«Centella» armó su fonda virtual para hoy a las 20 horas

El humorista magallánico y triunfador del Festival de Viña del Mar, Miguel Angel «Centella» armó su fonda virtual «Fondeaos con la Cuarentona» para hoy 17 de septiembre a las 20 horas. La compra se realiza a través de Passline Live, con un valor de 3.500 pesos, y la participación especial de Los Chacareros de Paine.

«Este evento se pensó para unir el folclore de la zona central que representa el campesino y con el humor del sur de la Patagonia, invitando de este modo a vivir estas Fiestas Patrias de una forma distinta y como nunca antes vivido en familia, volviendo a revivir las fondas que crecimos viendo, y mi humor que me caracteriza contar historias del diario vivir», señala «Centella».

Añadió que se trata de un «cumpleaños de la Patria distinto con muchos sentimientos encontrados, porque mucha gente hoy no lo está pasando bien y es por eso quisimos entregar canto, baile, rimas y piropos y todo mi talento que me caracteriza, con un humor de este embajador que siempre ha logrado dibujarles una sonrisa a cada persona que disfruta de mi show».

Miguel Angel «Centella» llamó a la comunidad magallánica para que este día 17 de septiembre «nos permitan ingresar a cada rincón de su hogar y lograr que todos podamos juntos sonreír, bailar y sobre todo Gritar un Viva Chile y Salud!!!!!!».

