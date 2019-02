Cequaritos aprovecharon sus vacaciones para aprender en variados talleres

Dirigido a niños de 6 a 11 años El Museo Maggiorino Borgatello recibió a treinta niños desde el 28 de enero, que ayer obtuvieron sus respectivos diplomas entregados por Cequa

Con la entrega de diplomas, la fundación Cequa puso fin a sus talleres de verano, en la que desde el 28 de enero, participaron 30 niños, de entre 6 y 11 años. El Museo Maggiorino Borgatello habilitó uno de sus espacios para que los escolares disfrutaran de diez cursos, uno por día. Patagonia sumergida, Osteotécnica, Relaciones ecológicas, Energías renovables, Cambio climático, Pumas, Flora Nativa, fueron algunos de los talleres que se presentaron para los estudiantes.

Este ciclo de talleres, denominado Club Cequarito, lleva desarrollándose por cuarto año consecutivo, entregando una oportunidad, gratuita, a los niños para que puedan disfrutar de sus vacaciones, pero al mismo tiempo, aprendiendo sobre diversos temas.

La divulgadora científica de Cequa, Romina López, destacó la variedad de temas que se abordaron. “Pasamos por antropología, biología y siempre concentrados en temas contingentes de la región. Esto se hizo lunes, miércoles y viernes durante tres semanas y el taller duraba una hora y media más o menos. Los niños conversaban, se les hacían preguntas de los talleres anteriores y el que correspondía a cada taller”.

Los niños, a su vez, mostraron su entusiasmo por los talleres, que concluyeron con un curso más abstracto “¿Por qué vemos los colores?”. Catalina Andrade, estudiante de sexto básico en el Liceo María Auxiliadora, participó por segunda vez: “Me gustó harto el de los felinos, el del ecosistema y el de los colores. Para aprender es divertido. Nos pasaban videos, hacíamos juegos, nos daban premios. Siempre me ha gustado estos temas, voy en scout igual que es uno de mis pasatiempos favoritos, ir al campo, hacer esas cosas, en la naturaleza”.

En tanto, el estudiante de tercero básico del Colegio Miguel de Cervantes, Nicolás Carmona, asistió por primera vez. “Me gustó la clase en la que nos mostraron el traje de buzo. Mi mamá me dijo que hacían este taller”. Su compañero Pedro Pablo Larrañaga añadió que “este es mi tercer año, tengo harta experiencia, me gustó el taller de los pumas. Si te encuentras un puma, y es fácil encontrar en Torres del Paine, si te ataca tienes que saber los métodos para defenderte pero no atacarlo al mismo tiempo. Me gusta porque en vez de pasar aburrido en verano, puedo venir aquí a divertirme”.

Finalmente, Valentina Fuentes, alumna de cuarto básico en el Colegio Pierre Faure, ha participado en los últimos cuatro años. “Me gustó el del puma y el cambio climático, porque mostraron títeres, hicieron como un teatro. Me gustan estos talleres porque aprendo mucho, son entretenidos. Me quedan dos años, así que voy a seguir viniendo”.

