientras que para el balotaje de la semana pasada, tan sólo lo hicieron 294.

En conversación con nuestro medio, el alcalde de dicha comuna, Ricardo Eleazar Ritter, manifestó que “hay mucha gente que ha ido rotando, que desde un comienzo se fue a inscribir y es gente que no está en la comuna. Muchos ya ni viven aquí y que no cambiaron su domicilio electoral. Lo mismo pasa con la gente que trabaja en el campo, que después llegan y se van a Tierra del Fuego por ejemplo. Hay muchos que están inscritos el año 90 cuando se abrieron las inscripciones”.

Al ser consultado por las declaraciones del fiscal Rammsy, quien manifestó que se iniciarán nuevos procesos por eventuales “acarreos” de votantes, el jefe comunal de Laguna Blanca, enfatizó que “él tiene derecho a hacer lo que estime conveniente, pero la verdad es que no se cuál es el fin y si esto va a prosperar, porque yo he visto que mucha gente va a votar y que no está viviendo en la comuna, pero está inscrita hace muchos años, por lo tanto el voto es voluntario y la gente tiene derecho a ir o no”.