Centenares de niños y vecinos se verán beneficiados con sede comunitaria

Hasta la sede vecinal, ubicada en calle Claudio Bustos esquina Capitán Guillemos, llegó el alcalde Claudio Radonich para entregar la administración del espacio a tres organizaciones sociales, cuyas actividades beneficiarán a centenares de niños, pero que además han comprometido un trabajo con los vecinos. Las organizaciones que se harán cargo del espacio son la Agrupación Cultural y Social de Ex Deportistas de Magallanes, Fusión de Arte Callejero Loij y la Agrupación Folklórica Esencias de Mi Tierra.

Tras la ceremonia, Radonich comentó que este espacio estaba desocupado hace tres años. “En la municipalidad son 750 organizaciones sociales con personalidad jurídica y tenemos 150 sedes, por lo tanto hay una gran necesidad de contar con más sedes”.

El presidente de la Agrupación Cultural y Social de Ex Deportistas de Magallanes, Enrique Cárcamo, explicó que buscan desarrollar distintas actividades sociales y culturales. “Esto es algo que esperábamos desde hace mucho tiempo y tenemos programadas distintas actividades, pero además esperamos poder insertarnos en este sector y poder trabajar con los vecinos”, señaló.

Por su parte, Patricia Paillán Ruiz, de la agrupación Fusión de Arte Callejero Loij, explicó que trabajan con niños y jóvenes, habitualmente en calles y poblaciones, pero por el clima de la ciudad necesitaban contar con un espacio. “Para mí es muy triste no poder recibir a los niños, porque no teníamos baños, trabajamos en plazas y canchas pero no teníamos baños, entonces era muy incómodo. Ahora los niños están muy contentos para poder trabajar en un espacio propio. Acá esperamos poder incorporar a los vecinos y además de apoyarlos”, enfatizó.

En tanto, Andrea Chandía, de la Agrupación Folklórica Esencias de Mi Tierra comentó: “Para nosotros como agrupación, es un gran apoyo porque nos permite trabajar sin tener que pedir que nos presten un lugar, porque es muy complejo, ya que nosotros trabajamos con niños, entonces eso nos permite trabajar más seguido y poder estar en un espacio más amplio”.