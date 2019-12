Centro Artesanal: locatarios acusan no estar incluidos en ruta turística de Punta Arenas

– Los vendedores alegan falta de difusión de la Municipalidad de Punta Arenas y, debido a esto los visitantes de distintas partes del mundo no llegan al recinto.

Una grave situación es la que denuncian los locatarios del Centro Artesanal de Punta Arenas. Según los artesanos, sus ventas han caído respecto a la temporada anterior porque los turistas simplemente no llegan al turístico lugar de la capital regional. “No estamos dentro de la ruta turística de las empresas que van a buscar al turista, por eso no hay tanto movimiento. El que llega es el que anda caminando”, dijo Gloria Díaz.

Además, Díaz agregó que “uno que otro turista, que no está en los tours, viene acá siguiendo las huellas que están en la vereda. Pero lamentablemente no viene casi nadie para acá, es como si los turistas no supieran que existimos”.

Cecilia Sánchez, otra de las desesperadas locatarias, advirtió que “esta temporada han bajado las ventas en más de un 50%. A veces esto está vacío, porque los buses de turistas no vienen para acá y los visitantes que vienen son los rezagados que llegan por la de ellos”.

“Lo que falta es difusión de nuestro centro artesanal, si el mejor ejemplo de eso es que la misma gente de Punta Arenas no sabe que existe un centro de artesanos”, agregó Cecilia Sánchez. Para la artesana hay un responsable: “Este lugar es municipal y no hay apoyo de ellos, falta que la Municipalidad se pongan los pantalones y difundan este lugar”, acotó Sánchez a modo de solución. Gloria Díaz dijo, además, que “la Municipalidad nos apoya con folletería, pero es muy poco atractiva”.

Problemas de ventilación

Otro de los puntos que afectan el bienestar y, en definitiva, las ventas para los locatarios es la mala ventilación del lugar, ya que las planchas del techo hacen que la temperatura del Centro Artesanal aumente considerablemente: “Acá hemos llegado a los 40 grados cuando afuera hay 15, además que hay unas ventanas muy pequeñas que no alcanzan para ventilar el lugar”, dijo Gloria Díaz. Ante esta situación, la locataria que denuncia este hecho añadió que “se supone que hay una solución sobre este tema de aquí al 15 de diciembre, pero hay que ver si ocurre, porque acá los más antiguos llevan seis años y aún no se concreta esa solución en todo ese tiempo”.

Por último, Silvia Barrientos, concluyó que “la gente simplemente no viene. A veces me voy con las manos ‘peladas’, está muy difícil la situación. Ayer, por ejemplo, no vendí nada”.