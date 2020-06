Cerca de $50 millones costó al municipio el estudio de 60 árboles de la ciudad

Cuatro especies serán taladas en la Plaza de Armas, a partir del próximo 6 de julio.

Buscar la manera de dar un buen uso a los árboles que serán talados desde la Plaza de Armas, a contar del próximo 6 de julio, y del estudio que da cuenta de la situación de estas especies centenarias, propuso la concejala Daniella Panicucci.

La edil de Punta Arenas lamentó que se deban adoptar acciones como la tala de especies que son parte del patrimonio de Magallanes, pero que el estudio encargado por el municipio en 2018 da cuenta del daño que estos árboles han sufrido debido principalmente a los años y a la mala poda que han tenido. Por eso además del desafío de hacer mejor las cosas en dicho sentido “es revalorizar algo que es parte de nuestro patrimonio, porque en definitiva esos árboles y los doblados por el viento son un atractivo que vienen a ver nuestros visitantes. Tampoco queremos que esos árboles que se saquen vayan a terminar en un galpón”.

Asimismo, dijo que ojalá el estudio que consideró a cerca de 60 árboles de la comuna pueda ser compartido como herramienta de conocimiento, tanto con instituciones como el Instituto de la Patagonia como con talleres de ciencia para niños y colegios.

Por su parte el alcalde, Claudio Radonich, dijo compartir la propuesta de la concejala Panicucci “porque a todos nos da pena tener que tomar acciones como la tala de árboles, pero hay que ser responsables tanto con la especies como con las personas que quedan expuestas a sufrir un accidente, tal como ocurrió en noviembre de 2018 con la caída del ciprés”.

Con respecto a la madera y al estudio, sostuvo que “es algo que se debe analizar, pero lo que sí estamos seguros es que no terminará como el anterior siendo utilizado para un asado en un quincho, trozado. Sabemos que fue sin mala intención, pero eso no debe volver a suceder. Y el estudio, me parece que es buena idea compartirlo por su trascendencia. Fue un proyecto de cerca de 50 millones de pesos, que consistió en un escáner a cerca de 60 árboles de la comuna, lo que nos permitió contar hoy con un perfil de cada uno que da cuenta del estado que presentan”.