Centro Asistencial Docente y de Investigación de la Umag estaría listo en agosto de 2018

El rector de la Universidad de Magallanes, Juan Oyarzo Pérez conoció los avances de uno de los proyectos emblemáticos que impulsa la casa de estudios regional: el Centro Asistencial Docente y de Investigación, Cadi, que presenta un 22% de avance y que se espera que esté concluido en agosto del próximo año, para iniciar su funcionamiento en 2019. Oyarzo estuvo acompañado de su equipo de gestión, que en primera instancia observó la maqueta y detalles del proyecto, explicados por el administrador de la obra de Salfa, Juan Pablo Livacic, quien después los guió al espacio en que se está levantando este edificio.

Este centro es financiado por el gobierno regional a través del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas y su inversión es de 15 mil millones de pesos. El edificio tiene una estructura de 7 mil metros cuadrados, tendrá tres pisos, un salón auditorio para recibir a 156 personas y estacionamientos para 167 vehículos. Entre sus características destaca la instalación de paneles fotovoltaicos que estarán integrados al sistema de energía, una superficie ornamental de madera de lenga, y una guía en Braille por todo el recinto para personas ciegas.

Tras el recorrido, Livacic entregó detalles de los trabajos, que el 30 de diciembre espera contar con un avance del 25 por ciento. “Básicamente estamos terminando la obra gruesa, la obra civil, lo que nos queda son las bases de hormigón armado que van en conjunto con la estructura metálica, la cual tiene 60% de avance, iniciando las faenas de tabiquería interior, que es lo que se ve en el costado, por el perímetro. El edificio tiene un sistema fotovoltaico, que capta la luz solar y aporta directamente al sistema de energía del edificio, lo que tiene de respaldo es en caso de la caída del sistema público, y tiene una envoltura térmica completa incluso bajo radieres”, detalló el administrador de Salfa, que tiene a 120 personas trabajando en la obra, pero que para los meses de enero, febrero y marzo llegará a los 200 operarios.

En tanto, el rector Juan Oyarzo manifestó su entusiasmo por este proyecto que calificó de emblemático, “porque este es un edificio donde estará cobijado toda el área de la salud. Yo creo que si uno lo proyecta, no serán sólo estos 7 mil metros cuadrados, sino que van a estar equipados con una tecnología, de forma que podamos resolver algunas dificultades y problemas del área de la salud. La idea es que podamos responder no solamente en la atención primaria, usando todas nuestras especialidades, sino que además mañana podamos atacar todas estas enfermedades raras que existen en nuestra región y que nuestra gente no tenga que estar viajando al norte para tratarse una enfermedad”, resaltó la autoridad universitaria.

La Facultad de Medicina es una de las que se verá beneficiada con este centro, “porque por ahora está funcionando como una carrera dirigida por la vicerrectoría académica, pero la idea es que en esta carrera de Medicina tengamos especialistas en todas las áreas que sean más estratégicas para darle respuesta a la región, esa es la idea, porque el 60% de los estudiantes de Medicina son de fuera de Magallanes, pero creo que van a estar muy interesados en aportar a la región”.

Respecto del funcionamiento, Juan Oyarzo explicó que “habrá una administración porque hay tres partes, una que tiene que ver con la asistencia docente hacia la comunidad. Van a estar todas las especialidades: medicina, kinesiología, enfermería, entregando un aporte, como una especie de consultorio público, donde se cobrará una mínima cantidad para que podamos responder a la ciudadanía. La otra parte es la de investigación, con el Cebima-Care, donde trabajamos con la Universidad Católica el alzheimer y enfermedades de la parte pulmonar, y que la UC está desarrollando hace bastante tiempo y que son atacadas en base a productos naturales. Y también tenemos otra área de investigación, donde está el doctor Marcelo Navarrete, que es hematólogo y su especialidad está dirigida hacia cómo combatir el cáncer en la sangre”.

